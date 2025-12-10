CXZONE VON ACTO ERHÄLT ZWEI AUSZEICHNUNGEN BEI DEN 2025 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY EXCELLENCE AWARDS

Die erste und einzige KI-simulierte Rollenspiel-Lösung, die exklusiv für Fachleute im Pharmabereich entwickelt wurde und für ihre herausragende Leistung im Bereich KI-Rollenspiel und Feldsimulation ausgezeichnet wurde

TORONTO und NEW YORK, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- ACTO , ein führender Anbieter von AI-first-Lösungen für Life Sciences, Veeva-Produktpartner und Mitglied des Veeva AI-Partnerprogramms, gab heute bekannt, dass ACTOs CxZone bei den 2025 Pharmaceutical Technology Excellence Awards zwei Auszeichnungen erhalten hat.

Als erste und einzige KI-simulierte Rollenspiellösung, die ausschließlich für pharmazeutische Außendienstmitarbeiter entwickelt wurde, wurde CxZone sowohl in der Kategorie Innovation (KI-Rollenspiel) als auch in der Kategorie Produkteinführung (Feldsimulation) ausgezeichnet. Lesen Sie hier über die Anerkennung von ACTO bei den 2025 Pharmaceutical Technology Excellence Awards.

„Diese Anerkennung bestätigt unseren maßgeschneiderten Ansatz bei der Entwicklung von CxZone, der darauf abzielte, Außendienstmitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich auf möglichst menschliche Weise zu präsentieren", erklärte Parth Khanna , CEO von ACTO. „CxZone kann Fachkräften vor Ort dabei helfen, schwierige Gespräche zu üben, verschiedene Ansätze zu testen und Selbstvertrauen aufzubauen. Indem Fachleute vor Ort dabei unterstützt werden, die Sprache der Medizin klar und selbstbewusst zu sprechen, können Interaktionen mit Gesundheitsdienstleistern authentisch sein und mehr Vertrauen schaffen."

„Die Jury war beeindruckt davon, wie CxZone künstliche Intelligenz auf eine sehr reale und komplexe Herausforderung der Branche anwendet: die Umsetzung von Strategien in sinnvolle, konforme Gespräche mit Fachkräften im Gesundheitswesen", erklärte Tina Ross, Awards Manager bei Pharmaceutical Technology. „Durch die Kombination von einfühlsamen, klinisch fundierten Simulationen mit der nahtlosen Integration aktueller, von der MLR genehmigter Inhalte hat sich ACTO als zukunftsorientierter Partner für den Life-Sciences-Sektor und als klarer Gewinner in den Kategorien „Innovation" und „Produkteinführungen" hervorgetan."

Preiskategorie Innovation (KI-Rollenspiel)

In der Kategorie „Innovation (KI-Rollenspiel)" befasste sich ACTO mit anhaltenden Herausforderungen im Bereich der pharmazeutischen Forschung. Eine wesentliche Herausforderung für Pharmaunternehmen besteht darin, sicherzustellen, dass die in der Zentrale entwickelten Strategien effektiv in die Gespräche mit Gesundheitsdienstleistern (HCPs) vor Ort umgesetzt werden. Laut Branchenangaben sind nur 28 % der medizinischen Fachkräfte der Meinung, dass ihre Interaktionen mit Außendienstmitarbeitern ihren Anforderungen entsprechen, obwohl erhebliche Investitionen in den Außendienst getätigt wurden. ACTO hat CxZone entwickelt, um die Zusammenarbeit zwischen Außendienstmitarbeitern und HPC zu verbessern.

Eine weitere anerkannte Innovation war die Integration von CxZone in Veeva Vault PromoMats und MedComms, die es ermöglicht, Praxisszenarien auf der Grundlage der aktuellsten, medizinisch, rechtlich und regulatorisch (MLR) genehmigten Inhalte zu erstellen – eine Branchenneuheit.

Preiskategorie Produkteinführung (Feldsimulation)

In der zweiten Kategorie ging ACTO über die grundlegende Entwicklung von Verkaufskompetenzen hinaus und konzentrierte sich auf das, was in Gesprächen mit medizinischem Fachpersonal am wichtigsten ist: Die Außendienstteams konnten an ihrer klinischen Sprachkompetenz und ihrer Produktkommunikation arbeiten und erhielten spezifische Bewertungen und Feedback zu ihrem „klinischen IQ" und ihrer „Kommunikation". CxZone basiert auf der von ACTO entwickelten Empathetic AI-Engine, die die KI-simulierte Interaktion mit HCP realistisch und persönlich macht.

