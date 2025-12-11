Creality dévoile le flux de travail « Scan-to-CAD » grâce à un nouveau partenariat avec QUICKSURFACE

SHENZHEN, Chine, 11 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Shenzhen Creality 3D Technology Co, Ltd. (« Creality »), fournisseur mondial de solutions d'impression et de numérisation 3D, a récemment annoncé officiellement un partenariat stratégique avec KVS Ltd, développeur de la plateforme d'ingénierie inverse QUICKSURFACE. Cette collaboration introduit un flux de travail intégré qui rationalise l'ensemble du processus, de la numérisation 3D à la reconstruction CAO, pour les applications d'ingénierie, de conception de produits et de fabrication.

Cette collaboration apporte un flux de travail intégré « Scan-to-CAD » aux utilisateurs d'ingénierie, de conception de produits et d'impression 3D du monde entier, permettant aux propriétaires de scanners Creality de convertir des données de numérisation 3D de haute précision en modèles CAO exploitables avec une rapidité et une simplicité sans précédent.

La gamme de scanners 3D de Creality, qui comprend les séries Raptor, Otter et Sermoon, offre une précision allant jusqu'à 0,02 mm, une capture à grande vitesse et un balayage multimode, ce qui permet aux utilisateurs de numériser des pièces complexes avec précision. En combinaison avec QUICKSURFACE, les ingénieurs peuvent transformer efficacement les nuages de points et les données de maillage en modèles CAO modifiables et exploitables. Le flux de travail unifié prend en charge des cas d'utilisation clés tels que l'ingénierie inverse, la restauration de pièces, la refonte de produits et le prototypage rapide.

« Notre partenariat avec QUICKSURFACE renforce l'engagement de Creality à fournir des solutions 3D complètes et accessibles », a déclaré Ross Luo, responsable de la division des scanners 3D chez Creality. « Ensemble, nous fournissons aux utilisateurs un chemin professionnel et rationalisé depuis les objets physiques jusqu'aux actifs numériques prêts à l'emploi ».

Pour marquer le lancement, Creality offre une remise limitée dans le temps de 20 % sur les licences QUICKSURFACE Lite et Pro achetées dans le Creality Store. Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

https://store.creality.com/products/quicksurface-lite-pro

À propos de Creality

Creality est un leader mondial des solutions d'impression et de numérisation 3D, au service des marchés grand public et professionnels depuis 2014. En mettant l'accent sur des outils de fabrication numérique accessibles et performants, Creality permet à des millions d'utilisateurs du monde entier de mener leurs projets à bien. Pour en savoir plus, consultez le site www.creality.com.

À propos de KVS / QUICKSURFACE

KVS développe la suite logicielle QUICKSURFACE pour l'ingénierie inverse professionnelle, aidant les utilisateurs à convertir efficacement les données de numérisation en modèles CAO précis. L'entreprise propose aux ingénieurs du monde entier des solutions flexibles et de haute précision. Visitez www.quicksurface.com.

