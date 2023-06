Cúpula Política Europeia destaca revolução contínua no vinho Moldávio

CHISINAU, Moldávia, 12 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- O setor vinícola dinâmico e em crescimento da Moldávia desempenhou um papel fundamental na segunda edição da Cúpula Política Europeia, realizada em 1º de junho. Mais de 500 jornalistas internacionais se juntaram a 47 representantes de toda a Europa no magnífico castelo Mimi, em Bulboaca, uma vinícola moldávia que conecta beleza, autenticidade e sabor. O debate EPC sobre as questões mais pertinentes que o continente enfrenta hoje foi organizado pela primeira vez por um país não pertencente à UE - uma validação clara da crescente importância econômica e estratégica da Moldávia e orientação para sua integração à UE.

Durante a cúpula, os visitantes foram levados em uma tour incrível ao setor vinícola de vital importância do país: a Moldávia é agora a 14ª maior exportadora de vinhos do mundo, contribuindo em torno de 3% para o PIB. De fato, é o país com maior número de uvas per capita, como Jancis Robinson MW observou em um artigo do Financial Times intitulado: "Moldova navigates the politics of winemaking" (A Moldávia navega na política da vinificação). "A Moldávia tem muitas vantagens naturais como produtora de vinho", disse Robinson. "Além disso, muitos vinhedos da Moldávia podem ter duas semelhanças com a moderna Borgonha: latitude e calcário". Os vinhos da Moldávia também ganharam 5.014 prêmios internacionais na última década, e o impulso continua crescendo.

Mas para alguns visitantes, as variedades de uvas nativas da Moldávia e os terroirs únicos eram uma joia a ser descoberta. A Wine of Moldova (uma marca nacional de vinhos) teve o prazer de organizar um evento especial exclusivamente para jornalistas credenciados. Intitulado "Taste Moldova — Meet our local producers!", o programa destacou os vinhos de alta qualidade, o turismo e os produtos agrícolas da Moldávia. Cada jornalista recebeu um kit de inscrição, que incluiu uma seleção de vinhos moldávios para saborear e experimentar em primeira mão.

A Wine of Moldova também aproveitou a oportunidade para compartilhar sua visão estratégica para o futuro desenvolvimento sustentável da indústria. Neste ano, o órgão promocional lançou a campanha #10yearsofwinerevolution, projetada para destacar como — e por que — a indústria vinícola do país está se adaptando para competir no cenário mundial.

Enquanto isso, seus principais interessados estão planejando arrecadar $500 milhões nos próximos cinco anos, investindo capital significativo em terras e equipamentos. A Moldávia também está comprometida em se tornar um destino turístico de classe mundial, com um número crescente de vinícolas oferecendo experiências autênticas que imitam o melhor de Napa, Stellenbosch e Mendoza. Variedades indígenas, produtores modernos, uma cultura vitivinícola histórica: a Moldávia já está se preparando para o próximo grande evento internacional como uma oportunidade de apresentar seus vinhos excepcionais ao mundo.

