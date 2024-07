Dahua Technology lance la nouvelle génération de la série MultiVision avec une couverture de surveillance plus large

HANGZHOU, Chine, 11 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, un fournisseur mondial de solutions et de services AIoT centrés sur la vidéo, a lancé ses dernières caméras de la série MultiVision conçues pour répondre aux défis de surveillance courants. Avec trois sous-séries, MultiVision offre une conception tout-en-un, une couverture de surveillance étendue, de multiples canaux intégrés et des fonctions d'IA, ce qui permet aux clients de réaliser des économies substantielles.

With years of non-stop innovation and development under its belt, the MultiVision Series has achieved phenomenal results in terms of providing larger monitoring coverage, integrating multiple cameras into one robust device, linking multiple channels and AI functions simultaneously, and enabling substantial cost savings for customers. These benefits make it ideal for various application scenarios that require larger and cost-effective monitoring coverage such as villas, warehouses, squares, etc.

À mesure que le secteur de la sécurité se développe, la demande de surveillance de scènes plus larges, d'images plus claires et de fonctions plus intelligentes augmente de manière exponentielle au fil des ans. Développée dès 2016, la série MultiVision de Dahua est le fruit d'une recherche continue et approfondie pour répondre à ces exigences de surveillance.

Série d'épissage panoramique : composée de nombreuses caméras traditionnelles, cette série utilise des caméras à objectifs multiples pour obtenir des images claires et nettes et utilise un algorithme avancé de fusion de métadonnées au niveau du pixel pour l'épissage des images, créant ainsi une image panoramique à 180° qui présente plus de détails de la scène, offrant un champ de vision plus large et permettant d'économiser sur les coûts de produit et de main-d'œuvre. En outre, il est possible d'obtenir jusqu'à 5 sous-images grâce à l'EPTZ, ce qui réduit considérablement le nombre de caméras nécessaires et facilite le travail multitâche.

Série multidirectionnelle : elle prend en charge plusieurs réglages de l'angle de l'objectif, ce qui lui permet de s'adapter facilement à diverses scènes complexes, de couvrir davantage de zones à partir de différentes directions et de réaliser des économies suffisantes. Elle permet des fonctions intelligentes simultanées sur plusieurs canaux, ce qui réduit le nombre de points d'installation et facilite la gestion. Elle est également équipée de la technologie FlexStream qui prend en charge les flux multicanaux visualisés sur un seul canal à la fois (c'est-à-dire que plusieurs images peuvent être affichées sur un seul canal), ce qui permet d'économiser les coûts de licence et de canaux de back-end.

Série X-Spans : cette série comporte un canal de vue d'ensemble et un canal de détail. Utilisant une ou plusieurs puces DSP haute performance, sa fonction d'étalonnage automatique peut intégrer deux canaux indépendants pour s'assurer qu'ils sont alignés et synchronisés dans le même système de coordonnées, ce qui résout le problème de configuration complexe de la connexion traditionnelle des caméras bullet et PTZ. De plus, sa fonction de suivi intelligent permet d'établir un lien entre les canaux panoramique et détaillé ; lorsqu'une cible humaine/véhicule déclenche la règle IVS du canal panoramique, le canal détaillé procède au suivi de la cible détectée.

Grâce aux points forts mentionnés ci-dessus, la MultiVision est idéale pour les scénarios d'application qui nécessitent une couverture de surveillance plus large et rentable, tels que les villas, les entrepôts, les parcs d'affaires, les places et bien d'autres encore.

