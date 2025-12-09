DOUBLE DISTINCTION POUR CXZONE D'ACTO AUX PRIX D'EXCELLENCE 2025 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY

La toute première solution de jeu de rôle à simulation basée sur l'IA, exclusivement conçue pour les professionnels de l'industrie pharmaceutique, est récompensée pour son excellence en matière de jeu de rôle fondé sur l'IA et de simulation sur le terrain

TORONTO et NEW YORK, 9 décembre 2025 /PRNewswire/ -- ACTO , chef de file des solutions d'excellence sur le terrain, centrées sur l'IA et destinées aux sciences de la vie, partenaire de Veeva pour les produits et membre du programme de partenariat Veeva pour l'IA, a annoncé aujourd'hui que sa solution CxZone avait remporté deux des prix d'excellence 2025 Pharmaceutical Technology.

CxZone, toute première solution de jeu de rôle à simulation basée sur l'IA, exclusivement conçue pour les professionnels du secteur pharmaceutique, a été distinguée dans les catégories Innovation (jeu de rôle fondé sur l'IA) et Lancement de produits (simulation sur le terrain). Pour en savoir plus sur la reconnaissance d'ACTO par les prix d'excellence 2025 Pharmaceutical Technology, cliquez ici .

« Cette récompense valide l'approche que nous avons spécifiquement adoptée pour développer CxZone : donner aux représentants sur le terrain les moyens de remettre le plus possible l'humain au centre de leur travail », a déclaré Parth Khanna , directeur général d'ACTO. « CxZone peut aider les professionnels de terrain à préparer des conversations difficiles, à tester différentes approches et à gagner en confiance. En aidant les professionnels de terrain à parler le langage médical avec clarté et assurance, cette solution permet dans l'instant des interactions authentiques avec les prestataires de soins de santé, au bénéfice de la confiance. »

« Les juges ont été conquis par la façon dont CxZone applique l'IA pour relever un défi complexe très réel dans le secteur : transformer la stratégie en conversations constructives avec les professionnels de santé, en conformité avec toutes les normes », a expliqué Tina Ross, responsable des prix chez Pharmaceutical Technology. « En associant des simulations empathiques et cliniquement fondées à une intégration fluide du contenu actuel approuvé dans le cadre de la vérification médicale, juridique et réglementaire, la plateforme ACTO s'est démarquée comme un partenaire avant-gardiste du secteur des sciences de la vie pour remporter haut la main les prix dans les catégories Innovation et Lancement de produits. »

Catégorie de prix Innovation (jeu de rôle fondé sur l'IA)

Dans la catégorie Innovation (jeu de rôle fondé sur l'IA), la plateforme ACTO s'est attelée à résoudre des difficultés de dialogue persistantes dans le secteur pharmaceutique. L'un des principaux défis auxquels sont confrontées les entreprises pharmaceutiques consiste à faire en sorte que les stratégies élaborées au siège trouvent une traduction efficace dans les conversations sur le terrain avec les prestataires de soins de santé. Selon les données du secteur, seuls 28 % des prestataires de soins de santé estiment que leurs interactions avec les représentants sur le terrain répondent à leurs besoins, malgré des investissements substantiels réalisés dans les équipes de terrain. ACTO a conçu CxZone pour améliorer la coopération et les interactions entre les représentants sur le terrain et les prestataires de soins de santé.

Une autre innovation reconnue est l'intégration de CxZone avec Veeva Vault PromoMats et MedComms, afin de construire des scénarios de pratique à partir du contenu le plus récent, approuvé dans le cadre de la vérification médicale, juridique et réglementaire : une première dans le secteur.

