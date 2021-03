Conway Corporation implementeert het IPTV-platform van Enghouse Networks om in alle marktsegmenten het serviceaanbod te versterken

MARKHAM, ON, 2 maart 2021 /PRNewswire/ -- Enghouse Networks is verheugd aan te kondigen dat Conway Corporation gebruik heeft gemaakt van het Enghouse EspialTV SaaS-platform om het leveren van hun tv-diensten aan hun klanten te versterken.

Het Enghouse IPTV SaaS-platform transformeert tv-diensten voor telecombedrijven, waardoor naadloze levering via settopboxen, mediaspelers en mobiele apparaten mogelijk wordt. Dit zorgt ervoor dat telecombedrijven tv-diensten in hun dienstenaanbod kunnen opnemen die aantrekkelijk zijn voor consumenten, zeer kostenefficiënt voor het telecombedrijf en die voortdurend worden bijgewerkt om relevant te blijven.

"Kijkers willen volledige controle over hun kijkervaring en de flexibiliteit om te zien wat ze willen, hoe ze willen en wanneer ze willen", zegt Jason Hansen, CTO van Conway Corp. "EspialTV SaaS zorgt ervoor dat we een platform hebben dat deze ervaring aan onze klanten mogelijk maakt."

Door deze service aan te bieden aan klanten die traditionele kabel-tv aanbieden als aan klanten die diensten aanbieden op het gebied van niet-lineaire televisie, heeft het in Arkansas gevestigde Conway Corp met deze implementatie gekozen voor alle klanten als doelgroep.

"Ons nieuwe IPTV-platform, genaamd ConwayCorpTV, vertegenwoordigt de grootste investering in onze videodiensten - en onze meest radicale transformatie in meer dan 20 jaar", aldus Hansen. "Enghouse zal ons helpen te evolueren en vooruit te komen zonder klanten uit te sluiten."

De introductie van de nieuwe service begon in oktober 2020 en biedt uitgebreide tv-services voor mobiele apparaten en mediaspelers, evenals traditionele settopboxen.

"Enghouse is vereerd te zijn geselecteerd als partner door Conway Corp", zegt Mick McCluskey, VP Product bij Enghouse Networks. "We kijken ernaar uit om Conway Corp te ondersteunen bij het transformeren van de tv-ervaring van hun klanten."

Over Conway Corporation

Conway Corp beheert al meer dan 90 jaar het nutsvoorzieningensysteem van de stad en levert nu elektriciteit, water, afvalwater, video, internet, spraak- en beveiligingsdiensten voor de Conway-gemeenschap. We steven ernaar om bij het produceren en leveren van veilige, betaalbare, betrouwbare, innovatieve en milieuvriendelijke nutsvoorzieningen en telecommunicatiediensten de verwachtingen van onze klanten te overtreffen en proberen daarbij de kwaliteit van leven binnen onze gemeenschap te verbeteren.

Over Enghouse Networks

Enghouse Networks is wereldwijd een betrouwbare leverancier van technische oplossingen op het gebied van telecommunicatie. Wij streven naar het met succes leveren van oplossingen waarmee digitale transformatie mogelijk is en waarmee uiteindelijk wereldwijd de samenleving met elkaar in verbinding staat. Van edge tot cloud, onze applicaties stellen op betrouwbare wijze de volgende generatie communicatie- en mediabedrijven, defensie, openbare veiligheidsinstanties en nutsbedrijven in staat om netwerkcomplexiteit te plannen, ontwerpen, engineeren, bewaken, beschermen en vereenvoudigen, in een leverancieronafhankelijke 5G, IoT, Cloud, AI, NFV en SDN-ecosysteem. Het technologieportfolio van Enghouse Networks omvat netwerkinfrastructuur, bedrijfsondersteunende systemen (BSS), operationele ondersteuningssystemen (OSS) en digitale transformatieoplossingen. Kijk voor meer informatie op www.enghousenetworks.com . Enghouse Networks is een onderdeel van Enghouse Systems Ltd. uit Markham, Ontario.

Contact: Balvinder Sandhu, Marketing Manager, + 44 (0)1628 641 789, [email protected]

