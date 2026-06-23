Culture In Motion™ llega al Centro-Sur y Sur del Golfo, continuando su recorrido a través de los corredores culturales de Estados Unidos

El Roadshow nacional de artes y empoderamiento, impulsado por la plataforma SUPERCHARGED® de Kwanza Jones, llega al Centro-Sur y Sur del Golfo después de activar comunidades en California, el Suroeste y Texas, el Atlántico Medio y el Sudeste.

NASHVILLE, Tennessee, 23 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A medida que Culture In Motion™ llega al punto medio de su recorrido, el Roadshow nacional fundado por el arquitecto cultural Kwanza Jones y realizado en asociación con The Apollo llega al Centro-Sur y Sur del Golfo, regiones cuyo patrimonio artístico y tradiciones creativas han ayudado a dar forma al legado cultural celebrado en escenarios como The Apollo durante generaciones.

Apollo x Kwanza Jones presenta Culture In Motion en vivo en el evento comunitario Hayti el 8 de mayo de 2026, impulsado por SUPERCHARGED®

Desde la influencia global de Nashville en el entretenimiento y la expresión creativa hasta el papel de Memphis en la formación de generaciones de música estadounidense, las tradiciones perdurables de creatividad y resiliencia de Jackson y las contribuciones de Nueva Orleans al rendimiento, la narración de historias y la expresión cultural, este corredor cultural sigue siendo uno de los más influyentes de la nación.

El SUPERCHARGED® Boost Bus™, el centro cultural móvil personalizado de Roadshow, sirve como una expresión visible del compromiso de Culture In Motion de conocer a las personas allí donde se encuentren. A medida que viaja a través de Nashville, Jackson, Memphis y Nueva Orleans, el Roadshow contará con la participación de las comunidades locales a la vez que destacará a las personas, los lugares y las tradiciones que sostienen la identidad cultural única de cada región.

"Una de las cosas más inspiradoras que hemos visto a lo largo de este viaje es cómo cada comunidad aporta su propia historia, perspectiva y energía creativa a la experiencia", señaló Kwanza Jones, fundadora y productora ejecutiva de Culture In Motion y fundadora de SUPERCHARGED®. "Lo que hace que esta parada sea especialmente significativa es la oportunidad de celebrar no solo la música, las historias y las tradiciones que definen a estas comunidades, sino también a las personas que las sostienen".

La parada en el Centro-Sur y Sur del Golfo refleja el compromiso de Culture In Motion de celebrar las comunidades, las tradiciones culturales y las voces creativas que continúan dando forma a la cultura estadounidense. Al destacar a las personas y las historias detrás de la influencia duradera de la región, el Roadshow refuerza el poder de la cultura para conectar a las comunidades a través de generaciones y geografías.

Culture In Motion cuenta con el apoyo de la Iniciativa Kwanza Jones & José E. Feliciano, que promueve plataformas culturales a largo plazo basadas en el acceso, la escala y el impacto en la comunidad.

Para más información, visite boostbus.com. #CultureInMotion

Acerca de SUPERCHARGED® de Kwanza Jones

SUPERCHARGED de Kwanza Jones es el estudio creativo de vanguardia y la plataforma de empoderamiento fundada y dirigida por la inversora, empresaria, filántropa, artista, productora y arquitecta cultural Kwanza Jones. Impulsada por su fórmula característica: energía + intención + impacto, SUPERCHARGED crea música dinámica, medios innovadores y experiencias transformadoras que potencian la confianza, crean comunidad e inspiran acciones importantes. Cada proyecto lleva la huella de la visión de alto voltaje de Kwanza y contribuye al creciente ecosistema Kwanzaverse. La misión es simple pero SUPERCHARGED: enaltecer la cultura, ampliar el potencial humano y mejorar a la humanidad. Visite kwanzajones.com | @kwanzajones | #CultureSUPERCHARGED

Acerca The Apollo

The Apollo es un tesoro cultural estadounidense. Es una vibrante organización sin fines de lucro arraigada en la comunidad de Harlem que involucra a personas de todo Nueva York, la nación y el mundo. Desde 1934, The Apollo ha celebrado, creado y presentado obras que reúnen a artistas afrodescendientes y voces de toda la diáspora africana. The Apollo ha defendido durante mucho tiempo la participación de la comunidad y ha sido una incubadora para la innovación artística y la creatividad y un catalizador para la defensa social y cívica. En la actualidad, The Apollo es la mayor institución de artes escénicas comprometida con la cultura y la creatividad negras. apollotheater.org | @apollotheater | #ApolloRoadshow

Contactos de prensa:

The Apollo

Sydney Edwards

Correo electrónico: [email protected]

https://apollotheater.org/giving

SUPERCHARGED

Marion Henry

Correo electrónico: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2998068/Culture_In_Motion_Community_Activation_Hayti_Night_Stage.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2889258/The_Apollo_x_Kwanza_Jones_Presents_Culture_In_Motion_Logo.jpg

FUENTE SUPERCHARGED