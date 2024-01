Critical Path Institute nomme le Dr Klaus Romero au poste de PDG et promeut Cécile Ollivier au poste de vice-présidente des affaires internationales

AMSTERDAM, 26 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Critical Path Institute (C-Path) a nommé Klaus Romero, M.D., M.S., FCP, en tant que nouveau président-directeur général et a promu Cécile Ollivier, M.S., qui passe du poste d'ancienne directrice générale pour l'Europe à celui de vice-présidente des affaires internationales.

Klaus Romero, M.D., M.S., FCP, Chief Executive Officer, Critical Path Institute Cécile Ollivier, M.S., Vice President of Global Affairs, Critical Path Institute

Avec un mandat impressionnant d'une durée de plus de 16 ans chez C-Path, le Dr Romero a occupé des postes clés au sein de l'organisation, notamment celui de directeur scientifique en chef et de directeur exécutif de la pharmacologie clinique et du programme de médecine quantitative. Son rôle essentiel dans la création et la direction du programme de médecine quantitative souligne ses contributions significatives aux initiatives essentielles de C-Path en matière de développement de médicaments au fil des ans.

M. Wainwright Fishburn, Jr., président du conseil d'administration de C-Path, a commenté cette nomination : « L'expertise et le leadership exceptionnels du Dr Romero ont joué un rôle déterminant dans notre parcours visant à créer et à mettre en œuvre des voies scientifiques et réglementaires révolutionnaires. Sa vision stratégique s'aligne parfaitement avec la mission de C-Path consistant à accélérer le développement de nouvelles thérapies. Nous sommes confiants dans sa capacité à propulser l'organisation vers sa prochaine phase d'impact mondial et d'innovation pionnière. »

« Assumer le poste de PDG de C-Path représente un grand honneur, associé à un énorme sens des responsabilités », a déclaré le Dr Romero. « Je m'engage à poursuivre la tradition d'excellence et d'innovation de C-Path pour transformer le développement de médicaments au profit de ceux qui en ont besoin. Il s'agit d'un engagement profondément ancré depuis mes débuts chez C-Path, inspiré par le mentorat et les conseils visionnaires du fondateur de C-Path, le Dr Raymond Woosley. Nos efforts de collaboration persisteront dans la transformation des paradigmes de développement de médicaments, au profit des personnes dans le besoin. »

Pour de plus amples renseignements concernant la nomination du Dr Romero, veuillez consulter ce lien.

Cécile Ollivier est une figure incontournable de C-Path depuis son arrivée au poste de directrice générale en avril 2021. Dans son nouveau rôle, elle supervisera des initiatives stratégiques mondiales en mettant l'accent sur l'amélioration des collaborations internationales et l'élaboration d'approches novatrices afin de relever les défis complexes du développement de médicaments.

« Nous sommes ravis d'annoncer la promotion de Cécile Ollivier au poste de vice-présidente des affaires internationales », s'est réjoui Tomas Salmonson Ph.D., M.S. « Cécile a apporté une contribution inestimable à nos opérations européennes, et sa vaste expérience dans le développement mondial de médicaments et la science réglementaire fait d'elle le choix idéal pour ce rôle étendu. Son leadership sera crucial tandis que nous poursuivons notre mission consistant à accélérer le développement de médicaments à l'échelle mondiale. »

Avec plus de 16 ans d'expérience dans le secteur de la santé, Mme Ollivier a apporté une contribution significative au développement de médicaments pour la pédiatrie et les maladies rares. Ses efforts ont été reconnus à l'échelle internationale, notamment en tant qu'experte au Conseil international d'harmonisation (CIH) et en tant que dirigeante de la stratégie mondiale d'extrapolation en pédiatrie. Avant de rejoindre C-Path, Mme Ollivier a apporté son expertise à l'Agence européenne des médicaments (EMA) et dans le secteur des technologies médicales, en se concentrant sur le développement de terminaux numériques dans les essais cliniques.

« Je suis honorée d'assumer ce nouveau rôle », a déclaré Mme Ollivier. « La possibilité d'influencer davantage les résultats mondiaux en matière de santé et de stimuler l'innovation dans le développement de médicaments s'aligne parfaitement avec ma passion et mon expérience. Je me réjouis à l'idée de travailler avec notre équipe talentueuse et nos partenaires du monde entier, afin d'avoir un impact significatif sur la vie des personnes et des familles touchées par la maladie et dont les besoins ne sont pas satisfaits. »

Pour plus d'informations sur la promotion de Mme Ollivier, veuillez consulter ce lien.

À propos de Critical Path Institute

Critical Path Institute (C-Path) est un organisme indépendant à but non lucratif créé en 2005 en tant que partenariat public-privé, en réponse à l'initiative Critical Path de la FDA. La mission de C-Path est de mener des collaborations qui permettent d'améliorer les traitements pour les populations du monde entier. Reconnu mondialement comme un pionnier dans l'accélération du développement de médicaments, C-Path a établi de nombreux consortiums internationaux, programmes et initiatives qui comprennent actuellement plus de 1 600 scientifiques et représentants du gouvernement et d'organismes de réglementation, d'universités, d'associations de patients, de fondations de lutte contre les maladies et de sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. Avec des membres d'équipe dévoués répartis dans le monde entier, le siège mondial de C-Path est situé à Tucson, en Arizona, et le siège de la filiale européenne de C-Path se trouve à Amsterdam, aux Pays-Bas. Pour en savoir plus, rendez-vous sur c-path.org.

