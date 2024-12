Dahua Technology obtient la certification ISO 37301 pour son système de gestion de la conformité

HANGZHOU, Chine, 30 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, un leader mondial en solutions et services AIoT (Intelligence artificielle des objets) centrée sur la vidéo, a officiellement obtenu la certification du système de gestion de la conformité ISO 37301:2021 de la British Standards Institution (BSI). Cette étape fait de Dahua la première entreprise chinoise du secteur de l'AIoT centrée sur la vidéo à obtenir cette certification.

Mr. Xu Zhicheng (right), Dahua Senior VP and General Manager of Compliance Management Office, received the certification from Mr. David Zhu (left), Business Director of BSI Greater China.

La norme ISO 37301, établie par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), est une norme internationale pour les systèmes de gestion de la conformité et est considérée comme une « clé d'or » pour relever les défis de la conformité à l'échelle mondiale. Elle fournit aux organisations un cadre systématique et très pratique pour répondre aux exigences légales, réglementaires, sectorielles et de responsabilité sociale. L'obtention de cette certification signifie non seulement un niveau élevé de maturité dans la gestion de l'entreprise, mais aussi la mise en place de capacités de gouvernance de la conformité de classe mondiale.

Au cours de la cérémonie, M. Xu Zhicheng a souligné que la conformité est la pierre angulaire du développement de haute qualité de Dahua et qu'elle est un moteur essentiel de sa compétitivité mondiale. Il a souligné que l'obtention de la certification ISO 37301 marque une étape importante dans l'engagement de Dahua à mettre en place un système de gestion de la conformité robuste et soutient les avancées stratégiques mondiales de l'entreprise. M. Xu a également déclaré que cette réussite était un point de départ plutôt qu'un point d'arrivée et qu'elle incitait l'entreprise à renforcer son adaptabilité et ses capacités d'innovation dans l'environnement de marché complexe d'aujourd'hui. À l'avenir, Dahua s'appuiera sur cette étape pour se comparer en permanence aux normes internationales, renforcer ses pratiques de gestion de la conformité et intégrer de manière transparente la conformité dans l'ensemble de ses activités commerciales.

M. David Zhu a félicité Dahua pour les résultats obtenus dans la mise en place de son système de gestion de la conformité. Il a souligné qu'au cours du processus de certification, l'équipe d'audit a été impressionnée par le cadre de conformité bien structuré de l'entreprise, par ses mécanismes de gestion efficaces, par le soutien ferme de la direction et par son engagement à promouvoir une culture de la conformité. Ces caractéristiques témoignent de l'approche avancée et des pratiques exceptionnelles de Dahua en matière de gestion de la conformité. Cette certification renforcera le système de conformité de Dahua aux niveaux nationaux et internationaux et consolidera son rôle de leader dans la promotion des progrès de l'industrie.

Cette certification reflète les solides capacités de Dahua en matière de gouvernance d'entreprise, de gestion des risques et de développement durable. À l'avenir, Dahua maintiendra son engagement de conformité dans une perspective internationale, améliorera continuellement ses normes de gouvernance et son sens de la responsabilité sociale des entreprises et collaborera avec des partenaires mondiaux pour créer un avenir plus intelligent et plus durable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2588470/Mr_Xu_Zhicheng__right__Dahua_Senior_VP_General_Manager_Compliance.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg