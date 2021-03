Conway Corporation implementa plataforma IPTV da Enghouse Networks para fortalecer a oferta de serviços em todos os segmentos de mercado

MARKHAM, Ontário, 2 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Enghouse Networks tem o prazer de anunciar que a Conway Corporation alavancou a plataforma Enghouse EspialTV SaaS para fortalecer o fornecimento de seus serviços de TV a seus clientes.

A plataforma Enghouse IPTV SaaS transforma serviços de TV para operadoras, permitindo fornecimento ininterrupto em decodificadores, leitores de mídia e dispositivos móveis. Isso garante que os operadoras possam incluir serviços de TV que sejam atraentes para os consumidores, tenham excelente relação custo-benefício para a operadora e sejam atualizados continuamente para manter a relevância.

"Os espectadores querem controle completo de sua experiência de visualização e flexibilidade para assistir ao que quiserem, como quiserem, quando quiserem", disse Jason Hansen, CTO da Conway Corp. "A EspialTV SaaS garante que tenhamos uma plataforma que proporciona essa experiência a nossos clientes."

Com essa implementação, a Conway Corp, sediada em Arkansas, adotou a abordagem de se assegurar que nenhum cliente seja deixado para trás, oferecendo serviços tanto ao segmento tradicional de TV a cabo quanto ao segmento de consumidores baseados na internet.

"Com a marca ConwayCorp TV, nossa nova plataforma IPTV representa o maior investimento em nossos serviços de vídeo — e nossa transformação mais radical em mais de 20 anos", disse Hansen. "A Enghouse nos ajudará a evoluir e avançar sem deixar nenhum de nossos clientes para trás."

A implementação do novo serviço começou em outubro de 2020 e oferece serviços de TV abrangentes para dispositivos móveis e leitores de mídia, assim como para os tradicionais decodificadores.

"A Enghouse tem a honra de ter sido escolhida como parceira pela Conway Corp", disse Mick McCluskey, vice-presidente de produtos na Enghouse Networks. "Estamos ansiosos para apoiar a Conway Corp na transformação da experiência de TV de seus clientes."

SOBRE a Conway Corporation

Há mais de 90 anos, a Conway Corp opera o sistema municipal de serviços públicos e agora fornece serviços de energia elétrica, água, águas residuais, vídeo, internet, voz e segurança para a comunidade de Conway. Estamos empenhados em superar as expectativas de nossos clientes na produção e fornecimento de serviços públicos e de telecomunicações seguros, acessíveis, confiáveis, inovadores e ecológicos, ao mesmo tempo que aprimoramos a qualidade de vida em nossa comunidade.

Sobre a Enghouse Networks

A Enghouse Networks é uma provedora global confiável de soluções e tecnologias de telecomunicações. Nosso compromisso é oferecer soluções que permitam a transformação digital, construindo, no fim das contas, uma comunidade global conectada. Incluindo de edge computing a computação na nuvem, nossos aplicativos ajudam empresas de comunicação e mídia de última geração, agências de segurança pública e defesa, e concessionárias de serviços públicos a planejar, projetar, desenvolver, monitorar, proteger e simplificar a complexidade da rede, em um ecossistema 5G, IoT, nuvem, IA, NFV e SDN com fornecedores independentes. O portfólio de tecnologia da Enghouse Networks abrange infraestrutura de rede, sistemas de suporte de negócios (BSS), sistemas de suporte de operações (OSS) e soluções de transformação digital. Para mais informações, acesse: www.enghousenetworks.com. A Enghouse Networks é uma unidade da Enghouse Systems Ltd. de Markham, Ontário.

