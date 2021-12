CSafe Global annuncia l'acquisizione di Softbox Systems per Creare il leader globale nelle soluzioni di spedizione a temperatura controllata

DAYTON, Ohio e LONG CRENDON, Inghilterra, 15 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- CSafe Global, leader nelle soluzioni di contenitori a temperatura controllata per l'industria farmaceutica, ha annunciato oggi di aver acquisito Softbox Systems, un fornitore di soluzioni di imballaggio passive a temperatura controllata per i settori farmaceutico, delle scienze della vita e della logistica della catena del freddo, migliorando in modo significativo il portfolio di prodotti passivi di CSafe. Insieme, forniranno la suite più completa di soluzioni di spedizione termica e diventeranno uno sportello unico per tutte le esigenze di spedizione della catena del freddo farmaceutica, consentendo la consegna di prodotti critici sensibili alla temperatura, inclusi prodotti biologici di nuova generazione, terapia cellulare e genica e mRNA terapie come il vaccino contro il COVID-19.

La società combinata, che opererà a livello globale con il marchio CSafe, sarà l'unica piattaforma per la catena del freddo con un'attività di trasporto aereo attivo end-to-end e di imballaggi passivi a temperatura controllata per coprire l'intero spettro di soluzioni di spedizione della catena del freddo per il settore farmaceutico e le industrie delle scienze della vita. I marchi prestigiosi di Softbox nello spazio dei container passivi, come SilverSkin, Silverpod e Tempcell, completano il portfolio di prodotti attivi leader di CSafe, in particolare nel trasporto aereo. L'acquisizione sbloccherà opportunità di innovazione e migliorerà le offerte sostenibili ed ecocompatibili di CSafe, con nuove soluzioni di pallet e pacchi riutilizzabili e riciclabili.

In tutto il mondo, una vasta struttura industriale di terapie farmaceutiche salvavita con profili di temperatura rigorosi sta accelerando la necessità di soluzioni di spedizione affidabili e a temperatura controllata. Inoltre, i futuri progressi farmaceutici richiederanno una nuova generazione di imballaggi idonei allo scopo, insieme a una sofisticata tecnologia di tracciabilità, che aiuti anche i clienti a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità e riciclaggio.

"Attraverso questa combinazione, saremo il partner prescelto per la fornitura della catena del freddo di terapie farmaceutiche di alto valore e sensibili alla temperatura. Sia CSafe che Softbox hanno dimostrato di essere partner affidabili per i clienti che cercano un modo sicuro per consegnare i loro prodotti che migliorano la vita in tutto il mondo", ha affermato Patrick Schafer, CEO di CSafe. "Siamo entusiasti di offrire ora ai nostri clienti una piattaforma che fornisce di tutto, dagli imballaggi di altissima qualità al monitoraggio termico e cinetico abilitato all'intelligenza artificiale e alla gestione della logistica".

"Ognuna delle nostre attività è radicata nell'impegno verso un eccellente servizio clienti e un'elevata qualità del prodotto, che hanno reso questa combinazione una scelta naturale", ha affermato Kevin Valentine, CEO di Softbox. "Insieme continueremo con orgoglio a collaborare con i nostri clienti farmaceutici globali per ideare e fornire le migliori soluzioni per le loro esigenze di spedizione nella catena del freddo in continua evoluzione, supportando la consegna di medicinali e vaccini salvavita sensibili alla temperatura.

"Con l'aggiunta del portfolio di prodotti Softbox, CSafe rafforza la sua infrastruttura globale via aerea e via terra espandendo al contempo le sue offerte per la consegna dei pacchi, il tutto supportato dall'infrastruttura tecnologica più avanzata", ha affermato Todd Abbrecht, Co-CEO di Thomas H. Lee Partners, che ha investito per la prima volta in CSafe nel 2016. "Vediamo un'incredibile opportunità per la società combinata di fungere da partner internazionale preferito per le soluzioni di spedizione della catena del freddo e rimanere all'avanguardia dell'innovazione nel settore".