Traditionelle Rollenspielübungen können sowohl für die Teilnehmer als auch für die Moderatoren unangenehm und künstlich sein. Eine solche „Rollenspielmüdigkeit" kann die Effektivität der Schulung beeinträchtigen und einschränken, insbesondere wenn die Teams vor Ort komplexe klinische und Produktinformationen in kurzer Zeit beherrschen müssen. ACTO hat die spielerische On-Demand-Umgebung von CxZone entwickelt, um Fachkräften vor Ort die Möglichkeit zu bieten, „realistische" klinische Gespräche zu üben und zu simulieren, ohne dem Druck einer Live-Beobachtung ausgesetzt zu sein.

Die Benutzeroberfläche des Backends von CxZone ist ebenfalls intuitiv und benutzerfreundlich, sodass Trainer innerhalb weniger Minuten den HCP-Avatar entwerfen, die Konversation definieren, Bewertungskriterien festlegen und die Simulation selbst vor Ort einsetzen können. Die Übungsszenarien in CxZone können auf Inhalten basieren, die automatisch mit Veeva PromoMats und MedComms synchronisiert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass Außendienstmitarbeiter stets mit aktuellen, genehmigten Materialien für ihre Simulationen üben, um die Erfahrung der medizinischen Fachkräfte zu verbessern.

Als erste und einzige KI-simulierte Rollenspiel-Lösung, die ausschließlich für Fachleute im Bereich Life Sciences entwickelt wurde, bietet CxZone Außendienstmitarbeitern und Medical Science Liaisons (MSLs) eine urteilsfreie On-Demand-Übungsumgebung mit sofortigem, personalisiertem Feedback, das auf die individuellen Vertriebsprozesse und Coaching-Modelle eines Unternehmens abgestimmt ist.

Weitere Informationen finden Sie unter www.acto.com/CxZone .

Besuchen Sie www.acto.com, oder folgen Sie ACTO auf LinkedIn für die neuesten Ankündigungen und Nachrichten.

Informationen zu den Pharmaceutical Technology Excellence Awards



Die Pharmaceutical Technology Excellence Awards sind ein unabhängiges Anerkennungsprogramm, das sich auf die Business Intelligence von GlobalData stützt. Das Team aus Forschern und Journalisten analysiert mithilfe künstlicher Intelligenz im Laufe des Jahres über 1 Milliarde Datensätze, um führende Unternehmen und deren Leistungen in über 200 Ländern zu identifizieren, zu würdigen und zu bewerten. Als eines der größten und branchenweit anerkanntesten Programme hat es sich zum Ziel gesetzt, zukunftsorientierte, innovative Unternehmen zu würdigen, die positive Veränderungen in der Branche vorantreiben. Das Programm konzentriert sich auf Kompetenzbereiche wie Geschäftsausweitung, Diversität, Umwelt, Finanzierung, Innovation, Investitionen, Fusionen und Übernahmen, Marketing, Produkteinführungen, Forschung und Entwicklung sowie Sicherheit und Soziales.

Informationen zu ACTO

ACTO ist eine Intelligent Field Excellence (IFE)-Plattform, die für die Biowissenschaften entwickelt wurde und menschliche Intelligenz mit einfühlsamer KI verbindet, um Vertriebs-, Medizin-, Marktzugangs- und Marketingteams bei der Verbesserung der Kundenbindung und der Markenleistung zu unterstützen. Mit ACTO können Biopharmaunternehmen sicherstellen, dass ihre Außendienstmitarbeiter bei persönlichen Gesprächen mit Vertretern des Gesundheitswesens stets kompetent, selbstbewusst und glaubwürdig auftreten, und gleichzeitig den Führungskräften und Managern an der Frontlinie den Einblick geben, den sie benötigen, um die Effektivität des Außendienstes kontinuierlich zu steigern. Als validierte Plattform, die mit FDA 21 CFR Part 11 konform und SOC 2 Typ II-zertifiziert ist, ist ACTO der zuverlässige Partner für intelligente Spitzenleistungen in der Life-Science-Branche.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2841285/ACTO_Technologies__Inc__ACTO_S_CXZONE_WINS_DUAL_HONORS_IN_THE_20.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2841286/ACTO_Technologies__Inc__ACTO_S_CXZONE_WINS_DUAL_HONORS_IN_THE_20.jpg