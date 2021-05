Token criptomoeda ELONGATE anuncia primeira grande listagem em exchange no BitMart e arrecada US$ 2 milhões para várias instituições de caridade

Um anúncio muito esperado, o token Elongate estará disponível para negociação na BitMart a partir de 10 de maio. A BitMart é uma plataforma global de negociação de ativos digitais com mais de 2 milhões de usuários em todo o mundo e está classificada entre as principais bolsas de criptomoedas. Para todos os usuários da BitMart, o par de negociação ELONGATE/USDT estará oficialmente disponível para negociação às 4h (horário de verão da costa leste dos EUA) na data mencionada acima. Ao comentar sobre essa conquista, Hasan Aziz, diretor de tecnologia do Elongate e um dos líderes do projeto que encabeçou essa iniciativa, disse: "Em apenas um mês, o ecossistema Elongate cresceu a ponto de mudar a cara da caridade e do comércio de criptomoedas. Nossa tokenomia faz parte da identidade Elongate e, portanto, estou empolgado com o apoio da BitMart para que essa listagem em exchange se realizasse."

US$ 2 milhões arrecadados para várias instituições de caridade

Desde que se comprometeu a doar US$ 1 milhão a várias instituições de caridade em suas primeiras semanas, a Elongate já arrecadou mais de US$ 2 milhões para organizações como Children International, Action Against Hunger, The Ocean Cleanup, Big Green, Human Relief Foundation, Mark Rober's Color The Spectrum e, mais recentemente, Give India. Os últimos compromissos e doações provenientes da Elongate são apoiar programas de doação de alimentos e apoio geral a países em guerra por meio da Human Relief Foundation; programas de conscientização sobre o autismo por meio da iniciativa do YouTuber Mark Rober, Color The Spectrum, um evento de arrecadação de fundos co-organizado por Jimmy Kimmel; e ações de auxílio emergencial da COVID-19 por meio da Give India. Para mais detalhes sobre as ações filantrópicas da Elongate, acesse nosso Twitter e Instagram e obtenha atualizações constantes e sintonize também com nosso livestream semanal sobre caridade no Twitch todos os domingos às 12h (horário da costa leste dos EUA).

Atualmente, a Elongate consiste de uma comunidade com mais de 350 mil titulares e um total de mais de 225 mil usuários em todas suas plataformas e canais. Para mais informações sobre a Elongate, acesse https://www.elongate.cc/

Contato para a imprensa:

Gene Rhode Fuensalida Pantig

[email protected]

,diretor de marketing

da ELONGATE

FONTE ELONGATE

