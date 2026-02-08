Culture In Motion™北加州启程

Culture In Motion™激活北加州行程，Kwanza Jones于超级碗周扩展全国巡展

在Kwanza Jones的SUPERCHARGED®平台引领下，全国巡展于超级碗周期间携手The Apollo在北加州各社区展开文化激活行动。

旧金山2026年2月8日 /美通社/ -- 随着北加州在本周成为全球文化焦点，由艺术家、远见领袖及文化建筑师Kwanza Jones创立的全国艺术与赋能巡展Culture In Motion™正式进入该地区，将SUPERCHARGED®这一以社区为核心的文化平台及The Apollo的文化传承带入湾区及更广泛社区。

在Kwanza Jones的SUPERCHARGED平台引领下，并与The Apollo携手打造，Culture In Motion旨在把文化带到人们已然身处之地，在高度聚焦的公共时刻，将艺术、赋能与创意基础设施直接注入其中。 继南加州站成功启动后，巡展此次亮相北加州，标志着其全国行程迈入新的篇章。

加利福尼亚州洛杉矶 - 1月31日：由The Apollo x Kwanza Jones联合呈现的Culture In Motion™活动在加利福尼亚州洛杉矶The Beehive举行，Apollo x Kwanza Culture In Motion巡展巴士亮相现场。 （照片：Mark Gunter/Getty Images为Kwanza Jones的SUPERCHARGED®拍摄）

Culture In Motion植根于Jones将文化视为一种“行动中的力量”的愿景——一种能够将资本、可及性、能见度与机遇直接输送至社区的主动力量。 通过现场创意呈现、深度社区参与以及移动式文化枢纽，该巡展将公共空间转化为承载表达、连接与无限可能的舞台。

“文化并非独自发生——它是在彼此共同塑造与分享中诞生的。 北加州正是创意、创新与影响力交汇之地。”Culture In Motion创始人兼执行制片人、SUPERCHARGED®创始人Kwanza Jones表示， “在全球重要时刻将Culture In Motion带到这里，是一次有意识的选择， 其核心在于把艺术与赋能直接注入文化流动之处。”

Culture In Motion的标志性亮点之一是SUPERCHARGED® Boost Bus™——一辆由SUPERCHARGED设计并运营的定制移动文化枢纽，将项目活动、故事讲述与创意能量直接带入社区。

在超级碗周末期间，Boost Bus将巡游北加州各地，激活公共空间，将艺术与赋能深植于区域文化肌理，并向全球观众展示这一活力体验。

“The Apollo一直是一个通过走近人群而推动文化演进的地方，”The Apollo首席增长官Joy Profet表示， “通过与Kwanza Jones及SUPERCHARGED®的合作，Culture In Motion让我们以全新方式守护这一文化遗产，将影响力从单一舞台延伸至塑造文化对话的社区时刻。”

Culture In Motion获得Kwanza Jones & José E. Feliciano Initiative支持，该倡议致力于推动根植于可及性、规模化与社区影响力的长期文化平台建设。

随着Culture In Motion™全国行程持续推进，北加州成为巡展关键一站，展现当文化被有意识地置入时，既能与全球盛事同行，也能扎根社区。

更多信息请访问boostbus.com#CultureInMotion。

关于Kwanza Jones的SUPERCHARGED®

Kwanza Jones的SUPERCHARGED是由跨界艺术家、投资人和慈善家Kwanza Jones创立并领导的未来创意工作室与赋能平台。 以其标志性公式——能量+意图+影响力——为驱动，SUPERCHARGED打造动态音乐、创新媒体与变革性体验，提升自信、凝聚社区并激发有意义行动。 每一个项目都承载Kwanza高能愿景的印记，并为不断壮大的Kwanzaverse生态系统贡献力量。 其使命简单却充满SUPERCHARGED能量：提升文化、拓展人类潜能、造福社会。 访问kwanzajones.com | @kwanzajones | #CultureSUPERCHARGED

关于The Apollo

The Apollo是美国重要文化殿堂。 它是一家扎根哈莱姆社区、辐射纽约、全美乃至全球的充满活力的非营利机构。 自1934年以来，The Apollo一直致力于颂扬、创造并呈现以非裔艺术家与非洲侨民群体声音为核心的作品。 The Apollo长期倡导社区参与，既是艺术创新与创造力的孵化器，也是社会与公民倡议的催化者。 如今，The Apollo已成为全球致力于黑人文化与创造力的最大表演艺术机构。 apollotheater.org | @apollotheater | #ApolloRoadshow

