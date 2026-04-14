Cyble est reconnu dans le rapport Panorama des fournisseurs de services de renseignements sur les menaces externes, T1 2026

CUPERTINO, Californie, 14 avril 2026 /PRNewswire/ -- Cyble, un leader mondial des solutions de cybersécurité natives de l'IA, a annoncé aujourd'hui avoir été inclus dans le Panorama des fournisseurs de services de renseignements sur les menaces externes de Forrester, T1 2026. Le rapport présente une vue d'ensemble de 34 fournisseurs issus de l'écosystème des renseignements sur les menaces externes, en soulignant les capacités clés, la maturité du marché et les principaux cas d'utilisation qui façonnent les stratégies modernes de sécurité et de gestion des risques.

Le Forrester Landscape montre l'évolution de la veille sur les menaces, l'IA agentique la rendant plus rapide et plus efficace. Les menaces devenant de plus en plus complexes, les entreprises doivent passer d'une analyse statique à des décisions automatisées en temps réel. L'inclusion de Cyble reflète sa volonté d'aider les entreprises à passer d'une défense réactive à une sécurité continue, basée sur l'intelligence.

« Pour Cyble, le fait d'être reconnu dans ce Forrester Landscape reflète le changement que connaît l'industrie, des outils fragmentés à la sécurité intelligente et autonome », a déclaré Beenu Arora, PDG et cofondateur de Cyble. « Aujourd'hui, les équipes de sécurité ont besoin de bien plus que de la visibilité, elles requièrent des systèmes capables d'interpréter les risques, de hiérarchiser les actions et de réagir en temps réel. Blaze AI de Cyble a été conçu pour permettre exactement cela, transformer l'intelligence en résultats immédiats et exploitables. »

Au cœur de la plateforme de Cyble se trouve Blaze AI, un moteur natif de l'IA qui unifie la veille sur les menaces, la protection contre les risques numériques et les opérations de sécurité. En corrélant les données internes et externes, il fournit des informations contextuelles pour une détection plus rapide, une priorisation précise et une réponse automatisée.

Contrairement aux outils conventionnels, Cyble permet un modèle de sécurité proactif et adaptatif, analysant continuellement les menaces, identifiant les vulnérabilités et menant des actions automatisées pour réduire les temps de réponse et les risques sans charge opérationnelle.

Axé sur l'innovation et l'évolutivité, Cyble aide les entreprises et les organisations gouvernementales à renforcer leur résilience, à améliorer leur prise de décision et à garder une longueur d'avance sur l'évolution des menaces.

À propos de Cyble

Cyble est une société de cybersécurité native de l'IA qui fournit une intelligence unifiée des risques aux entreprises et aux organisations gouvernementales. Alimentée par Blaze AI de Cyble, sa plateforme intègre le renseignement sur les menaces, la protection contre les risques numériques et les opérations de sécurité pour fournir une visibilité en temps réel et une capacité d'action automatisée, aidant les entreprises à gérer les risques de manière proactive et à renforcer la sécurité à l'échelle.

Pour plus d'informations, consultez le site www.cyble.com.

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