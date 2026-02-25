CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR: Concurso de Periodismo Premier de Florida, los Premios Sunshine State 2026, ya están abiertos

MIAMI, 25 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- SPJ Florida invita a periodistas de todo el estado a presentar sus mejores trabajos para los Premios Sunshine State 2026, la competencia de periodismo estatal más grande y de mayor duración de la Florida.

Ahora en su 32° año, la competencia reconoce el periodismo sobresaliente producido durante el año calendario 2025. El concurso está abierto a periodistas profesionales impresos, televisivos y en línea en Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, así como a periodistas de otros estados que informen sobre Florida. Una división estudiantil reconoce el trabajo de periodistas en ciernes en colegios, universidades y escuelas secundarias de Florida.

Plazos de inscripción

Fecha límite estándar: lunes 9 de marzo

lunes 9 de marzo Fecha límite: lunes 23 de marzo (se aplica un cargo por pago atrasado)

El Premio A-Mark para Periodismo de Investigación, presentado en 2025, regresa este año como el máximo honor de la competencia. Con un premio total de $ 15,000, la Fundación A-Mark continúa apoyando a los periodistas de investigación que promueven la transparencia y responsabilizan a los poderosos.

El concurso Sunshine State Awards acepta inscripciones en siete divisiones:

Escritura impresa y digital

Fotografía y diseño

Televisión y video

Radio y audio

Digital

Idioma español

Alumnos (universitarios y de secundaria)

Acerca de los Sunshine State Awards

SPJ Florida presenta los Premios Sunshine State, y durante la última década se ha asociado con el capítulo del sur de la Florida de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ, por sus siglas en inglés) para ofrecer una división en español. Desde 1994, el programa ha celebrado la excelencia en el campo, con todas las entradas juzgadas por periodistas y educadores de periodismo que trabajan y jubilados de fuera del mercado de la Florida.

Los ingresos netos de la competencia se reinvierten en capacitación, programación y defensa para los periodistas de Florida.

Para conocer las pautas de ingreso, las descripciones de las categorías y para enviar su trabajo, visite el portal del concurso Sunshine State Awards . Más información, incluidos los enlaces a los ganadores del año pasado, en SPJFlorida.com .

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2642949/SPJ_Florida_Pro_Chapter__The_Green_Eyeshade_Awards_for_Journalism___logo.jpg

FUENTE SPJ Florida Pro Chapter