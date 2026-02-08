隨著 Kwanza Jones 於超級盃週期間擴大全國巡迴路演，Culture In Motion™ 亦在北加州啟動

在超級盃週期間，由 Kwanza Jones 的 SUPERCHARGED® 平台領軍，這項全國路演與阿波羅劇院攜手，啟動北加州各地的社區活動。

三藩市2026年2月8日 /美通社/ -- 加州在本週成為全球文化焦點之際，由藝術家、遠見領袖及文化建構師 Kwanza Jones 創辦的全國藝術及賦權路演 Culture In Motion™ 亦進駐此區，把以社區為本的文化平台 SUPERCHARGED® 以及阿波羅劇院的傳承，帶到灣區內外各個社區。

Culture In Motion 在 Kwanza Jones 的 SUPERCHARGED 平台引領下，與阿波羅劇院合力促成，其理念是讓文化帶到人所在之處，在萬眾矚目的時刻鋪展藝術、賦權與創意根基。 路演在北加州登場，承接南加州的啟航，為其全國之旅揭開新篇章。

加州洛杉磯 – 1 月 31 日：2026 年 1 月 31 日，在加州洛杉磯 The Beehive 場地，由 The Apollo x Kwanza Jones 呈獻的 Culture In Motion™ 活動上，可見 Apollo x Kwanza Culture in Motion Bus。 （照片由 Mark Gunter/Getty Images 為 SUPERCHARGED® by Kwanza Jones 拍攝）

Culture In Motion 植根於 Jones 將文化視為一種積極力量的願景；這股力量將資本、資源接觸、曝光率及種種機遇直接帶入社區。 透過活力迸發的創意瞬間、社區互動參與，以及流動文化中心，路演將公共空間蛻變為積極表達、互相連繫和孕育無限可能的天地。

Culture In Motion 創辦人兼執行製作人、SUPERCHARGED® 創辦人 Kwanza Jones 表示：「文化並非獨立而生，而是由眾人共同塑造和分享。 北加州交匯創意、創新與影響力，姿彩紛呈。 值此全球聚焦之時將 Culture In Motion 帶到此地，是我們的精心安排。 此乃旨在將藝術與賦權的力量，直接置於文化湧動之處。」

Culture In Motion 的一大特色是 SUPERCHARGED® Boost Bus™，這輛專屬的流動文化中心由 SUPERCHARGED 設計和營運，直接將節目、敘事及創意力量帶進社區。

超級盃週末期間，Boost Bus 將駛遍北加州，活化各個公共空間，並將藝術與賦權融入該區的文化脈絡之中，迎接全球訪客。

阿波羅劇院增長總監 Joy Profet 說：「一直以來，阿波羅劇院都是因貼近人群而推動文化演進的地方。 透過與 Kwanza Jones 及 SUPERCHARGED® 的合作，Culture In Motion 讓我們能以煥然一新的方式守護這份傳承，將其從單一舞台延伸至社區，在塑造文化對話的關鍵時刻發揮積極作用。」

Culture In Motion 由 Kwanza Jones & José E. Feliciano Initiative 提供支持，該倡議致力推動建基於普及接觸、規模效應及社區影響力的長遠文化平台。

隨著 Culture In Motion™ 的全國旅程繼續推進，北加州是路演的重要里程碑，展示文化在刻意安排下，既可與世界巔峰時刻並進，亦能深植社區，穩固根基。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 boostbus.com#CultureInMotion。

關於 SUPERCHARGED® by Kwanza Jones

SUPERCHARGED by Kwanza Jones 是一個具前瞻視野的創意工作室及賦能平台，由多媒體藝術家、投資者及慈善家 Kwanza Jones 創立並領導。 在其標誌性的「能量＋意念＋影響力」理念推動下，SUPERCHARGED 創作出充滿動感的音樂、創新的媒體內容及具轉化力的體驗，旨在提升自信、凝聚社群，並啟發具意義的行動。 每一個項目皆承載著 Kwanza 充滿張力的願景，並為日益擴展的 Kwanzaverse 生態系統注入動力。 其使命簡明而充滿動能：提升文化價值、拓展人類潛能，並促進整體人類福祉。 請瀏覽 kwanzajones.com | @kwanzajones | #CultureSUPERCHARGED

關於阿波羅劇院

阿波羅劇院是美國極具代表性的文化瑰寶。 該機構為一個充滿活力的非牟利組織，扎根哈林社區，連結來自紐約各地、全國以至全球人士。 自 1934 年以來，阿波羅劇院一直致力呈現與創作以非洲僑民社群中黑人藝術家及其聲音為核心的藝術作品。 阿波羅劇院長期致力推動社區參與，既是藝術創新與創意發展的培育平台，亦是促進社會與公民倡議的重要催化力量。 時至今日，阿波羅劇院是全球規模最大的表演藝術機構之一，專注於推動黑人文化與創意發展。 apollotheater.org | @apollotheater | #ApolloRoadshow

