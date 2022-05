La société de capital-risque Sonae IM devient Bright Pixel Capital

« Building a Brighter Future Together » (Construire ensemble un avenir plus brillant) est le nouveau slogan et la nouvelle orientation stratégique de la société

Bright Pixel Capital dispose de 300 millions d'euros à investir au cours des prochaines années dans des entreprises qui changent l'industrie à l'échelle mondiale

La société maintient son orientation stratégique sur les secteurs de l'ADN : Technologies de vente au détail, infrastructure numérique, cybersécurité et technologies émergentes

MAIA, Portugal, 27 mai 2022 /PRNewswire/ -- Sonae IM, une importante société de capital-risque du groupe Sonae et un investisseur européen de premier plan dans les secteurs des technologies de la vente au détail, de l'infrastructure numérique, de la cybersécurité et des technologies émergentes, change de nom et devient Bright Pixel Capital ( www.brpx.com ). Ce changement de dénomination s'accompagne d'un nouveau slogan, « Building a Brighter Future Together » (Construire ensemble un avenir plus brillant), et de l'ambition de continuer à identifier des opportunités uniques et susceptibles de changer le secteur.

La nouvelle identité de Bright Pixel Capital évoque la modernité et l'agilité tout en soulignant ses valeurs de dynamisme financier et d'orientation vers la croissance.

« Les secteurs des technologies de la vente au détail, de l'infrastructure numérique, de la cybersécurité et des technologies émergentes connaissent des changements importants, et nous sommes fiers du portefeuille d'entreprises remarquables et internationales que nous avons constitué au cours des cinq dernières années. La nouvelle marque reflète l'ambition de consolider notre entreprise comme l'un des principaux investisseurs et moteurs de ces industries. Nous sommes convaincus que cela nous aidera à projeter notre marque et nos valeurs singulières auprès des entreprises disruptives du monde entier », explique Eduardo Piedade, associé directeur et PDG de Bright Pixel Capital. « Nous nous réjouissons de ce nouveau chapitre et sommes très optimistes quant à ce que l'avenir nous réserve en tant que Bright Pixel Capital », ajoute-t'il.

Bright Pixel Capital se distingue par la création de relations étroites et significatives avec les fondateurs, les co-investisseurs et les autres parties prenantes, en fonctionnant comme un partenaire actif offrant un savoir-faire spécialisé, une présence mondiale et une grande expérience dans l'aide aux entreprises, du stade initial à l'introduction en bourse. Son portefeuille actuel comprend des entreprises telles qu'Arctic Wolf, Outsystems, Feedzai et Ometria.

Fondée en 2016, la société Bright Pixel Capital a investi plus de 250 millions d'euros dans plus de 50 investissements directs, englobant des participations dans des entreprises à l'échelle mondiale, et entend investir 300 millions d'euros supplémentaires dans les années à venir. Les principaux domaines d'investissement, la portée mondiale, les connaissances approfondies et l'expérience des équipes dans chaque verticale continueront de donner le ton à la nouvelle Bright Pixel Capital.

À propos de Bright Pixel Capital

Bright Pixel Capital, anciennement Sonae IM, est la branche d'investissement technologique du groupe multinational Sonae. Comptant 50 investissements directs et en pleine expansion, elle détient des parts dans des entreprises à l'échelle mondiale, de la phase initiale à la phase de croissance, et dans des domaines d'activité stratégiques tels que la cybersécurité, l'infrastructure numérique et la technologie de vente au détail. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.brpx.com.

