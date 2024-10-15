CREME of Nature ®宣布KEKE PALMER为首席品牌官

屡获殊荣的艺人加入Black-Found护发品牌，提升他们为所有卷发和卷发提供高品质护发的使命

纽约2024年10月15日 /美通社/ -- 纹理护发产品的领导者Creme of Nature ®很高兴地宣布，艾美奖获奖女演员、歌手、词曲作者、制片人和电视节目主持人Keke Palmer成为其首位首席品牌官。 在这个角色中， Keke不仅将担任镜头模特和发言人，还将与Creme of Nature团队密切合作，帮助塑造他们的产品线，咨询产品创新的幕后花絮，就包装进化提供建议，并分享产品演示。 Keke还将影响品牌方向、市场营销和故事讲述，帮助策划真正吸引多元文化社区并重振Creme of Nature品牌精神的活动。

“关于Creme of Nature ，真正让我印象深刻的是他们对庆祝黑人之美的承诺。 从一开始，他们就一直致力于打造高效、高品质的产品，真正满足我们独特的头发质地和需求。”Keke Palmer说。 “这种伙伴关系不仅仅意味着作为品牌大使或代言人，更重要的是，我能够在塑造一家真正关心我所做的事情（真实性、代表性和自然美感）的公司的未来方面发出自己的声音。 我同样热衷于确保我们继续创造与社区产生共鸣的产品，并庆祝纹理头发的多样性。”

Creme of Nature首席品牌官Keke Palmer

“作为一个黑人创立的品牌，与真正了解和拥抱她的自然头发，并体现我们所代表的价值观的人合作对我们来说非常重要。 Creme of Nature成立于芝加哥，因此，芝加哥本地人Keke带来了真实而相关的视角--她与根源的深厚联系，以及她的见解和专业知识，将帮助我们更好地满足客户的需求。”Creme of Nature营销主管Chandra Coleman说。 “在Keke非凡的职业生涯和个人生活中，她展现了真实的自我，符合我们的品牌精神。 我们相信，有了Keke的加入，我们可以继续发展，并在头发护理行业做出有意义的改变。”

Keke将在Creme of Nature的社交和数字媒体活动、店内展示和全国广告中亮相，并将从今年晚些时候开始代表该品牌进行现场直播。 要了解更多关于合作伙伴关系的信息，以及Creme of Nature的最新发布和计划，请访问 www.cremeofnature.com 。

关于Creme of Nature ：

Creme of Nature ®于1976年诞生于芝加哥南部，是一个由黑人创立和黑人主导的品牌，提供各种经过验证的高品质护发产品，专为卷发、卷发和波浪头发设计。 45年来，对于那些寻求有效和培育头发护理产品的人来说，该品牌仍然是一个值得信赖的名字。 如需了解更多信息，请在Instagram和Facebook上关注@ cremeofnature ，在TikTok和YouTube上关注@ cremeofnatureofficial ，并访问 www.cremeofnature.com 。

关于Keke Palmer ：

Keke Palmer在12岁时通过在《Akeelah and the Bee》中扮演的突破性角色而声名鹊起，现已出演超过25部电影和30部电视节目。 Keke从小就打破了障碍，成为有史以来最年轻的女演员，在主角类别中获得了SAG奖提名，她在10岁时在“羊毛帽”中工作，罗杰斯和汉默斯坦在百老汇的标志性音乐剧“灰姑娘”中最年轻也是第一位黑人灰姑娘，是第一位在艾美奖提名的电视电影版“油脂现场！”中饰演Marty的黑人女性，是历史上最年轻的脱口秀主持人，也是第一位获得NBC “密码” “杰出游戏节目主持人”艾美奖提名的黑人女性。

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