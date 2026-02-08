Culture In Motion™ activa el norte de California a medida que Kwanza Jones amplía su gira nacional durante la semana del Super Bowl

Dirigida por la plataforma SUPERCHARGED® de Kwanza Jones, la gira nacional activa comunidades en todo el norte de California en colaboración con The Apollo, durante la semana del Super Bowl.

SAN FRANCISCO, 8 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A medida que el norte de California se convierte en el centro de un momento cultural mundial esta semana, Culture In Motion™, la gira nacional de artes y empoderamiento fundado por la artista, líder visionaria y arquitecta cultural, Kwanza Jones, se amplía a la región y lleva SUPERCHARGED®, la plataforma cultural centrada en la comunidad y el legado de The Apollo a vecindarios de toda el Área de la Bahía y más allá.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA - 31 DE ENERO: se vio a Apollo x Kwanza Culture in Motion Bus en Culture In Motion™, presentado por The Apollo x Kwanza Jones, en The Beehive, Los Ángeles, California, el 31 de enero de 2026. (Foto de Mark Gunter/Getty Images para SUPERCHARGED® de Kwanza Jones) (PRNewsfoto/SUPERCHARGED)

Dirigido por la plataforma SUPERCHARGED de Kwanza Jones, y realizado en asociación con The Apollo, Culture In Motion está diseñado para trasladar la cultura donde se encuentren las personas y despliega artes, empoderamiento e infraestructura creativa en momentos de máxima visibilidad. La presencia en el norte de California sigue al lanzamiento de la gira al sur de California y marca la siguiente etapa en su trayectoria nacional.

Culture In Motion se basa en la visión de Jones de la cultura como una fuerza activa; una que genera movimientos de capital, acceso, visibilidad y oportunidades directamente a las comunidades. Mediante momentos creativos en vivo, participación comunitaria y un centro cultural móvil, la gira transforma el espacio público en un sitio de expresión, conexión y posibilidad.

"La cultura no ocurre sola, se forma y se comparte juntos. El norte de California es un lugar donde confluyen la creatividad, la innovación y la influencia", afirmó Kwanza Jones, fundadora y productora ejecutiva de Culture In Motion y fundadora de SUPERCHARGED®. "Traer Culture In Motion aquí durante un momento mundial es intencional. Se trata de situar las artes y el empoderamiento directamente donde fluye la cultura".

Un elemento distintivo de Culture In Motion es el SUPERCHARGED® Boost Bus™, un centro cultural móvil personalizado diseñado y operado por SUPERCHARGED para llevar la programación, la narración de historias y la energía creativa directamente a las comunidades.

Durante el fin de semana del Super Bowl, el Boost Bus aparecerá en todo el norte de California y activará espacios públicos e integrará las artes y el empoderamiento en el tejido cultural de la región, ya que recibe a una audiencia mundial.

"The Apollo siempre ha sido un lugar donde la cultura evoluciona al conocer a las personas donde se encuentren", declaró Joy Profet, directora de Crecimiento de The Apollo. "Mediante nuestra alianza con Kwanza Jones y SUPERCHARGED®, Culture In Motion nos permite administrar ese legado de una manera nueva y lo amplía más allá de una sola etapa y a las comunidades durante los momentos que dan forma a la conversación cultural".

Culture In Motion cuenta con el apoyo de la Iniciativa Kwanza Jones & José E. Feliciano, que promueve plataformas culturales a largo plazo basadas en el acceso, la escala y el impacto en la comunidad.

A medida que Culture In Motion™ continúa su viaje nacional, el norte de California representa un momento clave para la gira, que demuestra cómo la cultura, cuando se sitúa intencionalmente, puede moverse junto a los momentos más importantes del mundo sin dejar de estar arraigada en la comunidad.

Para más información, visite boostbus.com#CultureInMotion.

Acerca de SUPERCHARGED® de Kwanza Jones

SUPERCHARGED de Kwanza Jones es el estudio creativo de vanguardia y la plataforma de empoderamiento fundada y dirigida por la artista multidisciplinaria, inversora y filántropa Kwanza Jones. Impulsada por su fórmula característica: energía + intención + impacto, SUPERCHARGED crea música dinámica, medios innovadores y experiencias transformadoras que potencian la confianza, crean comunidad e inspiran acciones importantes. Cada proyecto lleva la huella de la visión de alto voltaje de Kwanza y contribuye al creciente ecosistema Kwanzaverse. La misión es simple pero SUPERCHARGED: enaltecer la cultura, ampliar el potencial humano y mejorar a la humanidad. Visite kwanzajones.com | @kwanzajones | #CultureSUPERCHARGED

Acerca The Apollo

The Apollo es un tesoro cultural estadounidense. Es una vibrante organización sin fines de lucro arraigada en la comunidad de Harlem que involucra a personas de todo Nueva York, la nación y el mundo. Desde 1934, The Apollo ha celebrado, creado y presentado obras que reúnen a artistas negros y voces de toda la diáspora africana. The Apollo ha defendido durante mucho tiempo la participación de la comunidad y ha sido una incubadora para la innovación artística y la creatividad y un catalizador para la defensa social y cívica. En la actualidad, The Apollo es la mayor institución de artes escénicas comprometida con la cultura y la creatividad negras. apollotheater.org | @apollotheater | #ApolloRoadshow

Contactos para la prensa:

The Apollo

Sydney Edwards

Correo electrónico: [email protected]

https://apollotheater.org/giving

SUPERCHARGED de Kwanza Jones

Marion Henry

Correo electrónico: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2889346/SUPERCHARGED_Boost_Bus.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2889258/5777547/The_Apollo_x_Kwanza_Jones_Presents_Culture_In_Motion_Logo.jpg

FUENTE SUPERCHARGED