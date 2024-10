CREME of Nature ®宣布KEKE PALMER为首席品牌官

屡获殊荣的艺人加入Black-Found护发品牌,提升他们为所有卷发和卷发提供高品质护发的使命

纽约2024年10月15日 /美通社/ -- 纹理护发产品的领导者Creme of Nature ®很高兴地宣布,艾美奖获奖女演员、歌手、词曲作者、制片人和电视节目主持人Keke Palmer成为其首位首席品牌官。 在这个角色中, Keke不仅将担任镜头模特和发言人,还将与Creme of Nature团队密切合作,帮助塑造他们的产品线,咨询产品创新的幕后花絮,就包装进化提供建议,并分享产品演示。 Keke还将影响品牌方向、市场营销和故事讲述,帮助策划真正吸引多元文化社区并重振Creme of Nature品牌精神的活动。

“关于Creme of Nature ,真正让我印象深刻的是他们对庆祝黑人之美的承诺。 从一开始,他们就一直致力于打造高效、高品质的产品,真正满足我们独特的头发质地和需求。”Keke Palmer说。 “这种伙伴关系不仅仅意味着作为品牌大使或代言人,更重要的是,我能够在塑造一家真正关心我所做的事情(真实性、代表性和自然美感)的公司的未来方面发出自己的声音。 我同样热衷于确保我们继续创造与社区产生共鸣的产品,并庆祝纹理头发的多样性。”

Creme of Nature首席品牌官Keke Palmer

“作为一个黑人创立的品牌,与真正了解和拥抱她的自然头发,并体现我们所代表的价值观的人合作对我们来说非常重要。 Creme of Nature成立于芝加哥,因此,芝加哥本地人Keke带来了真实而相关的视角--她与根源的深厚联系,以及她的见解和专业知识,将帮助我们更好地满足客户的需求。”Creme of Nature营销主管Chandra Coleman说。 “在Keke非凡的职业生涯和个人生活中,她展现了真实的自我,符合我们的品牌精神。 我们相信,有了Keke的加入,我们可以继续发展,并在头发护理行业做出有意义的改变。”

Keke将在Creme of Nature的社交和数字媒体活动、店内展示和全国广告中亮相,并将从今年晚些时候开始代表该品牌进行现场直播。 要了解更多关于合作伙伴关系的信息,以及Creme of Nature的最新发布和计划,请访问 www.cremeofnature.com 。

关于Creme of Nature :

Creme of Nature ®于1976年诞生于芝加哥南部,是一个由黑人创立和黑人主导的品牌,提供各种经过验证的高品质护发产品,专为卷发、卷发和波浪头发设计。 45年来,对于那些寻求有效和培育头发护理产品的人来说,该品牌仍然是一个值得信赖的名字。 如需了解更多信息,请在Instagram和Facebook上关注@ cremeofnature ,在TikTok和YouTube上关注@ cremeofnatureofficial ,并访问 www.cremeofnature.com 。

关于Keke Palmer :

Keke Palmer在12岁时通过在《Akeelah and the Bee》中扮演的突破性角色而声名鹊起,现已出演超过25部电影和30部电视节目。 Keke从小就打破了障碍,成为有史以来最年轻的女演员,在主角类别中获得了SAG奖提名,她在10岁时在“羊毛帽”中工作,罗杰斯和汉默斯坦在百老汇的标志性音乐剧“灰姑娘”中最年轻也是第一位黑人灰姑娘,是第一位在艾美奖提名的电视电影版“油脂现场!”中饰演Marty的黑人女性,是历史上最年轻的脱口秀主持人,也是第一位获得NBC “密码” “杰出游戏节目主持人”艾美奖提名的黑人女性。

Creme of Nature