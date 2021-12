CSafe Global annonce l'acquisition de Softbox Systems pour créer le leader mondial des solutions d'expédition à température contrôlée

DAYTON, Ohio et LONG CRENDON, Angleterre, 15 décembre 2021 /PRNewswire/ -- CSafe Global, le leader des solutions de conteneurs à température contrôlée pour l'industrie pharmaceutique, a annoncé aujourd'hui avoir acquis Softbox Systems, un fournisseur de solutions d'emballage passives à température contrôlée pour les industries pharmaceutique, des sciences de la vie et de la logistique de la chaîne du froid, améliorant considérablement le portefeuille de produits passifs de CSafe. Ensemble, les deux sociétés fourniront la gamme la plus complète de solutions d'expédition thermiques et deviendront un guichet unique pour tous les besoins d'expédition de la chaîne du froid pharmaceutiques, en permettant la livraison de produits critiques sensibles à la température, y compris les produits biologiques de nouvelle génération, la thérapie cellulaire et génique, et les thérapies à ARNm comme le vaccin COVID-19.

La société combinée, qui opérera à l'échelle mondiale sous la marque CSafe, sera la seule plateforme de chaîne du froid proposant des services de fret aérien actifs de bout en bout et une activité d'emballage passif à température contrôlée couvrant l'éventail complet des solutions d'expédition de la chaîne du froid pour les industries pharmaceutique et des sciences de la vie. Les marques réputées de Softbox dans le domaine des conteneurs passifs, comme SilverSkin, Silverpod et Tempcell, complètent le portefeuille de produits actifs de premier plan de CSafe, en particulier dans le fret aérien. Cette acquisition créera des opportunités d'innovation et améliorera les offres durables et écologiques de CSafe, avec de nouvelles solutions réutilisables et recyclables pour les palettes et les colis.

Partout dans le monde, un vaste pipeline de thérapies pharmaceutiques salvatrices avec des profils de température stricts renforce les besoins en solutions d'expédition fiables et à température contrôlée. De plus, les futures avancées pharmaceutiques nécessiteront une nouvelle génération d'emballages qualifiés adaptés à l'usage, ainsi qu'une technologie de suivi sophistiquée, qui aide également les clients à atteindre leurs objectifs de durabilité et de recyclage.

« Grâce à cette combinaison, nous serons le partenaire de choix pour la livraison de thérapies pharmaceutiques sensibles à la température de grande valeur sous chaîne du froid. CSafe et Softbox ont prouvé qu'elles étaient des partenaires fiables pour les clients cherchant un moyen sûr de livrer leurs produits améliorant la qualité de vie dans le monde entier », a déclaré Patrick Schafer, PDG de CSafe. « Nous sommes heureux de pouvoir maintenant offrir à nos clients une plateforme complète qui fournit à la fois des emballages de la plus haute qualité, des outils de surveillance thermique et cinétique basés sur l'IA et des services de gestion logistique. »

« Nos entreprises ont la même détermination à offrir un excellent service à la clientèle et une qualité de produit élevée, ce qui fait de cette combinaison un choix naturel, » a déclaré Kevin Valentine, PDG de Softbox. « Ensemble, nous continuerons fièrement à travailler en partenariat avec nos clients mondiaux du secteur pharmaceutique pour concevoir et fournir les meilleures solutions pour leurs besoins d'expédition en constante évolution sous chaîne du froid, en soutenant la livraison de médicaments et vaccins sensibles à la température.

« Grâce à l'ajout du portefeuille de produits de Softbox, CSafe renforce son infrastructure mondiale de transport par voie aérienne et terrestre tout en élargissant ses offres de livraison de colis, toutes soutenues par l'infrastructure technologique la plus avancée, » a déclaré Todd Abbrecht, co-PDG de Thomas H. Lee Partners, qui a investi pour la première fois dans CSafe en 2016. « Il s'agit d'une opportunité incroyable pour la société combinée de servir nos clients en tant que partenaire international de choix pour les solutions d'expédition de la chaîne du froid et de rester à l'avant-garde de l'innovation dans l'industrie. »

« L'acquisition de Softbox est une étape importante dans le cadre de la stratégie de CSafe pour devenir le premier fournisseur de solutions de chaîne du froid et proposer une gamme complète de produits et de services qui répondent aux besoins de ses clients pharmaceutiques dans le monde entier, » a déclaré Ben Magnano, partenaire co-directeur de Frazier Healthcare Partners. « CSafe est une excellente plateforme sur laquelle s'appuyer et avec nos partenaires de THL, nous continuerons à faire des investissements pour consolider encore davantage la position de leader de la société dans le domaine de la chaîne du froid pharmaceutique. »

Dans le cadre de l'acquisition, Kevin Valentine, PDG de Softbox, assumera le rôle de président de la division Emballage passif à température contrôlée de CSafe.

Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

À propos de CSafe Global

CSafe Global fournit des solutions d'expédition thermiques de bout en bout aux industries pharmaceutiques et des sciences de la vie du monde entier. Innovateur dans le secteur, CSafe est l'unique fournisseur de solutions actives et passives et offre des analyses prédictives basées sur l'IA pour assurer la disponibilité active des conteneurs et la visibilité en temps réel des expéditions pour les conteneurs actifs et passifs. CSafe fournit des programmes de maintenance et de réutilisation de pointe garantissant des performances supérieures des produits et l'alignement avec les objectifs de durabilité du client. Avec une présence dans 150 pays, une assistance 24h/24, 7j/7 et une disponibilité de conteneurs à 100 %, CSafe est bien positionnée pour être le partenaire de choix dans la chaîne du froid. csafeglobal.com

À propos de Softbox

Softbox est un innovateur primé dans le domaine de l'emballage à température contrôlée qui conçoit et produit des solutions d'emballage passives, à température contrôlée et haute performance depuis plus de 25 ans. Nous offrons une qualité constante à nos clients depuis nos sites de fabrication mondiaux stratégiquement situés à travers l'Europe, les Amériques, l'Inde et l'Asie-Pacifique. Nous avons développé des partenariats de longue date avec les plus grandes sociétés pharmaceutiques, de recherche clinique, de biotechnologie et de logistique au monde, et nous appliquons une réflexion innovante pour surmonter les défis auxquels nos clients sont confrontés dans la gestion de la chaîne du froid lors de l'expédition d'essais cliniques et de produits commercialisés sensibles à la température. Pour plus d'informations sur Softbox, consultez www.softboxsystems.com

À propos de Thomas H. Lee Partners

Thomas H. Lee Partners, L.P. (THL) est une société de capital-investissement de premier plan qui investit dans des sociétés en croissance du marché intermédiaire exclusivement dans trois secteurs : services financiers, santé, et technologie et solutions commerciales. THL associe une expertise sectorielle approfondie à travers notre processus d'opportunité sectorielle identifiée (Identified Sector Opportunity, ISO) avec les ressources d'exploitation internes dédiées de notre groupe de ressources stratégique (Strategic Resource Group, SRG) pour transformer et construire de grandes entreprises de valeur durable en partenariat avec la direction. La connaissance du domaine et les ressources de la Société aident à construire des entreprises exceptionnelles dans le but d'accélérer la croissance, d'améliorer les opérations et de générer une valeur durable à long terme. Depuis 1974, THL a levé plus de 30 milliards USD de capitaux propres, investi dans plus de 160 sociétés et réalisé plus de 500 acquisitions complémentaires, ce qui représente une valeur d'entreprise cumulée à l'acquisition de plus de 210 milliards USD. Pour plus d'informations, consultez www.thl.com .

À propos de Frazier Healthcare Partners :

Fondée en 1991, Frazier Healthcare Partners est un fournisseur de premier plan de capital de croissance et de capital-risque pour les sociétés de soins de santé. Avec plus de 7 milliards USD de capitaux levés au total, Frazier a investi dans plus de 200 sociétés, dans le cadre d'opérations allant du rachat de sociétés de services de santé rentables à la création de fonds de capital-risque et de sociétés. Frazier s'appuie sur des partenariats avec des équipes de direction solides tout en exploitant ses ressources fonctionnelles internes et son réseau pour construire des entreprises exceptionnelles. Frazier possède des bureaux à Seattle, WA, et Menlo Park, CA, et investit largement à travers les États-Unis, le Canada et l'Europe. Pour plus d'informations sur Frazier Healthcare Partners, consultez www.frazierhealthcare.com .

