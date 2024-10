CREME OF NATURE® ANUNCIA A KEKE PALMER COMO DIRECTOR DE MARCA

La galardonada artista se une a la marca Black-Founded Hair Care para elevar su misión de ofrecer un cuidado del cabello de alta calidad para todos los rizos y espirales

NUEVA YORK, 15 de octubre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Creme of Nature®, líder en productos texturizados para el cuidado del cabello, se complace en anunciar a la actriz, cantante, compositora, productora y presentadora de televisión ganadora del premio Emmy, Keke Palmer, como su primera directora de marca. En este cargo, Keke no solo actuará como modelo y portavoz ante la cámara, sino que trabajará en estrecha colaboración con el equipo de Creme of Nature para ayudar a dar forma a sus líneas de productos, consultar entre bastidores sobre la innovación de productos, asesorar sobre la evolución de los envases y compartir demostraciones de productos. Keke también influirá en la dirección de la marca, el marketing y la narración de historias para ayudar a organizar campañas que involucren auténticamente a la comunidad multicultural y revigoricen el espíritu de la marca Creme of Nature.

Creme of Nature Director de Marca Keke Palmer

"Lo que realmente me llamó la atención de Creme of Nature es su compromiso con la celebración de la belleza negra. Desde el principio, han estado elaborando productos efectivos y de alta calidad que realmente se adaptan a nuestras texturas y necesidades únicas del cabello", dijo Keke Palmer. "Esta asociación significa mucho más que ser un embajador o un rostro de la marca, pero lo más importante es que puedo tener voz en la configuración del futuro de una empresa que realmente se preocupa por las mismas cosas que yo: autenticidad, representación y belleza natural. Me apasiona igualmente asegurarnos de seguir creando productos que resuenen en nuestra comunidad y celebren la diversidad del cabello texturizado".

"Como marca de Black-founded, era importante para nosotros colaborar con alguien que realmente entiende y abraza su cabello natural, y encarna los valores que representamos. Creme of Nature se fundó en Chicago, por lo que Keke, nativa de Chicago, aporta una perspectiva genuina y cercana: su profunda conexión con sus raíces, junto con sus conocimientos y experiencia, nos ayudarán a satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes", dijo Chandra Coleman, directora de marketing de Creme of Nature. "A lo largo de la notable carrera profesional y vida personal de Keke, ha demostrado su auténtico yo, en línea con nuestro espíritu de marca. Creemos que con Keke a bordo, podemos seguir creciendo y marcar una diferencia significativa en la industria del cuidado del cabello".

Keke aparecerá en todas las campañas de redes sociales y digitales de Creme of Nature, en las pantallas de las tiendas y en la publicidad nacional, y hará apariciones en vivo en nombre de la marca a partir de este año. Para obtener más información sobre la asociación, así como sobre los últimos lanzamientos e iniciativas de Creme of Nature, visite www.cremeofnature.com .

Acerca de Creme of Nature:

Creme of Nature®, nacida en 1976 en el sur de Chicago, es una marca fundada y dirigida por negros que ofrece una variedad completa de productos para el cabello probados y de alta calidad para el cuidado, el peinado y el color diseñados específicamente para el cabello rizado, rizado y ondulado. Durante más de 45 años, la marca sigue siendo un nombre de confianza para aquellos que buscan productos para el cuidado del cabello eficaces y nutritivos. Para obtener más información, sigue a @ cremeofnature en Instagram y Facebook, @ cremeofnatureofficial en TikTok y YouTube, y visita www.cremeofnature.com .

Acerca de Keke Palmer:

Después de llegar a la fama a través de su papel destacado en "Akeelah and the Bee" a los 12 años, Keke Palmer ha protagonizado más de 25 películas y 30 programas de televisión. Keke ha roto barreras desde muy joven, convirtiéndose en la actriz más joven en recibir una nominación al Premio SAG en una categoría de actor principal por su trabajo en "The Wool Cap" a la edad de 10 años, la más joven y primera Cenicienta Negra en el icónico musical de Rodgers y Hammerstein, "Cenicienta", en Broadway, la primera mujer negra en protagonizar a Marty en la versión de película para televisión nominada al Emmy de "Grease Live!", la presentadora de programas de entrevistas más joven de la historia, y la primera mujer negra en ser nominada y ganar un Emmy por "Presentadora de programas de juegos sobresalientes" para "Contraseña" de NBC.

