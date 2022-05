Corporate Venture Capital Sonae IM omdannes til Bright Pixel Capital

"Vi bygger en lysere fremtid sammen" er selskapets nye motto og strategiske drivkraft

Bright Pixel Capital vil investere 300 millioner euro i de kommende årene i bransjeendrende selskaper globalt

Selskapet opprettholder sitt strategiske fokus på DNA-industrien: detaljhandelsteknologi, digital infrastruktur, cybersikkerhet og nye teknologier

MAIA, Portugal, 26. mai 2022 /PRNewswire/ -- Sonae IM, et ledende risikokapitalselskap i Sonae Group og en fremtredende europeisk investor innen detaljhandelsteknologi, digital infrastruktur, cybersikkerhet og nye teknologier, endrer merkevaren til Bright Pixel Capita ( www.brpx.com ).Den nye merkevaren kommer med et nytt motto – 'Vi bygger en lysere fremtid sammen' – og ambisjonen om å fortsette med utforsking av unike og bransjeendrende muligheter.

Bright Pixel Capitals nye identitet viser til modernitet og smidighet samtidig som den understreker verdiene som økonomisk drivkraft og vekstorientering.

"Bransjene innen detaljhandelsteknologi, digital infrastruktur, cybersikkerhet og nye teknologier opplever betydelige endringer, og vi er stolte av porteføljen bestående av særegne, globale selskaper vi har bygd opp de siste fem årene.Det nye varemerket gjenspeiler ambisjonen om å konsolidere selskapet vårt som en av hovedinvestorene i og drivkreftene bak disse bransjene. Vi er sikre på at dette vil hjelpe oss å projisere merkevaren vår og de unike verdiene til innovative selskaper over hele verden," forklarer Eduardo Piedade, administrerende partner og administrerende direktør i Bright Pixel Capital. "Vi gleder oss til dette nye kapittelet og er veldig entusiastiske over hva fremtiden vil bringe oss som Bright Pixel Capital," legger han til.

Bright Pixel Capital utmerker seg ved å skape dype og meningsfulle relasjoner med grunnleggere, medinvestorer og andre interessenter og fungerer som en aktiv partner som bringer med seg spesialisert kunnskap, et globalt fotavtrykk og et vell av erfaring når de hjelper selskaper fra startfasen fram til børsnotering. Dens nåværende portefølje inkluderer selskaper som Arctic Wolf, Outsystems, Feedzai og Ometria.

Bright Pixel Capital ble grunnlagt i 2016 og har investert over 250 millioner euro i mer enn 50 direkte investeringer, som omfatter eierandeler i selskaper globalt, og har til hensikt å investere ytterligere 300 millioner euro i de kommende årene. De sentrale investeringsområdene, global rekkevidde, dybdekunnskap og teamerfaring i hver markedsvertikal vil fortsette å sette tonen for den nye Bright Pixel Capital.

Om Bright Pixel Capital

Bright Pixel Capital, tidligere Sonae IM, er teknologiinvesteringsselskapet til den internasjonale Sonae Group. Med 50 og økende direkte investeringer, omfatter det aksjer i selskaper globalt, fra tidlige til vekststadier, og i strategiske forretningsområder som cybersikkerhet, digital infrastruktur og detaljhandelsteknologi. For mer informasjon, gå til www.brpx.com .

