CSafe Global kondigt overname van Softbox Systems aan om de wereldwijde leider in temperatuurgecontroleerde verzendoplossingen te creëren

DAYTON, Ohio en LONG CRENDON, Engeland, 15 december 2021 /PRNewswire/ -- CSafe Global, de leider in temperatuurgecontroleerde containeroplossingen voor de farmaceutische industrie, kondigde vandaag aan dat het Softbox Systems heeft overgenomen, een leverancier van passieve temperatuurgecontroleerde verpakkingsoplossingen voor de farmaceutische, biowetenschappelijke en koude keten logistieke industrieën, waardoor het passieve productportfolio van CSafe aanzienlijk is verbeterd. Samen zullen zij de meest uitgebreide suite van thermische verzendingsoplossingen bieden en een one-stop-shop worden voor alle verzendingsbehoeften in de farmaceutische koudeketen, waardoor de levering van kritieke temperatuurgevoelige producten mogelijk wordt, waaronder biologische geneesmiddelen van de volgende generatie, cel- en gentherapie, en mRNA-therapieën zoals het COVID-19-vaccin.

Het gecombineerde bedrijf, dat wereldwijd actief zal zijn onder de merknaam CSafe, zal het enige koudeketenplatform zijn met een end-to-end actief luchtvracht- en passief temperatuurgecontroleerde verpakkingenbedrijf dat het volledige spectrum van koudeketenvervoersoplossingen voor de farmaceutische en biowetenschappelijke industrie omvat. De gerenommeerde merken van Softbox op het gebied van passieve containers, zoals SilverSkin, Silverpod en Tempcell, vormen een aanvulling op het toonaangevende portfolio actieve producten van CSafe, met name voor luchtvracht. De overname biedt mogelijkheden voor innovatie en versterkt het duurzame en milieuvriendelijke aanbod van CSafe, met nieuwe herbruikbare en recyclebare pallet- en pakketoplossingen.

Wereldwijd neemt de vraag naar betrouwbare, temperatuurgeregelde verzendoplossingen toe door een grote pijplijn van levensreddende farmaceutische therapieën met strikte temperatuurprofielen. Bovendien zal de toekomstige vooruitgang op farmaceutisch gebied een nieuwe generatie van gekwalificeerde, doelgerichte verpakkingen vereisen, samen met gesofisticeerde traceertechnologie, die de klanten ook helpt hun doelstellingen inzake duurzaamheid en recycling te bereiken.

"Door deze combinatie zullen wij de voorkeurspartner worden voor de levering in de koudeketen van hoogwaardige, temperatuurgevoelige farmaceutische therapieën. Zowel CSafe als Softbox hebben bewezen betrouwbare partners te zijn voor klanten die op zoek zijn naar een veilige manier om hun levensverbeterende producten over de hele wereld te leveren", aldus Patrick Schafer, CEO van CSafe. "We zijn zeer verheugd dat we onze klanten nu een platform kunnen bieden dat alles heeft, van de hoogste kwaliteit verpakking tot AI-gebaseerde thermische en kinetische monitoring en logistiek beheer".

"Onze bedrijven zijn beide gebaseerd op een toewijding aan uitstekende klantenservice en hoge productkwaliteit, waardoor deze combinatie een natuurlijke fit is", zegt Kevin Valentine, CEO van Softbox. "Samen zullen we trots blijven samenwerken met onze wereldwijde farmaceutische klanten om de beste oplossingen te bedenken en te leveren voor hun evoluerende transportbehoeften in de koudeketen, ter ondersteuning van de levering van temperatuurgevoelige levensreddende geneesmiddelen en vaccins.

"Met de toevoeging van het productportfolio van Softbox versterkt CSafe zijn wereldwijde infrastructuur in de lucht en op de grond, terwijl het zijn aanbod voor pakketbezorging uitbreidt, allemaal ondersteund door de meest geavanceerde technologische infrastructuur", zegt Todd Abbrecht, Co-CEO van Thomas H. Lee Partners, dat in 2016 voor het eerst in CSafe investeerde. "Wij zien een ongelooflijke nieuwe mogelijkheid voor het gecombineerde bedrijf om te dienen als de internationale partner bij uitstek voor transportoplossingen voor de koudeketen en om een voortrekkersrol te blijven spelen op het gebied van innovatie in de sector".

