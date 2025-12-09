CxZone de ACTO gana doble distinción en los Premios a la Excelencia en Tecnología Farmacéutica 2025

Primera y única solución de juego de rol simulado con IA diseñada exclusivamente para profesionales del sector farmacéutico, premiada por su excelencia en juego de rol con IA y simulación de campo

TORONTO y NUEVA YORK, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- ACTO, líder en soluciones de excelencia en el campo de la IA para las ciencias biológicas y socio de productos de Veeva y miembro del Programa de socios de IA de Veeva, anunció hoy que CxZone de ACTO ganó doble distinción en los Premios a la Excelencia en Tecnología Farmacéutica 2025.

Como la primera y única solución de juego de rol con simulación de IA diseñada exclusivamente para profesionales del sector farmacéutico, CxZone fue reconocida en las categorías de Innovación (Juego de Rol con IA) y Lanzamiento de Productos (Simulación de Campo). Lea aquí sobre el reconocimiento de ACTO en los Premios a la Excelencia en Tecnología Farmacéutica 2025.

"Este reconocimiento valida nuestro enfoque específico para desarrollar CxZone, que consistía en capacitar a los representantes de campo para que se presentaran de la manera más humana posible", afirmó Parth Khanna, consejero delegado de ACTO. "CxZone puede ayudar a los profesionales de campo a ensayar conversaciones difíciles, probar diferentes enfoques y generar confianza. Al ayudar a los profesionales de campo a hablar el lenguaje de la medicina con claridad y confianza, las interacciones con los profesionales de la salud pueden ser auténticas en el momento y generar más confianza".

"Los jueces quedaron impresionados por cómo CxZone aplica la IA a un desafío muy real y complejo del sector: convertir la estrategia en conversaciones significativas y compatibles con los profesionales sanitarios", afirmó Tina Ross, directora de premios de Tecnología Farmacéutica. "Al combinar simulaciones empáticas y con fundamento clínico con la integración fluida del contenido actual aprobado por MLR, ACTO destacó como un socio con visión de futuro para el sector de las ciencias de la vida y un claro ganador en las categorías de Innovación y Lanzamiento de Productos".

Categoría del Premio a la Innovación (Juego de Rol con IA)

En la categoría de Innovación (Juego de Rol con IA), ACTO abordó los desafíos persistentes en la interacción con el sector farmacéutico. Un obstáculo importante al que se enfrentan las compañías farmacéuticas es garantizar que las estrategias desarrolladas en la sede central se traduzcan eficazmente en conversaciones de campo con los profesionales sanitarios. Según datos del sector, solo el 28 % de los profesionales sanitarios consideran que sus interacciones con los representantes de campo satisfacen sus necesidades, a pesar de las sustanciales inversiones realizadas en personal de campo. ACTO desarrolló CxZone para mejorar la interacción y la interacción entre los representantes de campo y los profesionales sanitarios.

Otra innovación reconocida fue la integración de CxZone con Veeva Vault PromoMats y MedComms, que permite crear escenarios de práctica con el contenido más actual, aprobado por la normativa médica, legal y regulatoria (MLR), una primicia en el sector.

Categoría de Premios: Lanzamientos de Productos (Simulación de Campo)

En la segunda categoría, ACTO fue más allá del desarrollo básico de habilidades de ventas para centrarse en lo más importante en las conversaciones con profesionales sanitarios: permitió a los equipos de campo trabajar en la fluidez clínica y la comunicación con los productos, además de recibir puntuaciones y retroalimentación específicas de "Coeficiente Intelectual Clínico" y "Mensajería". CxZone se basa en el motor de IA Empathetic, propiedad de ACTO, lo que hace que la interacción con profesionales sanitarios simulada por IA sea realista y personal.

Los ejercicios tradicionales de juego de roles pueden resultar incómodos y artificiales tanto para los participantes como para los facilitadores. Esta "fatiga del juego de roles" puede socavar y limitar la eficacia de la formación, especialmente cuando los equipos de campo deben dominar información clínica y de producto compleja en poco tiempo. ACTO desarrolló el entorno gamificado y bajo demanda de CxZone para brindar a los profesionales de campo la capacidad de practicar y simular conversaciones clínicas reales sin la presión de la observación en vivo.

La interfaz de usuario de CxZone también es intuitiva y sencilla, lo que permite a los capacitadores diseñar el avatar del profesional sanitario, definir la conversación, establecer criterios de evaluación e implementar la simulación en campo ellos mismos en cuestión de minutos. Los escenarios de práctica en CxZone se pueden crear con contenido sincronizado automáticamente con Veeva PromoMats y MedComms, lo que garantiza que los profesionales de campo siempre practiquen con materiales actuales y aprobados para sus simulaciones y así mejorar la experiencia del profesional sanitario.

Como la primera y única solución de juego de rol simulado con IA, diseñada exclusivamente para profesionales de ciencias de la vida, CxZone ofrece a los representantes de campo y enlaces de ciencias médicas (MSL) un entorno de práctica libre de prejuicios y a demanda, con retroalimentación personalizada instantánea, alineada con el proceso de ventas y los modelos de coaching únicos de cada empresa.

Para más información, visite www.acto.com/CxZone.

Visite www.acto.com , o siga a ACTO en LinkedIn para los últimos anuncios y noticias.

Acerca de los Pharmaceutical Technology Excellence Awards

Los Pharmaceutical Technology Excellence Awards son un programa de reconocimiento independiente impulsado por la inteligencia empresarial de GlobalData. Su equipo de investigadores y periodistas, junto con Inteligencia Artificial, analiza más de mil millones de conjuntos de datos al año para reconocer, avalar y clasificar a empresas de primer nivel y sus logros en más de 200 países. Siendo uno de los programas más grandes y reconocidos de la industria, su objetivo es reconocer a las empresas innovadoras y con visión de futuro que impulsan cambios positivos en el sector. El programa se centra en áreas de excelencia en expansión empresarial, diversidad, medio ambiente, financiación, innovación, inversiones, fusiones y adquisiciones, marketing, lanzamiento de productos, investigación y desarrollo, y seguridad y responsabilidad social.

Acerca de ACTO

ACTO es una plataforma de Excelencia Inteligente de Campo (IFE) diseñada para las ciencias de la vida que unifica la inteligencia humana con IA empática para ayudar a los equipos de Ventas, Medicina, Acceso al Mercado y Marketing a mejorar la interacción con el cliente y el rendimiento de la marca. Con ACTO, las empresas biofarmacéuticas pueden garantizar que sus profesionales de campo sean siempre competentes, seguros y creíbles en las interacciones presenciales con los profesionales sanitarios, a la vez que proporcionan a los líderes sénior y gerentes de primera línea la información necesaria para impulsar la eficacia continua de su equipo de campo. Como plataforma validada que cumple con la norma 21 CFR Parte 11 de la FDA y cuenta con la certificación SOC 2 Tipo II, ACTO es el socio de confianza para la excelencia inteligente de campo en la industria de las ciencias de la vida.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2841285/ACTO_Technologies__Inc__ACTO_S_CXZONE_WINS_DUAL_HONORS_IN_THE_20.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2841286/ACTO_Technologies__Inc__ACTO_S_CXZONE_WINS_DUAL_HONORS_IN_THE_20.jpg