Un jeton de cryptomonnaie ELONGATE annonce la première cotation majeure d'un échange sur BitMart ; recueille 2 000 000 $ US pour divers organismes de bienfaisance

Une annonce très attendue, Elongate sera disponible pour le tradiing sur BitMart à partir du 10 mai. BitMart est une plate-forme mondiale de trading d'actifs numériques avec plus de 2.000.000 d'utilisateurs dans le monde entier et est classé parmi les meilleurs échanges cryptographiques. Pour tous les utilisateurs de BitMart, la paire de trading ELONGATE/USDT sera officiellement disponible pour le trading à 4 h 00 HAE à la date mentionnée ci-dessus. Hasan Aziz, Chef de la technologie d'Elongate et l'un des chefs de projet qui ont piloté cette initiative, a commenté cette étape importante : « En seulement un mois, l'écosystème d'Elongate s'est développé pour changer le visage de la charité et du commerce cryptographique. Nos tokénomiques font partie intégrante de l'identité d'Elongate et je suis donc ravie que BitMart ait appuyé cette cotation d'échange. »

2 000 000 $ US amassés auprès de divers organismes de bienfaisance

Depuis qu'elle s'est engagée à verser 1 000 000 $ US en dons à diverses organisations caritatives au cours des premières semaines, Elongate a amassé plus de 2 000 000 $ US pour des organisations comme Children International, Action Contre la Faim, The Ocean Cleanup, Big Green, Human Relief Foundation, Mark Rober's Color The Spectrum, et plus récemment Give India. Les dernières promesses de dons et dons provenant d'Elongate visent à soutenir les programmes alimentaires et de soutien général dans les pays déchirés par la guerre par l'entremise de la Human Relief Foundation, la sensibilisation à l'autisme par l'entremise de Color The Spectrum de YouTuber Mark Rober, une activité de financement organisée conjointement par Jimmy Kimmel, et les efforts de secours d'urgence imminents dans le cadre de la COVID-19 par l'entremise de Give India. Pour plus de détails sur les efforts de bienfaisance d'Elongate, visitez notre Twitter et Instagram pour des mises à jour constantes, ainsi que pour écouter notre livestream hebdomadaire via Twitch tous les dimanches à 12h00 HNE.

À l'heure actuelle, Elongate se compose d'une communauté de plus de 350 000 détenteurs, avec un suivi total de plus de 225 000 personnes sur l'ensemble de ses plateformes et canaux. Pour en savoir plus sur Elongate, visitez https://www.elongate.cc/.

Contact pour les médias :

Gene Rhode Fuensalida Pantig

[email protected]

Chef du marketing

ELONGATE

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1505975/image1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1493177/ELONGATE_Logo.jpg

