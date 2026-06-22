Culture In Motion™抵达中南部和海湾南部，继续其穿越美国文化走廊的旅程

国家艺术与赋权路演由Kwanza Jones的SUPERCHARGE®平台提供支持，在加利福尼亚州、西南部和德克萨斯州、大西洋中部和东南部激活社区后，抵达中南部和海湾南部。

田纳西州纳什维尔2026年6月22日 /美通社/ -- 随着Culture In Motion™达到旅程的中点，由文化建筑师Kwanza Jones创立并与The Apollo合作完成的全国路演抵达中南部和海湾南部，这些地区的艺术遗产和创意传统帮助塑造了几代人在The Apollo等舞台上庆祝的文化遗产。

从纳什维尔在娱乐和创意表达方面的全球影响力，到孟菲斯在塑造几代美国音乐方面的作用，杰克逊持久的创意和韧性传统，以及新奥尔良对表演、讲故事和文化表达的贡献，这条文化走廊仍然是全国最具影响力的文化走廊之一。

Apollo x Kwanza Jones于2026年5月8日在Hayti社区活动上呈现Culture In Motion Live ，由SUPERCHARGED ®提供支持

Supercharged® Boost Bus™ （ Supercharged® Boost Bus™ ）是路演的定制移动文化中心，是Culture In Motion致力于满足人们需求的可见体现。 路演将穿越纳什维尔、杰克逊、孟菲斯和新奥尔良，让当地社区参与其中，同时聚焦于维护每个地区独特文化特征的人、地方和传统。

Culture In Motion创始人兼执行制片人、SUPERCHARGE®创始人Kwanza Jones表示： “在这段旅程中，我们看到的最鼓舞人心的事情之一是每个社区如何为体验带来自己的历史、视角和创意能量。” “让这一切变得特别有意义的是，不仅有机会庆祝定义这些社区的音乐、故事和传统，还能庆祝支持这些社区的人们。”

中南部和海湾南部站反映了Culture In Motion致力于庆祝继续塑造美国文化的社区、文化传统和创意声音的承诺。 通过突出该地区持久影响力背后的人物和故事，路演强化了文化的力量，将不同世代和不同地区的社区联系起来。

Culture In Motion得到了Kwanza Jones & José E. Feliciano Initiative的支持，该倡议推动了植根于访问、规模和社区影响的长期文化平台。

如需了解更多信息，请访问boostbus.com。 #CultureInMotion

由投资人、企业家、慈善家、艺术家、制片人和文化建筑师Kwanza Jones创立并领导的Kwanza Jones SUPERCHARGED®是一家前瞻未来的创意工作室和赋能平台。 以其标志性公式——能量+意图+影响力——为驱动，SUPERCHARGED打造动态音乐、创新媒体与变革性体验，提升自信、凝聚社区并激发有意义行动。 每一个项目都承载Kwanza高能愿景的印记，并为不断壮大的Kwanzaverse生态系统贡献力量。 SUPERCHARGED的使命简单却充满力量：提升文化、拓展人类潜能，并升华人类境界。 访问kwanzajones.com | @kwanzajones | #CultureSUPERCHARGED

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