Catégorie de prix Lancement de produits (simulation sur le terrain)

Dans la deuxième catégorie, ACTO a dépassé le stade du développement des compétences de vente de base pour se concentrer sur ce qui compte le plus dans les conversations avec les prestataires de soins de santé, en permettant aux équipes de terrain de travailler sur la fluidité clinique et les messages relatifs aux produits, sur la base de la réception de scores et de commentaires spécifiques sur le « QI clinique » et les « messages ». La solution CxZone est construite sur le moteur d'IA empathique exclusif d'ACTO pour une interaction personnelle plus réaliste avec les prestataires de soins de santé.

Les jeux de rôle traditionnels peuvent être inconfortables et artificiels, tant pour les participants que pour les animateurs. Cette « lassitude du jeu de rôle » peut saper et limiter l'efficacité de la formation, en particulier lorsque les équipes de terrain doivent maîtriser des informations cliniques et des produits complexes dans un court laps de temps. ACTO a mis au point l'environnement ludifié et à la demande de CxZone pour que les professionnels de terrain puissent s'entraîner et simuler des conversations cliniques « réelles » sans subir la pression d'une observation en direct.

L'interface utilisateur principale de CxZone est également simple et intuitive, de sorte que les formateurs peuvent concevoir l'avatar du prestataire de soins de santé, définir la conversation, fixer les critères d'évaluation et déployer eux-mêmes la simulation sur le terrain en quelques minutes. Les scénarios de pratique dans CxZone peuvent être construits autour d'un contenu synchronisé automatiquement avec Veeva PromoMats et MedComms, ce qui garantit que les professionnels de terrain s'entraînent toujours avec du matériel actuel et approuvé pour leurs simulations afin d'améliorer l'expérience des prestataires de soins de santé.

Toute première solution de jeu de rôle à simulation basée sur l'IA, exclusivement conçue pour les professionnels du secteur des sciences de la vie, CxZone propose aux représentants sur le terrain et aux agents de liaison en sciences médicales un environnement de pratique à la demande, sans jugement, assorti d'un retour d'information personnalisé et instantané, conforme au processus de vente et aux modèles d'accompagnement propres à l'entreprise.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.acto.com/CxZone .

Consultez le site www.acto.com ou suivez ACTO sur LinkedIn pour connaître les dernières annonces et nouvelles.

À propos des prix d'excellence Pharmaceutical Technology



Les prix d'excellence Pharmaceutical Technology sont un programme de reconnaissance indépendant qui s'appuie sur la veille économique de GlobalData. Assistée par l'intelligence artificielle, l'équipe de chercheurs et de journalistes de GlobalData analyse plus d'un milliard d'ensembles de données au cours de l'année pour repérer, promouvoir et classer les entreprises de premier plan et leurs réalisations dans plus de 200 pays. Il s'agit de l'un des programmes les plus vastes et les plus largement reconnus à l'échelle du secteur, dont l'objectif est de saluer les entreprises innovantes et tournées vers l'avenir qui sont à l'origine d'un changement positif dans leur domaine. Le programme se concentre sur les points d'excellence en matière d'expansion commerciale, de diversité, d'environnement, de financement, d'innovation, d'investissements, de fusions et acquisitions, de marketing, de lancement de produits, de recherche et développement, ainsi que de sécurité et de responsabilité sociale.

À propos d'ACTO

ACTO est une plateforme de renseignements d'excellence sur le terrain conçue pour les sciences de la vie, qui combine l'intelligence humaine et l'IA empathique pour aider les équipes commerciales et médicales, les agents chargés de l'accès au marché et du marketing à améliorer l'engagement des clients et la performance des marques. Grâce à ACTO, les entreprises biopharmaceutiques sont sûres que les professionnels de terrain sont toujours compétents, convaincants et crédibles face aux prestataires de soins de santé, tout en fournissant aux dirigeants et aux responsables de première ligne les informations dont ils ont besoin pour assurer l'efficacité continue des équipes de terrain. Plateforme validée conforme à la norme FDA 21 CFR partie 11 et certifiée SOC 2 Type II, ACTO est le partenaire de confiance pour des renseignements d'excellence sur le terrain dans le secteur des sciences de la vie.

