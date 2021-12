DAYTONA, Ohio e LONG CRENDON, Inglaterra, 15 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A CSafe Global, líder em soluções de contêineres com temperatura controlada para a indústria farmacêutica, anunciou hoje que adquiriu a Softbox Systems, uma fornecedora de soluções passivas de embalagens com temperatura controlada para as indústrias farmacêutica, de ciências biológicas e logística de cadeia fria, aprimorando significativamente o portfólio de produtos passivos da CSafe. Juntas, elas fornecerão o conjunto mais abrangente de soluções de remessa térmica e se tornarão uma opção completa para todas as necessidades de remessa de cadeia fria farmacêutica, permitindo a entrega de produtos críticos sensíveis à temperatura, incluindo produtos biológicos de última geração, terapia celular e gênica e terapias de mRNA, como as vacinas contra a covid-19.

A empresa combinada, que operará globalmente sob a marca CSafe, será a única plataforma de cadeia fria com uma carga aérea ativa de ponta a ponta e negócio de embalagem passiva com temperatura controlada que abrange todo o espectro de soluções de transporte de cadeia fria para os setores farmacêutico e de ciências biológicas. As marcas bem conceituadas da Softbox no espaço de contêineres passivos, como SilverSkin, Silverpod e Tempcell, complementam o portfólio de produtos ativos líderes da CSafe, particularmente dentro de carga aérea. A aquisição desbloqueará oportunidades de inovação, bem como melhorará as ofertas sustentáveis e ecológicas da CSafe com novas soluções reutilizáveis e recicláveis para paletes e pacotes.

Em todo o mundo, uma grande linha de terapias farmacêuticas que salvam vidas com perfis rigorosos de temperatura está acelerando a necessidade de soluções de transporte confiáveis e com temperatura controlada. Além disso, os avanços farmacêuticos futuros exigirão uma nova geração de embalagens qualificadas, adequadas para a finalidade, juntamente com uma sofisticada tecnologia de rastreamento, que também ajude os clientes a atingirem suas metas de sustentabilidade e reciclagem.

"Por meio dessa combinação, seremos o parceiro preferencial para o fornecimento em cadeia fria de terapias farmacêuticas de alto valor sensíveis à temperatura. Tanto a CSafe quanto a Softbox provaram ser parceiros confiáveis para clientes que buscam uma maneira segura de entregar seus produtos que melhoram a vida em todo o mundo", disse Patrick Schafer, diretor executivo da CSafe. "Estamos entusiasmados por oferecer agora aos nossos clientes uma plataforma que fornece tudo, desde embalagens da mais alta qualidade até monitoramento térmico e cinético habilitado por IA e gestão de logística".

"Nossos negócios estão enraizados em um compromisso com um excelente atendimento ao cliente e alta qualidade do produto, o que tornou essa combinação natural", disse Kevin Valentine, diretor executivo da Softbox. "Juntos, continuaremos orgulhosamente formando parcerias com nossos clientes farmacêuticos globais para elaborar e fornecer as melhores soluções para suas necessidades de transporte em cadeia fria em evolução, apoiando a entrega de medicamentos e vacinas que salvam vidas e sensíveis à temperatura.

"Com a adição do portfólio de produtos da Softbox, a CSafe fortalece sua infraestrutura global no ar e em terra enquanto expande suas ofertas para entrega de encomendas, tudo apoiado pela mais avançada infraestrutura de tecnologia", disse Todd Abbrecht, codiretor executivo da Thomas H. Lee Partners, que investiu inicialmente na CSafe em 2016. "Vemos uma oportunidade incrível para a empresa combinada servir como parceira internacional preferida para soluções de remessa de cadeia fria e permanecer na vanguarda da inovação no setor".

