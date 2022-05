Corporate Venture Capital Sonae IM firmiert um in Bright Pixel Capital

„Building a Brighter Future Together" ist der neue Slogan und die strategische Ausrichtung des Unternehmens

Bright Pixel Capital investiert in den kommenden Jahren 300 Millionen Euro in branchenverändernde Unternehmen auf globaler Ebene

Das Unternehmen behält seine strategische Ausrichtung auf die DNA-Industrie bei: Einzelhandelstechnologien, digitale Infrastruktur, Cybersicherheit und neue Technologien

MAIA, Portugal, 27. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Sonae IM, eine führende Corporate Venture Capital-Gesellschaft der Sonae-Gruppe und ein prominenter europäischer Investor in den Bereichen Einzelhandelstechnologien, digitale Infrastruktur, Cybersicherheit und aufkommende Technologien, ändert seinen Namen in Bright Pixel Capital ( www.brpx.com ). Die Umfirmierung geht einher mit dem neuen Slogan „Building a Brighter Future Together" und dem Bestreben, weiterhin einzigartige und branchenverändernde Chancen zu erkennen.

Das neue Erscheinungsbild von Bright Pixel Capital vermittelt Modernität und Agilität und unterstreicht gleichzeitig die Werte der Finanzkraft und der Wachstumsorientierung.

„Die Branchen Einzelhandelstechnologien, digitale Infrastruktur, Cybersicherheit und aufstrebende Technologien befinden sich im Umbruch, und wir sind stolz auf das Portfolio unverwechselbarer, globaler Unternehmen, die wir in den letzten fünf Jahren aufgebaut haben. Die neue Marke spiegelt das Bestreben wider, unser Unternehmen als einen der wichtigsten Investoren und Impulsgeber in diesen Branchen zu konsolidieren. Wir sind uns sicher, dass dies uns dabei helfen wird, unsere Marke und unsere einzigartigen Werte auf disruptive Unternehmen aus der ganzen Welt zu übertragen", erklärt Eduardo Piedade, geschäftsführender Gesellschafter und CEO von Bright Pixel Capital. „Wir freuen uns auf dieses neue Kapitel und sind sehr gespannt darauf, was uns die Zukunft als Bright Pixel Capital bringen wird", fügt er hinzu.

Bright Pixel Capital zeichnet sich dadurch aus, dass es tiefe und bedeutungsvolle Beziehungen zu Gründern, Co-Investoren und anderen Interessengruppen aufbaut und als aktiver Partner fungiert, der spezialisiertes Know-how, eine globale Präsenz und eine Fülle von Erfahrungen bei der Unterstützung von Unternehmen von der Frühphase bis zum Börsengang mitbringt. Zu ihrem aktuellen Portfolio gehören Unternehmen wie Arctic Wolf, Outsystems, Feedzai und Ometria.

Bright Pixel Capital wurde 2016 gegründet und hat bisher über 250 Millionen Euro in mehr als 50 Direktinvestitionen investiert, die Beteiligungen an Unternehmen auf der ganzen Welt umfassen, und beabsichtigt, in den kommenden Jahren weitere 300 Millionen Euro zu investieren. Die Kerninvestitionsbereiche, die globale Reichweite, das fundierte Wissen und die Erfahrung des Teams in den einzelnen Bereichen werden auch bei der neuen Bright Pixel Capital den Ton angeben.

Informationen zu Bright Pixel Capital

Bright Pixel Capital, ehemals Sonae IM, ist der Technologie-Investitionszweig der multinationalen Sonae-Gruppe. Mit 50 Direktinvestitionen (Tendenz steigend) umfasst es Beteiligungen an Unternehmen auf globaler Ebene, von der Früh- bis zur Wachstumsphase, und in strategischen Geschäftsbereichen wie Cybersicherheit, digitale Infrastruktur und Einzelhandelstechnologie. Weitere Informationen finden Sie unter www.brpx.com .

Logo https://mma.prnewswire.com/media/1826547/Bright_Pixel_Capital_Logo.jpg

SOURCE Bright Pixel Capital