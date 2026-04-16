- Cyble reconocida en el panorama de proveedores de servicios de inteligencia sobre amenazas externas, según el informe del primer trimestre de 2026

CUPERTINO, California, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Cyble, líder mundial en soluciones de ciberseguridad basadas en IA, anunció hoy su inclusión en el informe "External Threat Intelligence Service Providers Landscape, Q1 2026" de Forrester. El informe ofrece una visión general de 34 proveedores del ecosistema de inteligencia sobre amenazas externas, destacando sus capacidades clave, la madurez de su mercado y los principales casos de uso que dan forma a las estrategias modernas de seguridad y gestión de riesgos.

El informe Forrester Landscape muestra la evolución de la inteligencia sobre amenazas, con una IA basada en agentes que la hace más rápida y eficaz. A medida que las amenazas se vuelven más complejas, las organizaciones necesitan ir más allá de la información estática y adoptar decisiones automatizadas en tiempo real. La inclusión de Cyble refleja su enfoque en ayudar a las empresas a pasar de una defensa reactiva a una seguridad continua basada en inteligencia.

"Para Cyble, ser reconocidos en este informe de Forrester Landscape refleja la transformación que está experimentando el sector: de herramientas fragmentadas a seguridad inteligente y autónoma", declaró Beenu Arora, consejero delegado y cofundador de Cyble. "Los equipos de seguridad actuales necesitan más que visibilidad: requieren sistemas capaces de interpretar riesgos, priorizar acciones y responder en tiempo real. Cyble Blaze AI se diseñó precisamente para eso: transformar la inteligencia en resultados inmediatos y prácticos".

La plataforma de Cyble se basa en Blaze AI, un motor de IA que unifica la inteligencia sobre amenazas, la protección contra riesgos digitales y las operaciones de seguridad. Al correlacionar datos internos y externos, proporciona información contextual para una detección más rápida, una priorización precisa y una respuesta automatizada.

A diferencia de las herramientas convencionales, Cyble permite un modelo de seguridad proactivo y adaptativo: analiza continuamente las amenazas, identifica las vulnerabilidades e impulsa acciones automatizadas para reducir los tiempos de respuesta y el riesgo sin generar una carga operativa adicional.

Centrada en la innovación y la escalabilidad, Cyble ayuda a las empresas y organizaciones gubernamentales a fortalecer su resiliencia, mejorar la toma de decisiones y anticiparse a las amenazas en constante evolución.

Acerca de Cyble

Cyble es una empresa de ciberseguridad basada en IA que ofrece inteligencia de riesgos unificada a empresas y organizaciones gubernamentales. Impulsada por Cyble Blaze AI, su plataforma integra inteligencia de amenazas, protección contra riesgos digitales y operaciones de seguridad para brindar visibilidad en tiempo real y capacidad de acción automatizada, lo que ayuda a las organizaciones a gestionar proactivamente los riesgos y fortalecer la seguridad a gran escala.

Para obtener más información, visite www.cyble.com.

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