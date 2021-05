Cryptocurrency token ELONGATE kondigt eerste belangrijke beursnotering op BitMart aan. Zamelt US$ 2.000.000 in voor diverse liefdadigheidsinstellingen

Vanaf 10 mei 2021 zal Elongate eindelijk beschikbaar zijn voor verhandeling op de BitMart. BitMart is een wereldwijd digitaal beursplatform met meer dan 2.000.000 gebruikers wereldwijd en behoort tot de top cryptobeurzen. Voor alle BitMart-gebruikers zal het aandeel ELONGATE/USDT officieel beschikbaar zijn voor verhandeling op bovengenoemde datum vanaf 10:00 uur CEST. Over deze mijlpaal zegt Hasan Aziz, Elongate's Chief Technology Officer en een van de projectleiders die dit initiatief aanmoedigde: "Binnen een maand is het ecosysteem van Elongate zo gegroeid dat er nu anders wordt gekeken naar liefdadigheid en cryptohandel . Onze tokenomics is een integraal onderdeel van de Elongat-identiteit en daarom ben ik blij dat BitMart heeft geholpen deze beursnotering mogelijk te maken."

US$ 2.000.000 ingezameld voor diverse liefdadigheidsinstellingen

Sinds de toezegging van een donatie van US$ 1.00.000 aan diverse liefdadigheidsinstellingen in de eerste paar weken heeft Elongate nu meer dan US$ 2.000.000 ingezameld voor organisaties zoals Children International, Action Against Hunger, The Ocean Cleanup, Big Green, Human Relief Foundation, Mark Robers Color The Spectrum en onlangs Give India. De laatste toezeggingen en donaties van Elongate zijn ter ondersteuning van algemene hulpprogramma's in door oorlog verscheurde landen via de Human Relief Foundation, autismebewustzijn door Color The Spectrum van YouTuber Mark Rober – een fondsenwervingsevenement mede georganiseerd door Jimmy Kimmel, en dreigend COVID-19-noodhulpmaatregelen via Give India. Ga voor meer informatie over Elongate's liefdadigheidsprojecten naar Twitter en Instagram voor constante updates en kijk iedere zondag om 19:00 uur CEST via Twitch.

Momenteel bestaat Elongate uit een gemeenschap van meer dan 350.000 houders, met een totaalaantal gebruikers van meer dan 225.000 verdeeld over alle platformen en kanalen. U vindt meer informatie over Elongate op https://www.elongate.cc/

Perscontact:

Gene Rhode Fuensalida Pantig

[email protected]

Hoofd Marketing

ELONGATE

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1505975/image1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1493177/ELONGATE_Logo.jpg

Related Links

https://www.elongate.cc/



SOURCE ELONGATE