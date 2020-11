CPS Energy e VIA anunciam parceria para fornecimento de gás natural renovável

SAN ANTONIO, 9 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A CPS Energy e a VIA Metropolitan Transit divulgam detalhes sobre uma nova parceria para fornecimento de gás natural renovável (GNR) resultante de biogás de aterros sanitários para a frota de mais de 500 ônibus da VIA, a partir de 2021.

O anúncio destaca a parceria da CPS Energy com a empresa de transporte da região para fornecimento de combustível renovável para uso na frota de gás natural comprimido (GNC) da concessionária. A VIA tem um portfólio diversificado de frota ativa, consistindo em 502 ônibus movidos principalmente por combustível GNC, com alguns veículos híbridos diesel-elétricos, elétricos, a diesel e a gás propano. A conversão da VIA para uma frota movida a GNC começou em 2017 e tem o propósito de reduzir em 97% as emissões de NOx com a substituição dos ônibus a diesel realizada pela empresa. Essa parceria especial contribui para os esforços da VIA de ser ambientalmente responsável, fornecendo um produto de emissão de carbono de baixa a negativa para abastecer seus veículos.

"A CPS Energy pensa globalmente e age localmente para trazer soluções inovadoras à nossa comunidade. Estamos empolgados com esta nova parceria de longo prazo com a empresa de transporte público de San Antonio", disse Paula Gold-Williams, presidente e diretora executiva da CPS Energy. "A VIA tem sido uma grande líder e parceira em muitos dos empreendimentos na comunidade. Agora, a CPS Energy e a VIA estão dando este importante passo para ajudar a melhorar o meio-ambiente. Mas, o mais importante, é que o GNR, uma nova tecnologia, ajudará a reduzir a pegada de carbono em San Antonio. Para a CPS Energy, isso é mais um dos componentes da nossa estratégia criativa Flexible PathSM, criada para alavancar oportunidades de gestão ambiental emergentes, sem deixar de manter as contas dos nossos clientes a preços acessíveise a confiabilidade de nossos serviços".

De forma natural, o processo de decomposição do aterro sanitário produz metano que, se não houver alguma intervenção, é lançado no ar. Como alternativa, o GNR usa esse metano para criar o biometano, que é renovável e ambientalmente sustentável. O GNR pode ser misturado com gás natural tradicional e é intercambiável com este. O gás natural melhorado é, então, distribuído normalmente nas linhas de gás de San Antonio.

Quando utilizado como combustível veicular, o GNR proporciona um benefício ambiental substancial: uma redução de 85% nas emissões de CO2 em comparação ao diesel.A distribuição e o uso do GNC ressaltam os objetivos das duas empresas de reduzir as emissões e de preservar o ambiente, e deve estar disponível para a frota de GNC da VIA no segundo semestre do ano que vem.

"Esta é uma etapa natural de nossa parceria contínua com a CPS Energy para fornecer um futuro mais limpo e 'mais verde' com o uso de energia renovável", disse o presidente e diretor executivo da VIA, Jeffrey C. Arndt. "A incorporação da tecnologia do combustível GNR faz parte do contínuo compromisso da VIA de oferecer opções de trânsito sustentáveis para manter San Antonio em movimento."

Para movimentar sua frota de veículos, a VIA opera a maior estação de abastecimento de GNC do país. A adição do combustível GNR incluirá o uso da atual infraestrutura na expansão da colaboração da VIA com a CPS Energy.

A EDL, empresa global produtora de energia sustentável e distribuída, sediada na Austrália, será a responsável por comprar, projetar, construir e operar a planta de produção de GNR em Converse, no Texas. O GNR será injetado no sistema de gás natural da CPS Energy. A construção das novas instalações deve começar ainda neste ano, com data de conclusão prevista para o segundo semestre de 2021.

No mundo inteiro, as mudanças para reduzir as emissões e preservar o ambiente têm recebido uma atenção significativa. A CPS Energy está pronta para fornecer aos clientes fontes confiáveis de combustível para abastecer os seus veículos.

Sobre a CPS Energy

Fundada em 1860, a CPS Energy é a maior concessionária pública dos EUA, distribuindo energia, gás natural e eletricidade. Ela fornece serviços seguros, confiáveis e competitivos a 860.934 clientes de energia elétrica e 358.495 clientes de gás natural em San Antonio, Texas, e em algumas regiões das sete comarcas adjacentes. As faturas de energia combinadas de nossos clientes estão entre as mais baixas entre as 20 maiores cidades da nação; ao mesmo tempo, ela gera 8 bilhões de dólares em receita para a Cidade de San Antonio há mais de sete décadas. Como forte parceiro de confiança da comunidade, estamos continuamente focados na criação de empregos, no desenvolvimento econômico e no investimento educacional. Fiéis à nossa filosofia People First (Pessoas em primeiro lugar), estamos capacitados pela nossa habilidosa força de trabalho, cujo comprometimento com a comunidade é demonstrado pelas atividades de voluntariado de nossos funcionários realizadas em benefício da cidade e por programas que visam e agregam valor aos nossos clientes. A CPS Energy está entre as principais compradoras públicas de energia eólica dos EUA, e é a primeira em geração de energia solar no estado do Texas.

Sobre a VIA Metropolitan Transit

A VIA proporciona opções de transporte seguras e confiáveis a milhões de passageiros a cada ano. Ela atende a 14 cidades-membro e às áreas não incorporadas do condado de Bexar, operando sete dias por semana em 92 rotas, e tem opções de mobilidade sob demanda que conectam nossa comunidade, alicerçam a vitalidade econômica e melhoram a qualidade de vida em nossa região. Em 2019, a VIA realizou quase 37 milhões de viagens através de San Antonio e do condado de Bexar, e continua a fornecer serviços essenciais em um ambiente seguro. Visite o site VIAinfo.net para obter mais informações. Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram.

