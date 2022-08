Thai Digital Content gewinnt weltweit an Anerkennung

BANGKOK, 5. August 2022 /PRNewswire/ -- „Home Sweet Home", ein Horror-Adventure-Videospiel, das 2017 zum ersten Mal veröffentlicht wurde, ist ein weltweiter Hit und bietet den Spielern auch in der dritten Staffel im Jahr 2021 herausfordernde und furchterregende Erlebnisse. „Sea of Love", ein Animationsfilm für Kinder, der die Geschichte einer Freundschaft zwischen einem Wal, einem Rochen, einem Seepferdchen und einem Hai erzählt, ist auf Netflix zu sehen. „Girl From Nowhere", eine Mystery-Thriller-Serie, die sich zu einem weltweiten Hit entwickelt hat, wobei die zweite Staffel die Netflix-Charts in Thailand, Vietnam und auf den Philippinen anführt und in Brasilien in den Top 10 ist.

Thai Digital Content Gaining Increasing Recognition Around the World

Diese drei erfolgreichen Titel haben etwas gemeinsam: Sie sind die einheimischen kreativen Produkte Thailands, eines Landes, das sich zunehmend auf dem boomenden globalen Markt für digitale Inhalte bemerkbar macht.

Die thailändische Regierung hat die Industrie für digitale Inhalte als eine der zu fördernden Industrien ins Visier genommen und ihre Absicht bekundet, ein Zentrum für digitale Inhalte in ASEAN zu werden. Der thailändische Markt für digitale Inhalte wird derzeit auf 2 Milliarden US-Dollar geschätzt, wobei Videospiele mit 1,46 Milliarden US-Dollar den größten Anteil ausmachen.

Das Land ist seit langem für die Fähigkeiten seiner Schöpfer digitaler Inhalte bekannt und hat sich zu einem wichtigen Anbieter von Outsourcing-Dienstleistungen für internationale Projekte entwickelt. Die Wettbewerbsfähigkeit der thailändischen Digital-Content-Industrie liegt vor allem in den Fähigkeiten, der Disziplin und dem Service-Gedanken ihrer digitalen Künstler, ihrer Kosteneffizienz sowie in der reichen Kreativität und kulturellen Weisheit, für die das Land bekannt ist.

Das Videospiel „Home Sweet Home" wurde von einem thailändischen Entwickler, der Yggdrazil Group, entwickelt und enthält Horror-Elemente aus der thailändischen Folklore. Die Stärke des Spiels liegt darin, dass es auf der thailändischen Kultur, den Mythen und dem Glauben basiert, so ein Spielekritiker von COGconnected. Das Spiel ist in neun Sprachen verfügbar, darunter Englisch, Deutsch, Chinesisch und Japanisch.

Während die Spieleindustrie schneller wächst, hat die thailändische Animationsindustrie eine längere Geschichte und ist stärker im lokalen Kulturerbe verwurzelt. Thailändische Animationsfiguren spiegeln oft die „Thainess" durch ihre satten Farben und ihr fröhliches Wesen wider. Der erste thailändische 3D-Animationsfilm „Khan Khluay" (in den USA als „The Blue Elephant" bekannt), der von Kantana Studio produziert wurde, kam 2006 in die Kinos und wurde ein Kassenerfolg, der Thailand als Standort für hochwertige Animationsproduktionen international bekannt machte. Die neueste Errungenschaft von The Monk Studio, „Sea of Love", ist Thailands erste Netflix-Kinderserie. Damit erfüllt das Unternehmen sein Ziel, originelle Inhalte, die von thailändischen Talenten entwickelt und produziert wurden, der Welt zu präsentieren.

Thailändische Serien haben sich in den letzten zehn Jahren auf andere asiatische Länder und darüber hinaus ausgedehnt, was zum Teil auf den Aufstieg von Streaming-Plattformen zurückzuführen ist. Thailändische Dramen, die in anderen Ländern zu Hits wurden, sind "Love Destiny" und "My Husband in Law". Die zweite Staffel von „Girl from Nowhere" gewann den Preis für die beste asiatische Fernsehserie bei den Asia Contents Awards in Busan 2021.

Kritiker gehen davon aus, dass die Beliebtheit thailändischer Serien dank attraktiver Charaktere, Handlungsstränge, Drehorte und ihrer Widerspiegelung der lokalen Kultur in Zukunft weiter zunehmen wird.

