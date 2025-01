Dahua Technology uzyskuje certyfikat ISO 37301 w zakresie systemu zarządzania zgodnością

HANGZHOU, Chiny, 30 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Dahua Technology, światowej klasy dostawca rozwiązań z zakresu AIoT (sztucznej inteligencji rzeczy) i usług ukierunkowanych na technologię wideo, oficjalnie uzyskał certyfikat ISO 37301:2021 – system zarządzania zgodnością – wydany przez British Standards Institution (BSI). To osiągnięcie czyni Dahua pierwszą chińską spółką w branży rozwiązań z zakresu AIoT, która uzyskała ten certyfikat.

Mr. Xu Zhicheng (right), Dahua Senior VP and General Manager of Compliance Management Office, received the certification from Mr. David Zhu (left), Business Director of BSI Greater China.

Norma ISO 37301 ustanowiona przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) jest międzynarodową normą dla systemów zarządzania zgodnością stanowiącą „złoty klucz", jeśli chodzi o sprostanie globalnym wyzwaniom związanym ze zgodnością. Zapewnia ona organizacjom systematyczne i wysoce praktyczne ramy pozwalające spełnić wymagania prawne, regulacyjne, branżowe i z zakresu odpowiedzialności społecznej. Uzyskanie tego certyfikatu oznacza nie tylko wysoki poziom dojrzałości zarządzania korporacyjnego, ale także światowej klasy możliwości, jeśli chodzi o zarządzanie zgodnością.

Podczas ceremonii Xu Zhicheng podkreślił, że zgodność stanowi fundament wysokiej klasy rozwoju spółki Dahua i kluczowy element napędzający jej globalną konkurencyjność. Podkreślił, że uzyskanie certyfikatu ISO 37301 oznacza ważny krok w dążeniu Dahua do budowania solidnego systemu zarządzania zgodnością i wspierania globalnego rozwoju strategicznego spółki. Xu stwierdził także, że osiągnięcie to stanowi nie ostateczny cel, ale punkt wyjścia, który umożliwi zwiększenie zdolności adaptacji spółki i możliwości innowacji w dzisiejszym złożonym otoczeniu rynkowym. W dalszej perspektywie Dahua wykorzysta ten krok milowy jako punkt odniesienia wobec norm międzynarodowych oraz do wzmacniania praktyk w zakresie zarządzania zgodnością i płynnego jej osiągania we wszystkich działaniach biznesowych spółki.

David Zhu wyraził duże uznanie dla osiągnięć firmy Dahua w tworzeniu systemu zarządzania jakością. Podkreślił, że w procesie certyfikacji zespół prowadzący audyt był pod wrażeniem solidnej struktury systemu zgodności wdrażanego przez spółkę, efektywnych mechanizmów zarządzania, silnego wsparcia ze strony kierownictwa wyższego szczebla oraz zaangażowania w budowanie kultury zgodności. Te cechy potwierdzają zaawansowane metody i wybitne praktyki, jakie spółka Dahua stosuje w zakresie zarządzania zgodnością. Certyfikat dodatkowo ulepszy system zgodności spółki Dahua zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, wzmacniając jej rolę lidera postępu w branży.

Certyfikat stanowi wyraz solidnych możliwości Dahua, jeśli chodzi o zarządzanie korporacyjne, zarządzanie ryzykiem i zrównoważony rozwój. W przyszłości Dahua będzie nadal realizować zobowiązanie do zachowania zgodności w ramach międzynarodowej perspektywy, stale wzmacniając standardy zarządzania i poczucie odpowiedzialności społecznej biznesu oraz współpracując z globalnymi partnerami nad tworzeniem bardziej inteligentnej i zrównoważonej przyszłości.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2588470/Mr_Xu_Zhicheng__right__Dahua_Senior_VP_General_Manager_Compliance.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg