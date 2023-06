Le sommet de la Communauté politique européenne met en lumière la révolution en cours dans le secteur viticole moldave

CHISINAU, Moldavie, 13 juin 2023 /PRNewswire/ -- L'industrie viticole dynamique et en pleine croissance de la Moldavie a joué un rôle clé dans la deuxième édition du Sommet politique européen , qui s'est tenu le 1er juin. Plus de 500 journalistes internationaux ont rejoint 47 délégués de toute l'Europe dans le magnifique château Mimi à Bulboaca, un vignoble moldave rassemblant la beauté, l'authenticité et le goût. Le débat de la CPE sur les questions les plus pertinentes auxquelles le continent est confronté aujourd'hui a été accueilli pour la première fois par un pays non membre de l'UE. Il s'agit là d'une validation claire de l'importance économique et stratégique croissante de la Moldavie et de son orientation vers l'intégration de l'UE.

Au cours du sommet, les visiteurs ont eu droit à une visite éclair de l'industrie viticole du pays, qui revêt une importance vitale : La Moldavie est aujourd'hui le quatorzième exportateur de vin au monde, ce qui représente environ 3 % du PIB. En effet, c'est le pays qui compte le plus de vignes par habitant, comme l'a fait remarquer Jancis Robinson MW dans un article du Financial Times intitulé : « Moldova navigates the politics of winemaking » (La Moldavie navigue dans la politique de la viticulture). « La Moldavie possède de nombreux avantages naturels en tant que producteur de vin », explique Jancis Robinson. « De plus, de nombreux vignobles moldaves peuvent se targuer de présenter deux similitudes avec la Bourgogne : la latitude et le calcaire. » Les vins moldaves ont également remporté 5 014 prix internationaux au cours de la dernière décennie, et cet élan ne cesse de croître.

Mais pour certains visiteurs, les cépages indigènes et les terroirs uniques de la Moldavie étaient un joyau à découvrir. Wine of Moldova (une marque nationale de vin) a donc été ravie d'organiser un événement spécial exclusivement destiné aux journalistes accrédités. Intitulé « Taste Moldova - Meet our local producers » (Goûtez à la Moldavie - Rencontrez nos producteurs locaux), le programme présentait les vins, le tourisme et les produits agricoles de haute qualité du pays. Chaque journaliste a reçu un kit comprenant une sélection de vins moldaves à déguster et à découvrir.

Wine of Moldova a également profité de l'occasion pour partager sa vision stratégique du développement durable de l'industrie. Cette année, l'organisme de promotion a lancé une campagne intitulée « #10yearsofwinerevolution » (10 ans de révolution viticole), destinée à mettre en évidence comment (et pourquoi) l'industrie viticole du pays s'adapte pour être compétitive sur la scène mondiale.

Ses principales parties prenantes, quant à elles, prévoient de lever 500 millions de dollars au cours des cinq prochaines années, en investissant des capitaux importants dans les terrains et l'équipement La Moldavie veut également devenir une destination touristique de classe mondiale, avec un nombre croissant de vignobles offrant des expériences authentiques qui imitent le meilleur de Napa, Stellenbosch et Mendoza. Des variétés indigènes, des producteurs de la nouvelle vague, une culture viticole historique : La Moldavie se prépare déjà au prochain grand événement international, qui sera l'occasion de présenter ses vins exceptionnels au monde entier.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2098892/Wine_of_Moldova_2023.mp4

