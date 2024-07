Crystal Lagoons expandiert in Europa mit neuem öffentlich zugänglichem Lagunen®-Projekt in Sevilla

MIAMI, 26. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Crystal Lagoons revolutioniert weiterhin Städte auf der ganzen Welt, indem es mit seinem Public Access Lagoons® Modell, auch bekannt als PAL® Modell, den tropischen Strand-Lifestyle bringt. Die globale Expansion des multinationalen Innovationsunternehmens mit insgesamt 1.000 Projekten in verschiedenen Entwicklungs- und Verhandlungsstadien in 60 Ländern zeigt sich nun auch in Europa mit einem neuen Komplex in Sevilla, einer mediterranen Stadt und einer der ikonischsten und attraktivsten Spaniens, die dank des neuen Projekts des Unternehmens eine karibische Atmosphäre erhalten wird.

Es handelt sich um einen Komplex, der rund um eine kristallklare Lagune, die zum Schwimmen und für Wassersportarten geeignet ist, für alle Besucher mit Eintrittskarten zugänglich ist und Wohneinheiten, ein Hotel, Geschäfte und Restaurants sowie andere Aktivitäten und eine kommerzielle und unterhaltsame Infrastruktur umfasst, die die Quintessenz des PAL®-Erlebnisses verkörpern.

Mit dieser neuen Entwicklung setzt Crystal Lagoons seine Expansion in Europa fort, wo es in Spanien, Italien, Frankreich, der Tschechischen Republik, Polen, Rumänien und Ungarn mit Projekten in verschiedenen Entwicklungs- und Verhandlungsstadien vertreten ist. Unter den Komplexen in Spanien stechen zwei Projekte in Murcia und ein weiteres an der Costa del Sol hervor.

Die Entwicklung in Sevilla ist Teil der Projekte, die Crystal Lagoons in Partnerschaft mit dem preisgekrönten rumänischen Unternehmen Forty Management in verschiedenen europäischen Städten durchführt, darunter der kürzlich eingeweihte Lagoon Park Bukarest in Bukarest. Dieses PAL®-Projekt revolutionierte die Stadt mit durchschlagendem Erfolg, denn die Karten waren mehr als eine Woche im Voraus ausverkauft.

„Sevilla hat eines der besten Klimas in Europa, was es ermöglicht, dieses PAL®-Projekt das ganze Jahr über zu genießen und eine touristische Stadt par excellence aufzuwerten, eine der beliebtesten in Spanien und Europa, die Millionen Besucher jährlich empfängt. Diese Entwicklung wird das Leben von Millionen von Sevillanern verändern, indem sie einen neuen Standard der Unterhaltung setzt", erklärt Jean Pierre Juanchich, Global Business Director von Crystal Lagoons.

PAL®-Projekte wurden für ihren Beitrag zum Umweltschutz anerkannt, da sie umgerechnet 40 % des CO2-Fußabdrucks im Tourismus- und Transportsektor verringern, indem sie das Strandleben mit türkisfarbenem Wasser und weißem Sand in die Nähe des Wohnortes bringen und so lange Auto- oder Flugreisen vermeiden.

Crystal Lagoons ist ein US-amerikanisches multinationales Unternehmen, das eine Technologie entwickelt hat, mit der kristalline Lagunen unbegrenzter Größe überall kostengünstig gebaut und gewartet werden können. Es hat mehr als 1.000 Projekte in verschiedenen Stadien der Entwicklung und Verhandlung weltweit.

Mit über 2.900 Patenten in 180 Ländern verbrauchen die nachhaltigen Annehmlichkeiten bis zu 100 Mal weniger Chemikalien und nur 2 % der Energie herkömmlicher Pools. Bureau Veritas überprüfte die effiziente Wassernutzung der Technologie und kam zu dem Schluss, dass eine 1 Hektar große Lagune 33 Mal weniger Wasser verbraucht als ein Golfplatz und 40 % weniger Wasser als ein Park derselben Größe. Die Einrichtungen von Crystal Lagoons® können Meer-, Süß- und Brackwasser nutzen, das im Überfluss vorhanden ist und keine andere Verwendung hat.

