Culture In Motion™ 抵達中南部與墨西哥灣沿岸南部地區，延續其穿越美國文化走廊的旅程

這場由 Kwanza Jones 的 SUPERCHARGED® 平台所推動的全國藝術與賦能巡迴路演，在成功帶動加州、西南部與德州、中大西洋地區及東南部各社區後，如今來到中南部與墨西哥灣沿岸南部地區。

田納西州納什維爾2026年6月23日 /美通社/ -- 當 Culture In Motion™ 抵達其旅程的中間點時，這項由文化建築師 Kwanza Jones 創立並與阿波羅劇院合作實現的全國巡迴路演，來到了中南部與墨西哥灣沿岸南部地區。這些區域的藝術遺產及創意傳統，數代以來協助塑造像阿波羅劇院這類舞台上所頌揚的文化傳承。

納什維爾在娛樂與創意領域的全球影響力、孟菲斯在塑造數代美國音樂中的角色、傑克遜歷久不衰的創意與韌性傳統，以及新奧爾良在表演、敘事和文化表達上的貢獻，都令這條文化走廊成為全美極具影響力的地區。

阿波羅劇院與 Kwanza Jones 攜手呈獻 Culture In Motion 現場演出，將於 2026 年 5 月 8 日在 Hayti 社區活動中登場，由 SUPERCHARGED® 全力推動

SUPERCHARGED® Boost Bus™ 作為巡迴路演專設的流動文化樞紐，鮮明演繹 Culture In Motion 走入社群、與民同行的承諾。 巡迴路演將在行經納什維爾、傑克遜、孟菲斯及新奧爾良的途中，與各地社區積極互動，同時聚焦那些支撐各地獨特文化風貌的人物、地點及傳統。

Culture In Motion 創辦人與執行製作人兼 SUPERCHARGED® 創辦人 Kwanza Jones 表示：「整個旅程中，最讓我們深受啟發的，莫過於每個社區都將其獨有的歷史、視野及創意活力傾注這場盛會。 此站之所以格外動人，是因為我們不僅得以禮讚塑造這些社區的音樂、故事及傳統，更能向背後的守護者致意。」

中南部與墨西哥灣沿岸南部地區之行，充分展現 Culture In Motion 對讚頌社區、文化傳統及創意聲音的堅持，這些都是持續締造美國文化的重要元素。 透過突顯該區持久影響力背後的人與事，巡迴路演再次肯定文化串聯世代、跨越地域的力量。

Culture In Motion 由 Kwanza Jones & José E. Feliciano Initiative 提供支援，該倡議致力推動建基於普及接觸、規模效應及社區影響力的長遠文化平台。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 boostbus.com。 #CultureInMotion

關於 SUPERCHARGED® by Kwanza Jones

SUPERCHARGED by Kwanza Jones 是一個具前瞻視野的創意工作室及賦能平台，由投資者、企業家、慈善家、藝術家、製作人及文化建築師 Kwanza Jones 創立並領導。 在其標誌性的「能量＋意念＋影響力」理念推動下，SUPERCHARGED 創作出充滿動感的音樂、創新的媒體內容及具轉化力的體驗，旨在提升自信、凝聚社群，並啟發具意義的行動。 每一個項目皆承載著 Kwanza 充滿張力的願景，並為日益擴展的 Kwanzaverse 生態系統注入動力。 其使命簡明而充滿動能：提升文化價值、拓展人類潛能，並促進整體人類福祉。 請瀏覽 kwanzajones.com | @kwanzajones | #CultureSUPERCHARGED

關於阿波羅劇院

阿波羅劇院是美國極具代表性的文化瑰寶。 該機構為一個充滿活力的非牟利組織，扎根哈林社區，連結來自紐約各地、全國以至全球人士。 自 1934 年以來，阿波羅劇院一直致力呈現與創作以非洲僑民社群中黑人藝術家及其聲音為核心的藝術作品。 阿波羅劇院長期致力推動社區參與，既是藝術創新與創意發展的培育平台，亦是促進社會與公民倡議的重要催化力量。 時至今日，阿波羅劇院是最具規模的表演藝術機構之一，專注於推動黑人文化與創意發展。 apollotheater.org | @apollotheater | #ApolloRoadshow

傳媒聯絡人：

The Apollo

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https://apollotheater.org/giving

SUPERCHARGED

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