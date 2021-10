We współpracy z Moët Hennessy firma Coravin zaprezentowała innowacyjne rozwiązanie dla szampana i win musujących

Coravin, Inc. jest szczególnie znany ze swojego systemu konserwacji wina, który przedłuża żywotność napoju po jednorazowym odkorkowaniu poprzez wstrzyknięcie gazu obojętnego. Do niedawna był on dostępny wyłącznie dla win niemusujących, jednak po szeroko zakrojonych testach oraz we współpracy z międzynarodowymi markami Grupy Moët Hennessy - do których należą Dom Pérignon, Krug, Veuve Clicquot, Ruinart oraz Moët & Chandon - powstał Coravin Sparkling™. System ten zapewnia trwałość najlepszych butelek szampana i win musujących nawet kilka tygodni po zaserwowaniu pierwszego kieliszka.