"L'acquisizione di Softbox fa avanzare la strategia di CSafe volta a farla diventare il principale fornitore di soluzioni per la catena del freddo con una suite completa di prodotti e servizi per soddisfare le esigenze dei suoi clienti farmaceutici in tutto il mondo", ha affermato Ben Magnano, Co-Managing Partner di Frazier Healthcare Partners. "CSafe è un'eccellente piattaforma su cui costruire e noi, insieme ai nostri partner di THL, continueremo a fare investimenti per rafforzare ulteriormente la posizione di leadership dell'azienda nella catena del freddo farmaceutica".

Nell'ambito dell'acquisizione, il CEO di Softbox Kevin Valentine assumerà il ruolo di presidente della divisione Passive Temperature Controlled Packaging (Imballaggio passivo a temperatura controllata) di CSafe.

I termini della transazione non sono stati resi noti.

Informazioni su CSafe Global

CSafe Global fornisce soluzioni di spedizione termica end-to-end alle industrie farmaceutiche e delle scienze della vita in tutto il mondo. Innovatore del settore, CSafe è l'unico fornitore di soluzioni attive e passive e offre previsioni di leasing abilitate all'intelligenza artificiale per garantire la disponibilità attiva dei container e la visibilità delle spedizioni in tempo reale per i container attivi e passivi. CSafe fornisce programmi di manutenzione e riutilizzo leader del settore garantendo prestazioni del prodotto superiori e l'allineamento con gli obiettivi di sostenibilità del cliente. Con una presenza in 150 paesi, supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e disponibilità di container al 100%, CSafe è ben posizionata per essere il partner preferito nella catena del freddo. csafeglobal.com

Informazioni su Softbox

Softbox è un pluripremiato innovatore nel settore imballaggi per il controllo della temperatura che progetta e produce soluzioni di imballaggio per il controllo della temperatura passivo ad alte prestazioni da oltre 25 anni. Offriamo una qualità costante ai nostri clienti dai nostri siti di produzione globali strategicamente posizionati in Europa, America, India e Asia Pacifico. Abbiamo stretto collaborazioni di lunga data con le principali aziende farmaceutiche, di ricerca clinica, biotecnologiche e logistiche del mondo e applichiamo un pensiero innovativo per superare le sfide che i nostri clienti devono affrontare nella gestione della catena del freddo durante la spedizione di studi clinici sensibili alla temperatura e prodotti commercializzati. Per ulteriori informazioni su Softbox, visitare www.softboxsystems.com

Informazioni su Thomas H. Lee Partners

Thomas H. Lee Partners, LP ("THL") è una primaria società di private equity che investe in società di crescita del mercato medio esclusivamente in tre settori: Servizi finanziari, sanità e soluzioni tecnologiche e aziendali. THL unisce la profonda esperienza del settore attraverso il nostro processo Identified Sector Opportunity ("ISO") con risorse operative interne dedicate del nostro Strategic Resource Group ("SRG") per trasformare e costruire grandi aziende di valore duraturo in collaborazione con il management. Le competenze e le risorse del dominio dello Studio aiutano a costruire grandi aziende con l'obiettivo di accelerare la crescita, migliorare le operazioni e generare valore sostenibile a lungo termine. Dal 1974, THL ha raccolto oltre 30 miliardi di dollari di capitale azionario, investito in oltre 160 società e completato più di 500 acquisizioni aggiuntive che rappresentano un valore aziendale aggregato all'acquisizione di oltre 210 miliardi di dollari. Per ulteriori informazioni, si prega di visitare www.thl.com .

Informazioni su Frazier Healthcare Partners:

Fondata nel 1991, Frazier Healthcare Partners è un fornitore leader di crescita e capitale di rischio per le aziende sanitarie. Con oltre 7 miliardi di dollari di capitale totale raccolto, Frazier ha investito in più di 200 società con transazioni che vanno dall'acquisizione di redditizie società di servizi sanitari al capitale di rischio e alla creazione di società. Frazier ha una filosofia di partnership con forti team di gestione, sfruttando le proprie risorse operative interne e la rete per costruire aziende eccezionali. Frazier ha uffici a Seattle, WA e Menlo Park, CA, e investe ampiamente negli Stati Uniti, in Canada e in Europa. Per ulteriori informazioni su Frazier Healthcare Partners, visitate www.frazierhealthcare.com .

