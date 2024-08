Crystal Lagoons apporte la vie de plage à Bucarest

MIAMI, 13 août 2024 /PRNewswire/ -- Avec billets vendus une semaine avant le lancement, Crystal Lagoons vient d'inaugurer Lagoon Park Bucharest, un projet Public Access Lagoons® , également connu sous le nom de PAL® developments, dans la capitale roumaine Bucarest.

La pièce maîtresse du nouveau développement est une grande lagune cristalline, propice à la natation et aux sports nautiques, accessible à tous grâce à une entrée payante. Le lagon est entouré de 11 000 m² de plages de sable blanc, de restaurants, de bars de plage, de terrasses, de zones sportives et événementielles, de halls d'exposition, d'espaces verts et de services sur mesure qui complèteront le lagon, , incarnant la quintessence de l'expérience PAL®.

Le complexe fait partie du Central District Lagoon City mégaprojet , qui comprend également un hôtel Radisson 5 étoiles avec 323 chambres et 400 appartements de luxe à louer, 8 200 m² de bureaux de classe A, des zones commerciales, des restaurants, des cinémas, un sky bar et un spa.

Le projet est développé en partenariat avec Forty Management, une entreprise roumaine renommée et primée avec laquelle la multinationale de l'innovation a déjà construit des projets en Italie, France, Espagne, République tchèque, Pologne et Hongrie.

Avec ce nouveau complexe, Crystal Lagoons apporte une vie de plage idyllique dans une ville emblématique de l'Europe méditerranéenne. Grâce au modèle PAL® , la sociétéva révolutionner la qualité de vie des habitants de Bucarest, en offrant une expérience de divertissement attrayante à la région, et en la transformant en une destination de loisirs réussie.

« Dans le monde entier, et en particulier en Europe, les projets PAL® sont connus pour leur approche urbaine innovante et attrayante, apportant un morceau d'océan dans les villes, un phénomène similaire à celui qui s'est produit il y a 200 ans en Angleterre, lorsque les premiers parcs urbains ont été créés à Londres, apportant une expérience forestière à la ville », a déclaré Jean Pierre Juanchich, directeur commercial mondial de Crystal Lagoons.

L'impact environnemental de la technologie Crystal Lagoons® était un élément central des multiples projets développés en partenariat avec Forty Management, qui a apprécié la réduction de 40 % de l'empreinte carbone que les projets PAL® offrent, ce qui a réduit d'environ 50 % le nombre de voyages vers les destinations côtières, car les gens peuvent profiter de la vie à la plage plus près de chez eux.

Crystal Lagoons a actuellement plus de 1 000 projets en cours à différents stades de développement et de négociations dans 60 pays.

À propos de Crystal Lagoons

Crystal Lagoons est une entreprise américaine qui a développé une technologie permettant de construire et d'entretenir des bassins de lagunage cristallin de taille illimitée à des coûts très faibles, où que ce soit.

Avec plus de 2 900 brevets dans 180 pays, ses équipements durables utilisent jusqu'à 100 fois moins de produits chimiques et seulement 2 % de l'énergie requise par les piscines conventionnelles. Bureau Veritas a vérifié l'efficacité de la technologie en matière d'utilisation de l'eau, concluant qu'un bassin de lagunage de 1 ha/2,5 acres utilise 33 fois moins d'eau qu'un terrain de golf et 40 % moins d'eau qu'un parc de la même taille. Les équipements Crystal Lagoons® peuvent utiliser de l'eau de mer, de l'eau douce et de l'eau saumâtre, qui est abondante et n'a pas d'autre utilisation.

