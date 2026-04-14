Costa Rica Blue: essential COSTA RICA startet eine neue Plattform zur Erforschung und zum Schutz der Meere des Landes

Die digitale Plattform bietet interaktive und lehrreiche Inhalte, um die marine Artenvielfalt zu veranschaulichen und den Schutz der Meere zu fördern

Costa Rica ist die Heimat von etwa 3,5 % der weltweit bekannten Meeresarten

SAN JOSÉ, Costa Rica, 14. April 2026 /PRNewswire/ -- Nach Angaben des National Geographic Institute ist das Meeresgebiet Costa Ricas zehnmal so groß wie seine Landfläche, doch ist diese Tatsache nicht immer Teil des kollektiven Bewusstseins des Landes. Als Reaktion darauf und mit dem Ziel, den Naturschutz und die Aufklärung zu fördern, hat die Landesmarke essential COSTA RICA die digitale Plattform Costa Rica Blue ins Leben gerufen, die den Einwohnern Costa Ricas das Wissen über ihre Ozeane und deren Bedeutung näherbringen soll.

essential COSTA RICA and Ministry of Education team during the presentation of Costa Rica Blue

Die Initiative zielt darauf ab, das Wissen über die Meere durch eine interaktive und lehrreiche Plattform zu fördern, die zum Schutz der Meeresökosysteme anregt. Costa Rica Blue steht Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften sowie der breiten Öffentlichkeit unter folgendem Link kostenlos zur Verfügung: https://www.esencialcostarica.com/costaricablue/

„Costa Rica Blue entstand aus dem Bedürfnis heraus, unsere Ozeane besser zu verstehen und ihren Wert anzuerkennen. Wir sind davon überzeugt, dass Wissen der erste Schritt zum Schutz ist, und genau das ist das Ziel dieser Plattform: dieses Wissen durch eine leicht zugängliche und interaktive Erfahrung einem breiteren Publikum – insbesondere den jüngeren Generationen – näherzubringen", erklärte Adriana Acosta, Leiterin der Landesmarke essential COSTA RICA.

Nach Angaben des Schmidt Ocean Institute wurden in den Gewässern Costa Ricas mehr als 7.000 Meeresarten erfasst, von denen viele einzigartig oder endemisch sind. Costa Rica Blue entführt die Nutzer in die Tiefen der Gewässer Costa Ricas und lädt sie ein, diese Arten zu entdecken. Dazu werden Informationen zu jeder einzelnen Art sowie zu den Lebensräumen, Temperaturen und Druckverhältnissen bereitgestellt, in denen sie lebt.

Darüber hinaus enthält die Plattform wichtige Informationen über Korallenriffe und Unterwasserberge sowie Warnungen hinsichtlich der Risiken der Überfischung für gefährdete Arten und die marine Artenvielfalt.

„Costa Rica ist ein tiefblaues Land, doch sind wir uns nicht immer voll und ganz bewusst, was das bedeutet. Diese Plattform ist eine Einladung, diesen Reichtum wiederzuentdecken, uns wieder mit unseren Ozeanen zu verbinden und zu verstehen, dass deren Schutz Teil unserer nationalen Identität ist. Diese Initiative spiegelt die Werte Nachhaltigkeit und Innovation wider, für die die Landesmarke essential COSTA RICA steht", fügte Acosta hinzu.

Costa Rica Blue ist ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für öffentliche Bildung (Ministerio de Educación Pública, MEP) entwickelt wurde, das als wichtiger Partner bei der Umsetzung der Initiative im nationalen Bildungssystem fungiert.

„Diese Bildungsressourcen wurden in Übereinstimmung mit den Lehrplänen für Naturwissenschaften und Biologie für Schüler der Sekundarstufe I und II in verschiedenen Bildungszweigen entwickelt. Sie dienen als ergänzendes Instrument zur Stärkung der Lehr- und Lernprozesse im Unterricht", erklärte Alfredo Ortega Cordero, Leiter der Abteilung für Sekundarstufe I und II in der Direktion für Lehrplanentwicklung des MEP.

Warum sind die Ozeane wichtig?

92 % der Fläche Costa Ricas sind Ozeane

Die Meeresfläche des Landes ist etwa zehnmal so groß wie seine Landfläche

In Costa Rica leben rund 3,5 % der weltweit bekannten Meeresarten

Die Ozeane erzeugen mehr als 50 % des Sauerstoffs, den wir atmen, und absorbieren fast 30 % des von der Menschheit produzierten CO₂, was ihre Bedeutung für das Gleichgewicht des Planeten unterstreicht.

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