"De overname van Softbox bevordert de strategie van CSafe om de toonaangevende leverancier van oplossingen voor de koudeketen te zijn met een volledig pakket producten en diensten om te voldoen aan de behoeften van zijn farmaceutische klanten over de hele wereld", zegt Ben Magnano, Co-Managing Partner van Frazier Healthcare Partners. "CSafe is een uitstekend platform om op voort te bouwen en wij zullen, samen met onze partners bij THL, investeringen blijven doen om de leidende positie van het bedrijf in de farmaceutische koudeketen verder te versterken".

Als onderdeel van de overname zal Kevin Valentine, CEO van Softbox, de rol van president van CSafe's Passive Temperature Controlled Packaging Division op zich nemen.

De voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

Over CSafe Global

CSafe Global levert end-to-end thermische verzendoplossingen aan de farmaceutische en biowetenschappelijke industrieën wereldwijd. Als innovator in de sector is CSafe de enige leverancier van zowel actieve als passieve oplossingen en biedt het AI-gebaseerde leasevoorspellingen om de beschikbaarheid van actieve containers te garanderen en real-time zichtbaarheid van zendingen voor actieve en passieve containers. CSafe biedt toonaangevende onderhouds- en hergebruikprogramma's die zorgen voor superieure productprestaties en afstemming op de duurzaamheidsdoelstellingen van de klant. Met een aanwezigheid in 150 landen, 24/7 ondersteuning en 100% beschikbaarheid van containers, is CSafe goed gepositioneerd om de voorkeurspartner in de koudeketen te zijn. csafeglobal.com

Over Softbox

Softbox is een bekroonde innovator op het gebied van temperatuurbeheersingsverpakkingen, die al meer dan 25 jaar hoogwaardige passieve temperatuurbeheersingsverpakkingen ontwerpt en produceert. Wij bieden onze klanten een constante kwaliteit vanuit onze strategisch gelegen productievestigingen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, India en Azië-Pacific. Wij werken al lang samen met 's werelds toonaangevende farmaceutische, klinische onderzoeks-, biotech- en logistieke bedrijven en passen innovatief denken toe om de uitdagingen te overwinnen waarmee onze klanten worden geconfronteerd bij het beheren van de Cold Chain bij het verzenden van temperatuurgevoelige klinische test- en gecommercialiseerde producten. Ga voor meer informatie over Softbox naar www.softboxsystems.com

Over Thomas H. Lee Partners

Thomas H. Lee Partners, L.P. ("THL") is een vooraanstaande particuliere participatiemaatschappij die investeert in groeibedrijven in het middensegment van de markt, uitsluitend in drie sectoren: Financiële diensten, gezondheidszorg en technologische en zakelijke oplossingen. THL koppelt diepgaande sectorexpertise via ons Identified Sector Opportunity ("ISO") proces aan toegewijde interne operationele middelen van onze Strategic Resource Group ("SRG") om in samenwerking met het management grote bedrijven met blijvende waarde te transformeren en op te bouwen. De domeinexpertise en de middelen van het bedrijf helpen om geweldige bedrijven op te bouwen met als doel de groei te versnellen, de activiteiten te verbeteren en duurzame waarde op lange termijn te creëren. Sinds 1974 heeft THL meer dan $ 30 miljard aan aandelenkapitaal aangetrokken, in meer dan 160 bedrijven geïnvesteerd en meer dan 500 add-on acquisities afgerond, die een totale bedrijfswaarde bij overname van meer dan $ 210 miljard vertegenwoordigen. Ga voor meer informatie naar www.thl.com .

Over Frazier Healthcare Partners:

Frazier Healthcare Partners, opgericht in 1991, is een toonaangevende leverancier van groei- en durfkapitaal aan bedrijven in de gezondheidszorg. Met in totaal meer dan $7 miljard aan opgehaald kapitaal heeft Frazier geïnvesteerd in meer dan 200 bedrijven met soorten transacties variërend van overnames van winstgevende bedrijven in de gezondheidszorg tot durfkapitaal en de oprichting van bedrijven. De filosofie van Frazier is om samen te werken met sterke managementteams en tegelijkertijd gebruik te maken van haar interne operationele middelen en netwerk om uitzonderlijke bedrijven op te bouwen. Frazier heeft kantoren in Seattle, Washington, en Menlo Park, Californië, en investeert op grote schaal in de V.S., Canada, en Europa. Ga voor meer informatie over Frazier Healthcare Partners naar www.frazierhealthcare.com .

