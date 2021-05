El token de criptomonedas ELONGATE anuncia la primera gran cotización en BitMart; recauda USD 2.000.000 para diversas organizaciones benéficas

Tras un anuncio muy esperado, Elongate estará disponible para su comercialización en BitMart a partir del 10 de mayo. BitMart es una plataforma global de operación de activos digitales con más de 2.000.000 de usuarios en todo el mundo y se encuentra entre las principales bolsas de criptomonedas. Para todos los usuarios de BitMart, el par comercial ELONGATE/USDT estará oficialmente disponible para su comercialización a las 4:00 a. m. hora de verano del este en la fecha mencionada. Al comentar sobre este hito, Hasan Aziz, director de tecnología de Elongate y uno de los líderes del proyecto que encabezó esta iniciativa, señaló: "En solo un mes, el ecosistema de Elongate ha crecido para cambiar el rostro de la caridad y el comercio de criptomonedas. Nuestra tokenomica es parte integral de la identidad de Elongate y, por lo tanto, me alegra que BitMart haya apoyado la realización de esta cotización de intercambio".

USD 2.000.000 recaudados para diversas organizaciones benéficas

Desde que se estableció una promesa de donación de USD 1.000.000 para diferentes organizaciones benéficas en sus primeras semanas, Elongate ya ha recaudado más de USD 2.000.000 para organizaciones como Children International, Action Against Hunger, The Ocean Cleanup, Big Green, Human Relief Foundation, Mark Rober's Color The Spectrum y, más recientemente, Give India. Las últimas promesas y donaciones de Elongate son para apoyar los programas de alimentos y apoyo general en los países asolados por la guerra a través de Human Relief Foundation, para la concientización sobre el autismo a través de Color The Spectrum del youtuber Mark Rober, un evento de recaudación de fondos coorganizado por Jimmy Kimmel, y para los inminentes esfuerzos de ayuda de emergencia de la COVID-19 a través de Give India. Para conocer más detalles sobre los esfuerzos benéficos de Elongate, visite nuestro Twitter e Instagram para recibir actualizaciones constantes, así como para acceder a la transmisión semanal en vivo de la organización a través de Twitch todos los domingos a las 12:00 p. m. hora del este.

En la actualidad, Elongate consta de una comunidad de más de 350.000 titulares, con un total de más de 225.000 seguidores en todas sus plataformas y canales. Para obtener más información acerca de Elongate, visite https://www.elongate.cc/

Contacto para los medios:

Gene Rhode Fuensalida Pantig

[email protected]

Director de Marketing

ELONGATE

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1505992/image1.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1493177/ELONGATE_Logo.jpg

FUENTE ELONGATE

Related Links

https://www.elongate.cc/



SOURCE ELONGATE