Conway Corporation déploie la plate-forme IPTV d'Enghouse Networks pour renforcer l'offre de services dans tous les segments de marché

MARKHAM, Ontario, 2 mars 2021 /PRNewswire/ -- Enghouse Networks est heureuse d'annoncer que Conway Corporation s'est appuyée sur la plate-forme SaaS EspialTV d'Enghouse pour renforcer la prestation de services de télévision qu'elle propose à ses clients.

La plate-forme SaaS IPTV d'Enghouse transforme les services de télévision pour les opérateurs, permettant une distribution homogène sur les décodeurs, les lecteurs multimédias et les appareils mobiles. Cela garantit que les opérateurs peuvent inclure des services de télévision attrayants pour les consommateurs, très rentables pour l'opérateur et continuellement mis à jour afin de rester pertinents.

« Les téléspectateurs veulent un contrôle complet de leur expérience de visionnement et disposer de la liberté de regarder ce qu'ils veulent, comme ils le veulent et quand ils le veulent », a déclaré Jason Hansen, directeur technique de Conway Corporation. Et d'ajouter : « EspialTV SaaS nous permet d'avoir une plate-forme qui offre cette expérience à nos clients. »

Avec ce déploiement, Conway Corporation, basée en Arkansas, a adopté l'approche consistant à s'assurer qu'aucun client n'est laissé pour compte, offrant un service à la fois aux segments de la télévision traditionnelle par réseau câblé et aux segments de consommateurs sur Internet.

« Sous le nom de ConwayCorpTV, notre nouvelle plateforme IPTV représente le plus gros investissement dans nos services vidéo et notre transformation la plus radicale depuis plus de 20 ans », a déclaré M. Hansen. « Enghouse nous aidera à évoluer et à aller de l'avant sans laisser de clients derrière nous. »

Le nouveau service a été lancé en octobre 2020 et propose des services de télévision complets pour les appareils mobiles et les lecteurs multimédias, ainsi que des décodeurs traditionnels.

« Enghouse est honoré d'avoir été choisi comme partenaire par Conway Corporation », a déclaré Mick McCluskey, vice-président produits chez Enghouse Networks. « Nous sommes impatients d'aider Conway Corporation à transformer l'expérience télévisuelle de ses clients. »

À PROPOS de Conway Corporation

Depuis plus de 90 ans, Conway Corporation exploite le réseau de services publics de la ville et offre désormais à la collectivité de Conway des services de fournisseur d'électricité, de fournisseur d'eau, de traitement des eaux usées, de vidéo, d'Internet, de téléphonie vocale et de sécurité. Nous nous engageons à dépasser les attentes de nos clients en matière de production et de prestation de services d'utilité publique et de télécommunications sécurisés, abordables, fiables, novateurs et respectueux de l'environnement, tout en améliorant la qualité de vie dans notre collectivité.

À propos d'Enghouse Networks

Enghouse Networks est un fournisseur mondial fiable de technologies et de solutions de télécommunications. Notre engagement est de réussir à fournir des solutions qui peuvent permettre la transformation numérique, pour finalement construire une communauté mondiale connectée. De la périphérie au cloud, nos applications permettent aux entreprises de communication et de médias de nouvelle génération, aux organismes de défense et de sécurité publique et aux services publics de planifier, concevoir, construire, surveiller, protéger et simplifier la complexité des réseaux, dans un écosystème 5G, IdO, cloud, IA, NFV et SDN indépendant des fournisseurs. Le portefeuille technologique d'Enghouse Networks couvre l'infrastructure de réseau, les systèmes de soutien aux entreprises (BSS), les systèmes de soutien aux opérations (OSS) et les solutions de transformation numérique. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site web www.enghousenetworks.com. Enghouse Networks est une unité de Enghouse Systems Ltd. de Markham, Ontario.

Contact : Balvinder Sandhu, responsable marketing, + 44 (0)1628 641 789, [email protected]

