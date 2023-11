Dahua lance des caméras sans fil pour des opérations intelligentes et efficaces dans les petites entreprises

HANGZHOU, Chine, 23 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, un fournisseur de solutions et de services AIoT centrés sur la vidéo, a dévoilé sa série Dahua sans fil lors d'un événement de lancement en ligne. Avec les modèles Turret, Picoo, Bullet et Hero, cette gamme est conçue pour fournir des solutions de sécurité intelligentes et efficaces pour les activités quotidiennes des petits établissements commerciaux.

Dotés de fonctions sans fil et « plug-and-play », ces nouveaux produits offrent une configuration simple à utiliser qui permet de relever les défis courants en matière de surveillance, tels que le câblage complexe et les difficultés de débogage. Outre la sécurité, certains modèles intègrent l'IA avec une détection précise, ainsi que des notifications en temps réel, un mode de confidentialité, une communication bidirectionnelle et d'autres fonctions pour répondre à divers besoins des entreprises. Les utilisateurs peuvent également commander et gérer les appareils à distance via l'application Dahua Mobile Security Surveillance (DMSS) et le logiciel Dahua Security System (DSS). Ces caméras font office d'agents de sécurité tout en étant des outils pratiques et efficaces pour une gestion d'entreprise plus intelligente, ce qui les rend idéales pour les cafés, les magasins de détail, les supermarchés et autres petites entreprises.

Dahua Wireless Hero : L'assistant de magasin intelligent

La série de caméras Hero Series comprend les modèles A1 et C1, qui offrent une esthétique différente sans compromettre les caractéristiques clés, notamment:

Une surveillance à 360° sans angle mort : La caméra peut être contrôlée via l'application DMSS afin de garantir une surveillance complète de tous les coins du site.

Un focus sur les cibles humaines : Les cibles humaines de la scène sont détectées et suivies ; la trajectoire du mouvement est fournie pour une analyse plus approfondie.

Un mode de confidentialité : La caméra peut être abaissée via l'application DMSS afin de protéger efficacement la vie privée des personnes.

Une communication en tout temps et en tout lieu : Pratique pour la communication à distance ; les utilisateurs peuvent parler aux personnes présentes sur place via l'application DMSS à tout moment.

La série Hero permet également l'enregistrement et la lecture en HD et fournit des images nocturnes claires — grâce à un éclairage IR puissant jusqu'à une distance de 10 mètres. Des notifications push sont également immédiatement envoyées au téléphone mobile de l'utilisateur via l'application lorsqu'un événement est détecté.

Un exemple de scénario d'application de la série Hero est celui d'un café indépendant. Lorsque le magasin est fermé, le propriétaire ou le gérant peut surveiller les lieux en temps réel, en contrôlant la caméra via l'application. Pendant les heures d'ouverture, tous les incidents sont enregistrés et le propriétaire du magasin peut voir ce qui se passe et parler avec le personnel à l'aide du système audio bidirectionnel.

Pour en savoir plus sur la série Dahua Wireless, veuillez consulter la page officielle ici.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2284076/dahua.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg