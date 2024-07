Le groupe DAMAC annonce une augmentation de ses investissements dans le secteur de l'intelligence artificielle avec des investissements notables dans Anthropic, xAI et Mistral

Par le biais d'investissements stratégiques, DAMAC s'efforce d'encourager l'innovation et de favoriser la prochaine vague d'avancées technologiques.

DUBAI, EAU, 9 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe DAMAC, un conglomérat de premier plan connu pour son portefeuille d'investissements diversifié, a annoncé une augmentation significative de ses investissements dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA), qui évolue rapidement.

Le groupe DAMAC a annoncé des investissements notables dans des entreprises leader spécialisées dans l'intelligence artificielle, notamment un investissement de 50 millions de dollars dans la startup d'IA, Anthropic, en tant que l'un des principaux investisseurs ayant acheté des actions de la société sur le marché d'échange de crypto-monnaies FTX. Le groupe a également réalisé des investissements dans xAI – une startup américaine d'IA fondée par Elon Musk et dans Mistral – une société française d'IA qui est l'un des meilleurs grands modèles de langage (LLM - Large Language Model) en open source. Cette décision stratégique s'inscrit dans la vision du groupe qui consiste à soutenir et à développer des technologies et des infrastructures de pointe dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Le family office diversifié du groupe DAMAC a déjà investi dans plus de 70 fonds à travers diverses stratégies, démontrant ainsi son engagement à encourager l'innovation et la croissance dans de multiples secteurs. En mettant l'accent sur l'IA, le groupe entend renforcer son rôle dans le développement de modèles et d'infrastructures d'IA fondamentaux.

« En tant qu'organisation avant-gardiste, nous reconnaissons le potentiel de transformation de l'IA pour façonner l'avenir », a déclaré Hussain Sajwani, fondateur du groupe DAMAC. « Notre investissement accru dans l'IA reflète notre engagement à soutenir le développement de technologies révolutionnaires qui peuvent conduire à des progrès significatifs et créer de nouvelles opportunités dans divers secteurs ».

« Nous sommes ravis de faire partie de la révolution de l'IA et de contribuer à la croissance de ce secteur dynamique », a ajouté Sajwani. « Nos investissements dans des entreprises telles que Mistral, Anthropic et xAI soulignent notre volonté d'encourager l'innovation et d'être à l'origine de la prochaine vague d'avancées technologiques ».

Une étude de PwC souligne l'immense potentiel de l'IA dans la transformation de la productivité et le potentiel de PIB de l'économie mondiale. L'IA pourrait contribuer à l'économie mondiale à hauteur de 15 700 milliards de dollars d'ici 2030. Les premiers gains de PIB seront dus à l'amélioration de la productivité du travail, les entreprises augmentant leur main-d'œuvre grâce aux technologies de l'IA et automatisant certaines tâches et certains rôles. D'ici à 2030, 45 % des gains économiques totaux proviendront de l'amélioration des produits, ce qui stimulera la demande des consommateurs grâce à une plus grande variété de l'offre, à une personnalisation accrue et à des prix plus abordables.

Les gains économiques les plus importants de l'IA seront observés en Chine, avec une augmentation de 26 % du PIB, et en Amérique du Nord, avec une augmentation de 14,5 %. Ensemble, ces régions représenteront près de 70 % de l'impact économique mondial, soit un total de 10 700 milliards de dollars.

L'accent mis par le groupe DAMAC sur l'IA et l'infrastructure technologique devrait renforcer son portefeuille existant et ouvrir la voie à de nouveaux partenariats et collaborations stratégiques. Le groupe vise à tirer parti des technologies avancées pour créer de la valeur et stimuler une croissance durable.

À PROPOS DU GROUPE DAMAC

Le groupe DAMAC est le conglomérat commercial de Hussain Sajwani, basé aux Émirats arabes unis, qui pèse plusieurs milliards de dollars. Les investissements du groupe sont répartis sur sept domaines principaux : l'immobilier, les marchés de capitaux, les hôtels et les centres de villégiature, la fabrication, la restauration, la mode haut de gamme et les centres de données.

Parmi les activités les plus notables du groupe, on trouve DAMAC Properties, l'un des plus grands promoteurs immobiliers de la région, l'acquisition de la maison de couture italienne Roberto Cavalli et de la marque de bijoux de luxe suisse de GRISOGONO, le projet de 50 étages DAMAC Towers, à Nine Elms, à Londres et un centre de villégiature de luxe aux Maldives.

Afin de bouleverser le paysage mondial des centres de données, le groupe a récemment annoncé son intention de construire des centres de données par l'intermédiaire de sa société d'infrastructure numérique, EDGNEX Data Centres by DAMAC, sur différents sites dans le monde.

Aujourd'hui, l'empreinte mondiale du groupe s'étend à l'Amérique du Nord, à l'Europe, à l'Asie, au Moyen-Orient et à l'Afrique. Résolument tourné vers la croissance et l'expansion, le groupe poursuit sa quête de diversification et d'excellence commerciale.

