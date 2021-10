Coravin annonce une nouvelle innovation pour le champagne et les vins effervescents aux côtés de Moët Hennessy

Coravin, Inc. est surtout connu pour son système de conservation du vin qui permet de prolonger la vie d'une bouteille après avoir servi un verre uniquement grâce à l'injection d'un gaz inerte. Jusqu'à récemment, cette innovation n'était disponible que pour les vins tranquilles mais, après la réalisation de tests approfondis en collaboration avec les Maisons du groupe Moët Hennessy, qui comprennent Dom Pérignon, Krug, Veuve Clicquot, Ruinart et Moët & Chandon, Coravin Sparkling™ a vu le jour. Cette invention garantit l'intégrité des plus belles bouteilles de champagne et de vin effervescent des semaines après que le premier verre ait été servi.

« L'objectif de Coravin est de rendre les vins fins et le champagne plus accessibles en facilitant les options au verre. En tant qu'entreprise relativement jeune, il est extraordinaire que le leader mondial reconnu du champagne et des vins effervescents de luxe non seulement soutienne mais adopte notre technologie », a déclaré Christopher Ladd, PDG de Coravin.

Après huit années de développement, le système Coravin Sparkling™ est donc la première solution universelle permettant de préserver l'effervescence et les saveurs des vins effervescents après un service au verre. Son « Sparkling Stopper », ou bouchon, se verrouille en toute sécurité sur n'importe quelle demi-bouteille, bouteille de 750 ml ou Magnum, tandis que le « Sparkling Charger », ou chargeur, injecte du dioxyde de carbone dans la bouteille après le service du vin afin d'empêcher les bulles de se dissiper.

Didier Mariotti, Maître de chai chez Veuve Clicquot, a déclaré : « Le système Coravin Sparkling est capable de préserver merveilleusement les arômes et la sensation en bouche de notre champagne pendant deux semaines. Il s'agit du premier produit de ce type à être aussi performant. »

Le système Coravin Sparkling aura également un avantage économique pour les restaurants et les bars car il permettra d'éliminer pratiquement tout risque de gaspillage, tout en rendant le champagne de prestige plus accessible aux consommateurs.

« Notre mission est et a toujours été de créer de grandes expériences pour nos consommateurs. Le nouveau système Coravin permettra à davantage d'amateurs de champagne de découvrir et d'apprécier des bouteilles exceptionnelles. En effet, il permettra à nos partenaires gastronomiques et aux meilleurs bars et clubs de proposer nos différentes marques de champagne au verre tout en les gardant, pendant plusieurs jours ou semaines, frais et pétillants. » - Philippe Schaus, président-directeur général de Moët Hennessy.

« La création de ce système a toujours été un rêve. Maintenant que nous l'avons concrétisé, je suis incroyablement fier de m'associer à Moët Hennessy pour élargir les façons dont le monde peut découvrir et apprécier les vins effervescents », a déclaré Greg Lambrecht, fondateur de Coravin.

Le système Coravin Sparkling™ est disponible à l'échelle internationale pour une utilisation à domicile et professionnelle via les sites Internet internationaux de Coravin. Pour plus d'informations concernant Coravin, rendez-vous sur le site www.coravin.com .

À propos de Moët Hennessy

Moët Hennessy, la division Vins et Spiritueux de LVMH, regroupe vingt-cinq Maisons, dont beaucoup existent depuis des siècles, tandis que d'autres commencent tout juste leur parcours. La vision de l'entreprise est de mener l'avenir des Vins et Spiritueux de luxe depuis la nature jusqu'aux communautés.

Implantée dans les terroirs les plus prestigieux du monde, Moët Hennessy dispose d'un savoir-faire unique, de la vinification à l'art de vivre, en passant par l'hôtellerie et la gestion de la distribution, pour offrir des expériences exceptionnelles aux consommateurs.

Depuis de nombreuses années, avec l'ambition de transmettre un monde meilleur aux générations futures, Moët Hennessy s'est engagé dans le programme « Living Soils Living Together » structuré autour de quatre engagements clés : régénérer nos sols, atténuer notre impact climatique, engager la société et responsabiliser nos collaborateurs. Moët Hennessy est fière de promouvoir un environnement de travail diversifié, équitable et inclusif pour tous.

Ao Yun, Ardbeg, Armand de Brignac, Belvedere, Cape Mentelle, Chandon, Château d'Esclans, Château Galoupet, Cheval des Andes, Clos19, Cloudy Bay, Dom Pérignon, Eminente, Glenmorangie, Hennessy, Krug, Mercier, Moët & Chandon, Newton Vineyard, Ruinart, Terrazas de los Andes, Veuve Clicquot, Volcan de mi Tierra, Woodinville

À propos de Coravin Inc.

Coravin, Inc. est la première et la seule entreprise de technologie internationale pour le vin dont la mission est de changer la façon dont le monde perçoit et fait l'expérience du vin. Grâce à nos innovations, nous permettons aux amateurs de vin, aux connaisseurs et aux professionnels du commerce de ré-imaginer la façon dont ils goûtent, servent, boivent, vendent et commercialisent le vin. Les systèmes primés de conservation du vin de Coravin permettent aux amateurs de vin de verser n'importe quel vin, dans n'importe quelle quantité, et de préserver la durée de vie de leurs bouteilles pendant des semaines, des mois, voire des années.

Présents dans plus de 60 pays, les consommateurs peuvent trouver les produits Coravin sur les étagères des plus grands détaillants (tels que Bloomingdale's, Williams Sonoma, Bed Bath & Beyond, Galleries Lafayette, Harrod's, El Corte Ingles), dans les meilleurs magasins de vin et dans certains des meilleurs programmes de dégustation de vin au verre dans les restaurants et les clubs du monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.coravin.com .

Buvez de manière responsable

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1653677/CORAVIN_x_MH_official_logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1653678/Coravin_Charger_on_Krug.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1653679/Coravin_Sparkling_Krug.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1654442/Coravin.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1654441/Coravin_Sparkling_Charger.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1654440/Coravin_Sparkling_Dom_Perignon.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1654439/Coravin_La_Grande_Dame.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1654438/CoravinSparkling_System_with_Dom_Perignon.jpg

SOURCE Coravin