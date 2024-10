CREME OF NATURE®宣佈KEKE PALMER出任品牌總監

獲獎藝人加盟黑人創立的護髮品牌,攜手提升品牌使命,為所有卷髮與捲曲髮質提供優質護理

紐約2024年10月15日 /美通社/ -- Creme of Nature®,作為捲髮護理產品的領導品牌,欣然宣佈艾美獎得主、女演員、歌手、詞曲創作人、製作人及電視主持人Keke Palmer出任品牌首位品牌總監(Chief Brand Officer)。在這個崗位中,Keke不僅會擔任鏡頭前的模特兒和品牌代言人,還會與Creme of Nature團隊緊密合作,參與產品線的設計,提供幕後的產品創新建議,指導包裝改進,並分享產品示範。Keke亦將影響品牌的發展方向、行銷策略和故事敘述,協助策劃能夠真實吸引多元文化社群的宣傳活動,並重新激發Creme of Nature品牌理念的活力。

「讓我對Creme of Nature印象最深刻的是他們致力於讚頌黑人美麗的承諾。從一開始,他們就為我們獨特的髮質和需求量身打造了高效且優質的產品,」Keke Palmer 說。「這次合作不僅僅是成為品牌大使或代言人,更重要的是,我有機會參與塑造一家與我同樣關注真實性、代表性和自然美的公司未來。我同樣熱衷於確保我們繼續創造能引起社群共鳴的產品,並讚頌多樣化的髮質。」

Creme of Nature品牌總監Keke Palmer

「作為一個由黑人創立的品牌,對我們來說,與一位真正理解並擁抱她自然髮質且體現我們價值觀的人合作非常重要。Creme of Nature創立於美國芝加哥,而來自當地的Keke擁有真實且貼近人心的視角——她對自己根源的深厚聯繫,以及她的見解和專業知識,將幫助我們更好地滿足顧客的需求。」Creme of Nature市場部主管Chandra Coleman表示。「在Keke卓越的職業生涯和個人生活中,她一貫展現出真實的自我,這與我們的品牌理念一致。我們相信,隨著Keke的加入,我們能夠繼續成長,並在護髮行業中帶來具有意義的變革。」

Keke將出現在Creme of Nature的社交和數碼媒體活動、店內展示以及全美廣告之中,並將從今年晚些時候開始代表品牌參加現場活動。欲深入了解關於此次合作以及Creme of Nature最新推出的產品和計劃,請造訪www.cremeofnature.com。

關於Creme of Nature:

Creme of Nature®成立於1976年,發源於美國芝加哥南區(South Side),是一個由黑人創立並由黑人領導的品牌,專門為捲曲、波浪型等各種髮質提供經過驗證的優質護髮、造型及染髮產品。超過45年來,該品牌一直是追求有效且滋養護髮產品的信賴之選。欲了解更多資訊,請於Instagram和Facebook上追蹤關注@cremeofnature,TikTok和YouTube上追蹤關注@cremeofnatureofficial,或造訪www.cremeofnature.com。

關於Keke Palmer:

Keke Palmer 年僅12歲便憑藉電影《Akeelah and the Bee》一舉成名,隨後在超過25部電影和30部電視劇中擔任主角。她從小就突破了諸多障礙,成為史上最年輕的演員,因在《The Wool Cap》中的表現而以10歲之齡獲得SAG獎最佳主角類別的提名。Keke亦是百老匯經典音樂劇《灰姑娘》(Cinderella)中最年輕且首位擔任灰姑娘的黑人演員。此外,她還是《Grease Live!》這部獲艾美獎提名的電視電影版中首位飾演Marty的黑人女性。她是歷史上最年輕的清談節目主持人,亦是首位憑藉NBC的《Password》提名並獲得艾美獎「傑出遊戲節目主持人」(Outstanding Game Show Host)的黑人女性。

Creme of Nature