"A aquisição da Softbox faz avançar a estratégia da CSafe de ser a principal fornecedora de soluções de cadeia fria com um conjunto completo de produtos e serviços para atender às necessidades de seus clientes farmacêuticos em todo o mundo", disse Ben Magnano, sócio cogerente da Frazier Healthcare Partners. "A CSafe é uma excelente plataforma na qual se apoiar, e nós, juntamente com nossos parceiros na THL, continuaremos a fazer investimentos para fortalecer ainda mais a posição de liderança da empresa na cadeia fria farmacêutica".

Como parte da aquisição, o diretor executivo da Softbox, Kevin Valentine, assumirá o cargo de presidente da divisão de embalagens passivas com temperatura controlada da CSafe.

Os termos da transação não foram divulgados.

Sobre a CSafe Global

A CSafe Global fornece soluções completas de remessa térmica para as indústrias farmacêutica e de ciências biológicas em todo o mundo. Uma empresa inovadora no setor, a CSafe é a única fornecedora de soluções ativas e passivas e oferece previsão de aluguel habilitado por IA para garantir disponibilidade de contêineres ativos e visibilidade de remessas em tempo real para contêineres ativos e passivos. A CSafe oferece programas de manutenção e reutilização líderes do setor, garantindo desempenho superior do produto e alinhamento com os objetivos de sustentabilidade do cliente. Com presença em 150 países, suporte ininterrupto e 100% de disponibilidade de contêineres, a CSafe está bem posicionada para ser o parceiro preferido em cadeia fria. csafeglobal.com

Sobre a Softbox

A Softbox é uma premiada inovadora em embalagens para controle de temperatura que projeta e produz soluções de embalagem passiva para controle de temperatura de alto desempenho há mais de 25 anos. Oferecemos qualidade consistente aos nossos clientes de nossas fábricas globais estrategicamente localizadas em toda a Europa, Américas, Índia e Ásia-Pacífico. Formamos parcerias de longa data com as principais empresas farmacêuticas, de pesquisa clínica, biotecnologia e logística do mundo, e aplicamos um pensamento inovador para superar os desafios que nossos clientes enfrentam na gestão da cadeia fria ao enviar produtos de estudos clínicos e comercializados sensíveis à temperatura. Para obter mais informações sobre a Softbox, acesse www.softboxsystems.com

Sobre a Thomas H. Lee Partners

A Thomas H. Lee Partners, L.P. ("THL") é uma empresa de capital privado de primeira linha que investe em empresas de crescimento do mercado intermediário exclusivamente em três setores: serviços financeiros, saúde e tecnologia e soluções de negócios. A THL une uma profunda experiência no setor por meio do nosso processo de oportunidade identificada no setor (Identified Sector Opportunity, "ISO") com recursos operacionais internos dedicados do nosso Grupo de recursos estratégicos (Strategic Resource Group, "SRG") para transformar e construir grandes empresas de valor duradouro em parceria com a gestão. A experiência e os recursos de domínio da empresa ajudam a construir grandes empresas com o objetivo de acelerar o crescimento, melhorar as operações e gerar valor sustentável de longo prazo. Desde 1974, a THL levantou mais de US$ 30 bilhões em capital acionário, investiu em mais de 160 empresas e completou mais de 500 aquisições complementares, representando um valor empresarial agregado na aquisição de mais de US$ 210 bilhões. Para obter mais informações, acesse www.thl.com .

Sobre a Frazier Healthcare Partners:

Fundada em 1991, a Frazier Healthcare Partners é líder no fornecimento de capital de risco e crescimento para empresas de saúde. Com mais de US$ 7 bilhões em capital total levantado, a Frazier investiu em mais de 200 empresas com tipos de transação que vão desde aquisições de empresas de serviços de saúde rentáveis até capital de risco e criação de empresas. A Frazier tem uma filosofia de parceria com fortes equipes de gestão, aproveitando seus recursos operacionais internos e rede para construir empresas excepcionais. A Frazier tem escritórios em Seattle, WA, e Menlo Park, CA, e investe amplamente nos EUA, Canadá e Europa. Para obter mais informações sobre a Frazier Healthcare Partners, acesse www.frazierhealthcare.com .

