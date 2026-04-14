Costa Rica Blue : essential COSTA RICA lance une nouvelle plateforme pour explorer et protéger les océans du pays

La plateforme numérique offre un contenu interactif et éducatif pour présenter la biodiversité marine et promouvoir la conservation des océans.

Le Costa Rica abrite environ 3,5 % des espèces marines recensées dans le monde.

SAN JOSÉ, Costa Rica, 14 avril 2026 /PRNewswire/ -- Selon le National Geographic Institute, le territoire marin du Costa Rica est dix fois plus grand que sa superficie terrestre, mais cette réalité ne fait pas toujours partie de la conscience collective du pays. En réponse, et dans le but de promouvoir la conservation et l'éducation, la marque nationale essential COSTA RICA a lancé Costa Rica Blue, une plateforme numérique conçue pour rapprocher les Costaricains de la connaissance et de l'importance de leurs océans.

essential COSTA RICA and Ministry of Education team during the presentation of Costa Rica Blue

L'initiative vise à renforcer la connaissance des océans grâce à une plateforme interactive et éducative qui encourage la protection des écosystèmes marins. Costa Rica Blue est disponible gratuitement pour les étudiants, les éducateurs et le grand public sur le lien suivant : https://www.esencialcostarica.com/costaricablue/

« Costa Rica Blue est née de la nécessité de mieux comprendre nos océans et de reconnaître leur valeur. Nous pensons que la connaissance est le premier pas vers la protection, et c'est précisément ce que cherche à faire cette plateforme : pour transmettre ces connaissances à un plus grand nombre de personnes, en particulier aux jeunes générations, par le biais d'une expérience accessible et interactive », a déclaré Adriana Acosta, directrice de la marque nationale essential COSTA RICA.

Selon l'Institut Schmidt de l'océan, plus de 7 000 espèces marines ont été recensées dans les eaux du Costa Rica, dont beaucoup sont uniques ou endémiques. Costa Rica Blue plonge l'utilisateur dans les profondeurs des eaux costariciennes et l'invite à découvrir ces espèces, en lui fournissant des informations sur chacune d'entre elles, ainsi que sur les environnements, les températures et les niveaux de pression dans lesquels elles vivent.

En outre, la plateforme comprend des informations clés sur les récifs coralliens et les monts sous-marins, ainsi que des alertes concernant les risques de la surpêche pour les espèces vulnérables et la biodiversité marine.

« Le Costa Rica est un pays profondément bleu, mais nous ne sommes pas toujours pleinement conscients de ce que cela signifie. Cette plateforme est une invitation à redécouvrir cette richesse, à renouer avec nos océans et à comprendre que leur protection fait partie de ce que nous sommes en tant que pays. Cette initiative reflète les valeurs de durabilité et d'innovation promues par la marque nationale essential COSTA RICA », a ajouté M. Acosta.

Costa Rica Blue est un projet développé en coordination avec le ministère de l'éducation publique (MEP), partenaire clé dans la mise en œuvre de l'initiative au sein du système éducatif national.

« Ces ressources éducatives ont été conçues en conformité avec les programmes de sciences et de biologie pour les élèves du premier et du deuxième cycle de l'enseignement secondaire dans différentes filières. Ils constituent un outil complémentaire pour renforcer les processus d'enseignement et d'apprentissage en classe », a déclaré Alfredo Ortega Cordero, Responsable du département de l'enseignement secondaire de premier et deuxième cycles à la Direction de l'élaboration des programmes du ministère de l'Éducation publique.

Pourquoi les océans sont-ils importants ?

92 % du territoire du Costa Rica est constitué d'océans

Le territoire marin du pays est environ 10 fois plus grand que sa superficie terrestre

Le Costa Rica abrite environ 3,5 % des espèces marines recensées dans le monde

Les océans génèrent plus de 50 % de l'oxygène que nous respirons et absorbent près de 30 % du CO₂ produit par l'humanité, ce qui souligne leur importance pour l'équilibre de la planète.

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