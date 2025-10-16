Koalicja na rzecz Modelowania Chorób organizacji C-Path rozpoczyna globalną działalność w zakresie nieswoistego zapalenia jelit u dzieci w europejskim ośrodku badawczym

AMSTERDAM, 16 października 2025 r. /PRNewswire/ -- Critical Path Institute® (C-Path) ogłosił dzisiaj oficjalną inaugurację Koalicji na rzecz Modelowania Chorób Critical Path (Critical Path Disease Modeling Coalition, CP-DMC) w zakresie nieswoistego zapalenia jelit u dzieci (pIBD). Koalicja jest wielostronną inicjatywą publiczno-prywatną, której celem jest opracowanie spełniających standardy regulacyjne ilościowych modeli progresji choroby i opieki w celu przyspieszenia i lepszego ukierunkowania procesu opracowywania leków i ocen w zakresie choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci.

Projekt powstał z udziałem czołowych naukowców i klinicystów z Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN), w tym prof. dr hab. Lissy de Ridder, kierowniczki Katedry Pediatrii Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Leiden, realizowany jest w Genewie i posiada wsparcie fundacji Crohn's & Colitis Foundation z Nowego Jorku. Inicjatywa łączy w sobie wiedzę i możliwości w zakresie praktyki medycznej, nauki klinicznej i opartej na rzeczywistych danych oraz opracowywaniu regulacji w celu tworzenia odpowiednich referencyjnych modeli symulacyjnych, które można wykorzystać w różnych programach i w obrębie różnych sponsorów.

Koalicja CP-DMC powstaje wspólnie z Quinten Health, partnerem założycielskim w zakresie AI i modelowania chorób, działającym wspólnie z Programem Medycyny Ilościowej i Centrum Współpracy w zakresie Danych C-Path w celu integracji danych z badań klinicznych i rzeczywistych na dużą skalę z myślą o tworzeniu i zastosowaniu modeli.

„Inauguracja koalicji CP-DMC w zakresie nieswoistego zapalenia jelit u dzieci stanowi kluczowy krok na drodze do opracowania leków dla dzieci z przewlekłymi chorobami zapalnymi - powiedziała Cécile Ollivier, wiceprezes C-Path ds. globalnych i kierowniczka koalicji CP-DMC. - Dzięki współpracy podmiotów w obrębie rynku, która łączy organy regulacyjne, klinicystów, branżę i osoby żyjące z tą chorobą w ramach globalnie zharmonizowanego podejścia, możemy dostarczać narzędzia odzwierciedlające rzeczywistą złożoność choroby i popychać do przodu innowacje tam, gdzie są najbardziej potrzebne".

Modele przekształcą zintegrowane zbiory danych z obserwacji długofalowych w praktyczne, ilościowe opisy spodziewanego przebiegu choroby, odpowiedzi na leczenie i zmienności w populacjach pediatrycznych. Zaprojektowane z myślą o wspieraniu procesów regulacyjnych i optymalizacji badań klinicznych, będą służyć jako platformy wielokrotnego użytku, które zmniejszą obciążenie pacjentów i wzmocnią proces pozyskiwania dowodów w różnych programach badawczych.

„Ta inicjatywa stanowi ogromną szansę na zintegrowanie danych, wiedzy specjalistycznej i informacji o regulacjach w celu zniwelowania luki w zakresie opracowywania leków dla dzieci z nieswoistym zapaleniem jelit - powiedziała prof. de Ridder. - Jesteśmy dumni, że możemy wspierać projekt, który stawia potrzeby dzieci w centrum innowacji naukowych".

Projekt CP-DMC w zakresie nieswoistego zapalenia jelit u dzieci stanowi pilotażowe potwierdzenie założeń projektowych (proof-of-concept) dla szerszej platformy koalicji modelowania chorób. Po pomyślnych projektach pilotażowych CP-DMC zostanie rozszerzony, aby wspierać portfolio obejmujące wiele wskazań, w ramach rozwijającej się struktury zaprojektowanej tak, by zapewnić trwałość, wpływ regulacyjny oraz znaczenie dla pacjentów.

„Fundacja z radością wnosi swoje doświadczenie do tej koalicji i dąży do przyspieszenia zatwierdzania nowych terapii dla dzieci z nieswoistym zapaleniem jelit na całym świecie" - powiedział dr Alan Moss, dyrektor naukowy Crohn's & Colitis Foundation.

C-Path zaprasza partnerów branżowych oraz właścicieli danych do zgłaszania zainteresowania współpracą, przekazywania zestawów danych i dołączenia do inicjatywy, aby wspólnie kształtować kolejny etap tych działań. Aby wyrazić zainteresowanie współpracą skontaktuj się z organizacją pod adresem [email protected].

Critical Path Institute

Organizacja Critical Path Institute® (C-Path) powstała w 2005 roku jako partnerstwo publiczno-prywatne w odpowiedzi na Inicjatywę Critical Path amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) i od 20 lat prowadzi zaangażowaną działalność jako niezależna organizacja non-profit. Jej misją jest współpraca, która przyczynia się do rozwoju lepszych metod leczenia dla ludzi na całym świecie. C-Path jest uznanym pionierem w dziedzinie projektów przyspieszających procesy opracowywania leków. Organizacja stworzyła szereg międzynarodowych konsorcjów, programów i inicjatyw, w które zaangażowanych jest obecnie ponad 1600 naukowców i przedstawicieli agencji rządowych i regulacyjnych, środowisk akademickich, organizacji pacjentów, fundacji zajmujących się chorobami oraz firm farmaceutycznych i biotechnologicznych Amerykańska centrala C-Path znajduje się w Tucson w stanie Arizona, zaś siedziba C-Path Europe mieści się w Amsterdamie w Holandii, a ponadto na całym świecie działają lokalne oddziały organizacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie c-path.org.

Kontakty z mediami:

Roxan Triolo Olivas

C-Path

Tel.: 520.954.1634

e-mail: [email protected]

Kissy Black

C-Path

Tel.: 615.310.1894

e-mail: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2682850/Crit_Path_20_years_logo_color.jpg