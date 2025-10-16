Disease Modeling Coalition inštitútu C-Path spúšťa v európskom centre globálnu aktivitu zameranú na zápalové ochorenia čriev u detí
AMSTERDAM, 16. októbra 2025 /PRNewswire/ – Critical Path Institute® (C-Path) dnes oznámil oficiálne spustenie koalície Critical Path Disease Modeling Coalition (CP-DMC) so zameraním na zápalové ochorenie čriev u detí (pIBD). Ide o iniciatívu verejného aj súkromného sektora s viacerými zainteresovanými stranami, ktorej cieľom je vyvinúť kvantitatívne modely progresie ochorenia a starostlivosti na regulačnej úrovni, s cieľom urýchliť a poskytnúť informácie pre vývoj a hodnotenie liekov pre Crohnovu chorobu a ulceróznu kolitídu u detských pacientov.
Projekt, ktorý iniciovali poprední akademici a klinickí pracovníci z Európskej spoločnosti pre detskú gastroenterológiu, hepatológiu a výživu (ESPGHAN), vrátane prof. Lissy de Ridder, M.D., Ph.D., vedúcej oddelenia pediatrie na Leiden University Medical Center so sídlom v Ženeve, s podporou nadácie Crohn's & Colitis Foundation so sídlom v New Yorku, spája odborné znalosti a schopnosti v oblasti lekárskej praxe, klinickej a reálnej dátovej vedy a regulačnej vedy. Cieľom je vytvoriť vhodné referenčné simulačné modely použiteľné v rôznych programoch a u rôznych sponzorov.
Koalícia CP-DMC vzniká v spolupráci so spoločnosťou Quinten Health ako zakladajúcim partnerom pre AI a modelovanie chorôb. Spoločnosť bude spolupracovať s Quantitative Medicine Program (Program kvantitatívnej medicíny) a Data Collaboration Center (Centrum pre spoluprácu v oblasti údajov) inštitútu C-Path s cieľom integrovať údaje z klinických štúdií s údajmi z reálneho sveta vo veľkom rozsahu pre vývoj a aplikáciu modelov.
„Spustenie projektu CP-DMC pre IBD u detí predstavuje kľúčový krok vo vývoji liekov pre deti s chronickými zápalovými ochoreniami," povedala Cécile Ollivier, viceprezidentka C-Path pre globálne záležitosti a vedúca CP-DMC. „Prostredníctvom tejto predkonkurenčnej spolupráce, ktorá spája regulačné orgány, klinických lekárov, priemysel aj ľudí žijúcich s týmto ochorením v globálne zosúladenom rámci, môžeme priniesť nástroje, ktoré zohľadnia skutočnú komplexnosť ochorenia a urýchľujú inovácie tam, kde sú najviac potrebné."
Modely transformujú integrované longitudinálne súbory dát na použiteľné kvantitatívne opisy priebehu ochorenia, reakcie na liečbu a variability v detskej populácii. Sú navrhnuté tak, aby poskytli informácie regulačným orgánom a optimalizovali štúdie. Poslúžia teda ako opakovane použiteľné platformy, ktoré znižujú zaťaženie pacientov a posilňujú generovanie dôkazov v rámci programov.
„Táto iniciatíva je významnou príležitosťou na zosúladenie dát, odborných znalostí a regulačnej vedy s cieľom preklenúť priepasť vo vývoji pediatrických liekov na IBD," povedala profesorka de Ridder. „Sme hrdí na to, že podporujeme projekt, ktorý kladie potreby detí do centra vedeckých inovácií."
Projekt CP-DMC pre IBD u detí slúži na overenie konceptu pre širšiu platformu koalície pre modelovanie ochorení. Po úspešných pilotných projektoch sa koalícia CP-DMC rozšíri o podporu portfólií viacerých indikácií, pričom jej vyvíjajúca sa štruktúra je navrhnutá tak, aby zaistila udržateľnosť, regulačný vplyv a relevantnosť pre pacienta.
„Nadácia s nadšením poskytne tejto koalícii svoje odborné poznatky, aby bolo možné urýchliť schvaľovanie nových terapií pre deti s IBD po celom svete," povedal Alan Moss, M.D., hlavný vedecký pracovník nadácie Crohn's & Colitis Foundation.
C-Path vyzýva partnerov z odvetvia a vlastníkov dát, aby prejavili záujem, prispeli svojimi súbormi dát a zapojili sa do iniciatívy pri formovaní ďalšej fázy tejto práce. Ak máte záujem, kontaktujte nás na adrese [email protected].
