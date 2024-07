DAMAC Group kündigt verstärkte Investitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz mit namhaften Investitionen in Anthropic, xAI und Mistral an

Durch strategische Investitionen fördert DAMAC die Innovation und treibt die nächste Welle des technologischen Fortschritts voran.

DUBAI, VAE, 9. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Die DAMAC Group, ein führendes Konglomerat, das für sein vielfältiges Investitionsportfolio bekannt ist, hat eine deutliche Erhöhung seiner Investitionen in den sich schnell entwickelnden Sektor der Künstlichen Intelligenz (KI) angekündigt.

Die DAMAC Group gab bemerkenswerte Investitionen in führende KI-Unternehmen bekannt, darunter eine 50-Millionen-Dollar-Beteiligung an dem KI-Startup Anthropic – als einer der Top-Investoren, die sich über die Kryptowährungsbörse FTX in das Unternehmen eingekauft haben. Die Gruppe hat auch in xAI – ein amerikanisches KI-Startup, das von Elon Musk gegründet wurde – und in Mistral – ein in Frankreich ansässiges KI-Unternehmen, das eines der besten europäischen Open-Source-LL-Modelle ist – investiert. Dieser strategische Schritt steht im Einklang mit der Vision der Gruppe, modernste KI-Technologien und -Infrastrukturen zu unterstützen und zu entwickeln.

Das diversifizierte Family Office der DAMAC Group hat bereits in über 70 Fonds verschiedener Strategien investiert und damit sein Engagement für die Förderung von Innovation und Wachstum in verschiedenen Branchen unter Beweis gestellt. Mit diesem neuen Schwerpunkt auf KI will die Gruppe ihre Rolle bei der Entwicklung grundlegender KI-Modelle und -Infrastrukturen weiter ausbauen.

„Als zukunftsorientiertes Unternehmen erkennen wir das transformative Potenzial von KI für die Gestaltung der Zukunft", sagte Hussain Sajwani, Gründer der DAMAC Group. „Unsere verstärkten Investitionen in KI spiegeln unser Engagement für die Unterstützung der Entwicklung bahnbrechender Technologien wider, die bedeutende Fortschritte und neue Möglichkeiten in verschiedenen Sektoren schaffen können."

„Wir freuen uns, Teil der KI-Revolution zu sein und zum Wachstum dieser dynamischen Branche beizutragen", fügte Sajwani hinzu." „Unsere Investitionen in Unternehmen wie Mistral, Anthropic und xAI unterstreichen unser Engagement, Innovationen zu fördern und die nächste Welle technologischer Fortschritte voranzutreiben."

Eine Studie von PwC unterstreicht das immense Potenzial von KI, die Produktivität und das BIP-Potenzial der Weltwirtschaft zu verändern. KI könnte bis 2030 bis zu 15,7 Billionen USD zur Weltwirtschaft beitragen. Anfängliche BIP-Zuwächse werden durch Verbesserungen der Arbeitsproduktivität erzielt, da Unternehmen ihre Belegschaft mit KI-Technologien aufstocken und bestimmte Aufgaben und Rollen automatisieren. Bis 2030 werden 45 % der gesamten wirtschaftlichen Gewinne auf Produktverbesserungen zurückzuführen sein, die die Verbrauchernachfrage durch größere Produktvielfalt, stärkere Personalisierung und bessere Erschwinglichkeit anregen.

Die größten wirtschaftlichen Gewinne durch KI werden in China mit einem Anstieg des BIP um 26 % und in Nordamerika mit einem Anstieg um 14,5 % zu verzeichnen sein. Zusammen werden diese Regionen fast 70 % der weltweiten wirtschaftlichen Auswirkungen ausmachen, was einem Gesamtbetrag von 10,7 Billionen USD entspricht.

Der verstärkte Fokus der DAMAC Group auf KI und technologische Infrastruktur soll das bestehende Portfolio stärken und den Weg für neue strategische Partnerschaften und Kooperationen ebnen. Die Gruppe ist bestrebt, fortschrittliche Technologien zu nutzen, um Werte zu schaffen und nachhaltiges Wachstum zu fördern.

INFORMATIONEN ZUR DAMAC GROUP

Die DAMAC Group ist das milliardenschwere Geschäftskonglomerat des in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Hussain Sajwani. Die Investitionen der Gruppe sind in sieben Kernbereiche unterteilt: Immobilien, Kapitalmärkte, Hotels & Resorts, Fertigung, Catering, High-End-Mode und Rechenzentren.

Zu den bemerkenswertesten Aktivitäten der Gruppe gehören DAMAC Properties, einer der größten Immobilienentwickler der Region, die Übernahme des italienischen Modehauses Roberto Cavalli und der Schweizer Luxusschmuckmarke de GRISOGONO, das 50-stöckige Projekt DAMAC Towers Nine Elms in London und ein Luxusresort auf den Malediven.

In dem Bestreben, die globale Landschaft der Rechenzentren zu verändern, kündigte die Gruppe kürzlich Pläne zum Bau von Rechenzentren durch ihr digitales Infrastrukturunternehmen EDGNEX Data Centres by DAMAC an verschiedenen Standorten weltweit an.

Heute erstreckt sich die globale Präsenz der Gruppe über Nordamerika, Europa, Asien, den Nahen Osten und Afrika. Die Gruppe ist fest entschlossen, zu wachsen und zu expandieren, und setzt ihr Streben nach Diversifizierung und Business Excellence fort.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2455928/DAMAC_Logo.jpg

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Besuchen Sie uns unter www.damacgroup.com

E-Mail: [email protected]