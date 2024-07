Crystal Lagoons s'étend en Europe avec un nouveau projet d'accès public aux lagunes à Séville

MIAMI, 26 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Crystal Lagoons continue de révolutionner les villes du monde entier en apportant le style de vie des plages tropicales grâce à son modèle Public Access Lagoons® , également connu sous le nom de PAL® . L'expansion mondiale de la multinationale de l'innovation, qui totalise 1 000 projets à différents stades de développement et de négociation dans 60 pays, est maintenant évidente en Europe avec un nouveau complexe à Séville, une ville méditerranéenne et l'une des plus emblématiques et attrayantes d'Espagne, qui aura une atmosphère caribéenne grâce au nouveau projet de l'entreprise.

Seville will have idyllic beach life thanks to the new Crystal Lagoons PAL® project

Il s'agit d'un complexe qui, autour d'un lagon cristallin propice à la baignade et aux sports nautiques, accessible à tous grâce à une entrée payante, intégrera des unités résidentielles, un hôtel, des magasins et des restaurants, parmi d'autres activités et infrastructures commerciales et de divertissement incarnant la quintessence de l'expérience PAL®.

Avec ce nouveau développement, Crystal Lagoons poursuit son expansion en Europe, où elle est présente en Espagne, Italie, France, République tchèque, Pologne, Roumanie et Hongrie, avec des projets à différents stades de développement et de négociation. Parmi les complexes en Espagne, deux projets en Murcia et un autre sur Costa del Sol se distinguent.

Le développement de Séville fait partie des projets que Crystal Lagoons a en partenariat avec l'entreprise roumaine priméeForty Management dans plusieurs villes européennes, y compris le Lagoon Park Bucharest récemment inauguré à Bucarest. Ce projet PAL® a révolutionné la ville avec un succès retentissant, les billets se vendant plus d'une semaine à l'avance.

« Séville bénéficie de l'un des meilleurs climats d'Europe, ce qui permettra à de profiter toute l'année de ce projet PAL®, mettant en valeur une ville touristique par excellence, l'une des plus populaires d'Espagne et d'Europe, recevant des millions de visiteurs chaque année. Ce développement changera la vie de millions de Sévillans en établissant une nouvelle norme de divertissement », explique Jean Pierre Juanchich, directeur commercial mondial de Crystal Lagoons.

Les projets PAL® ont été reconnus pour leur contribution environnementale, car ils réduiraient l'équivalent de 40 % de l'empreinte carbone dans les secteurs du tourisme et du transport en apportant la vie de plage avec des eaux turquoises et du sable blanc dans des endroits proches de la maison, évitant ainsi de longs voyages en voiture ou en avion.

À propos de Crystal Lagoons

Crystal Lagoons est une multinationale basée aux États-Unis qui a mis au point une technologie permettant de construire et d'entretenir des lagunes cristallines de taille illimitée à faible coût n'importe où. Elle a plus de 1 000 projets à différents stades de développement et de négociation dans le monde entier.

Avec plus de 2 900 brevets dans 180 pays, ses équipements durables utilisent jusqu'à 100 fois moins de produits chimiques et seulement 2 % de l'énergie requise par les piscines conventionnelles. Bureau Veritas a vérifié l'efficacité de la technologie en matière d'utilisation de l'eau, concluant qu'un bassin de lagunage de 1 ha/2,5 acres utilise 33 fois moins d'eau qu'un terrain de golf et 40 % moins d'eau qu'un parc de la même taille. Les équipements Crystal Lagoons® peuvent utiliser l'eau de mer, l'eau douce et l'eau saumâtre, qui est abondante et n'a pas d'autre utilisation.

Personne de contact : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2469415/Foto.jpg